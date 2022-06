Majo Martino y los rumores que la vinculan con Locho: ¿nace el amor?

Esta noche, Sabrina Carballo y Lissa Vera volverán a enfrentarse en el duelo de la H. Luego de que la actriz rompiera las reglas del juego (por indicaciones de Martín Salwe), la producción de El Hotel de los Famosos decidió que las participantes vuelvan a repetir la etapa final del duelo. Esta mañana, Majo Martino opinó al respecto y habló de su supuesto romance con Locho.

“Martín es un desastre. El Chanchi le pone un condimento interesante al reality. Pero no me gustan las injusticias. ¿Desde cuándo no se pueden dar indicaciones en un duelo?”, preguntó la exparticipante en Socios del espectáculo sobre la pelea que Locho y el exjugador de Racing tuvieron ayer mientras alentaban a las nominadas en el juego.

A favor del locutor y exchico Combate, Martino habló del líder de “la familia” dentro del reality. “Yo no le creo el amor por Sabrina porque hace 15 años que no se veían. Yo no soy quien para opinar lo que está dentro de su corazón y cabeza, pero a mi me parece que lo usa para el reality. Chanchi la quiso sacar a Sabrina mil veces, yo he estado en conversaciones donde lo decía” , reveló la panelista y conductora.

“El personaje más fuerte del hotel siempre fue Alex y el Chanchi se le pego a él. Se pensaban que eran los dueños del programa, y te lo hacían sentir. Venían como a amedrentarte”, agregó mientras aclaraba que ahora que ya están afuera la están pasando mal con las críticas, en especial Martín Salwe. “Se quieren matar. Me contaron que Martín la está pasando mal y está buscando ayuda. Decidió mostrarse tal cual es, así que ahora que se la banque. Igual me sorprendió, yo no sabía que era así realmente”, señaló sorprendida.

Tras advertir que quien se vaya esta noche va a definir cómo sigue la dinámica del hotel, Majo habló de su supuesto affaire con Locho. “No hay romance. Nunca pasó nada a nivel sexual en el hotel”, indicó mientras aclaraba que cuando compartieron la suite durmieron en pijama: “lo tuve que frenar”, agregó.

Al definirlo como un chico “muy buen mozo” y “apasionado”, la periodista contó cómo sigue su vínculo con el locutor afuera del hotel. “Te juntás a ver el programa, a comer (...) De a poco vamos, todo puede pasar porque lo quiero mucho a Locho. Está todo bien porque nos vinculamos ahí adentro y se transformó en algo muy lindo, pero hay que ver qué sucede afuera”.

“Me conoció en pijama, embarrada, llorando. Es muy buen chico. Yo antes cuando conocía a alguien sabía si era o no para mí, pero con él me pasó algo distinto”, agregó Majo, quién aseguró que nunca jugó con él dentro del reality. “Él me parece que es tranquilo, no sé, lo conozco poco. Conozco a la mamá. Es amorosa. La conocí cuando iba los domingos a verlo, divina persona. Toda la familia, la hermana, el papá”, concluyó.