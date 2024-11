Mandy Moore habló del lado B de la maternidad y le hizo un desesperado pedido a sus seguidores: “Siento que estoy a punto de volverme loca”

Seguramente la figura de Rebecca Pearson está muy presente en su mente por estos días. ¿Qué haría la mamá de “Los tres grandes” en esta situación? ¿Qué consejo le daría? ¿Cómo actuaría para no perder la paciencia? En las últimas horas, Mandy Moore decidió abrir las puertas de su intimidad para compartir sus sensaciones como madre de tres. Las horas sin dormir, las travesuras de los pequeños y cuidarlos durante todo un fin de semana sola mientras su marido, Taylor Goldsmith, estaba de viaje fueron parte de una serie de historias que la actriz subió a sus redes a la madrugada. “ Siento que estoy a punto de volverme loca ”, confesó, demostrando un fuerte colapso físico y mental.

Su personaje en la serie This Is Us le ha dejado mucho más que un gran éxito en su currículum. Encarnar a Rebecca Pearson no solo le permitió reflotar su carrera como actriz sino volver a lanzar un disco y hasta replantearse sus ganas de formar una familia luego de un pasado amoroso complicado. En 2017, en pleno éxito del drama televisivo, conoció al líder de la banda de rock indie Dawes. Un año después dio el sí y en febrero de 2021 (en plena pandemia) estrenó el título de madre con Gus. Luego, llegó Oscar y, hace apenas dos meses, la pequeña Louise, convirtiéndose así en madre de tres como su personaje tan entrañable.

Si bien la actriz está más que feliz con la numerosa familia que formó junto al músico, en los últimos días se animó a hablar del lado B de la maternidad, ese que nadie te cuenta y se va descubriendo día a día en la crianza. “Chicos, ¿qué hago para que mis hijos no se despierten a las 4:30 y se queden despiertos?”, preguntó la actriz y cantante junto a una selfie donde se la ve con los ojos cerrados en la oscuridad de la noche. Con un gesto que denota cansancio e incertidumbre, Mandy reveló: “Estoy a punto de volverme loca. Esto es insostenible ”.

Sin embargo, esa no fue la única imagen que Moore compartió para ilustrar su fin de semana sola con los niños. En otra historia, la intérprete retrató al mayor de sus hijos jugando en plena madrugada en el living de la casa. “ Bajé las escaleras y lo encontré jugando con sus juguetes. Luces encendidas. Genial, genial, genial ”, relató quien estaba sola al cuidado de los pequeños ya que su marido se encontraba fuera de la ciudad.

Tras pedirle algunos consejos a sus seguidores, la actriz advirtió que esto es “solo una etapa”. “Parece que mis amigos han pasado por esto o están pasando por eso”, escribió a modo de catarsis mientras indicaba que, además de lidiar con las travesuras de los dos varones de la casa, debía atender a su bebita recién nacida. “Uf. Estoy muy enferma, con un recién nacido y un marido fuera de casa. Estoy lista para la siguiente fase ”, bromeó sobre sus días con sus “tres grandes”.

Cuando Moore se convirtió en madre, su admiración por su alter ego televisivo Rebecca Pearson se volvió aún más grande. “No sé cómo lo hizo, francamente”, admitió en una entrevista con People sobre esta mujer que crió a sus “trillizos” al mismo tiempo. Sin embargo, la actriz también hizo referencia a la felicidad que le da tener niños con edades tan cercanas. “Los hermanos mayores de Lou son cariñosos y amorosos; la aman mucho”, reveló la artista definiendo ese amor como algo muy dulce.

Si bien siempre soñó con una familia numerosa, Moore advirtió que “la fábrica está cerrada”. “Nuestra familia está realmente completa”, aclaró, entre risas, mientras planea la próxima Navidad y sus propias tradiciones familiares, al igual que los adorables Pearson.

