Mandy Moore dejó en claro que las estrellas también toman decisiones de las que con el tiempo se arrepienten. La actriz de This Is Us, de 39 años, reflexionó en una entrevista sobre el verdadero motivo por el que pasó por el altar por primera vez a los 24 años y explicó que el resultado de aquella unión de alguna manera estaba marcado.

“Creo que fue como una respuesta directa a la separación de mis propios padres, que habían estado juntos obviamente desde que tenían 16 años. Yo estaba tan desconsolada y creo que me encontré en una relación y pensé: ´'Oh, puedo formar una familia con esta persona’”, recordó la actriz en el último episodio del pódcast Dinners on Me. Y agregó: “ Y obviamente no era la situación correcta de ninguna manera ”.

“En aquel momento creía que era el apropiado para casarme y concentrarme en mí, y en un espacio muy personal y tranquilo de mi vida. Pero, en última instancia, me dejó en un lugar realmente vacío, vacío y aislado ”, confesó.

Moore también reflejó cómo fue evolucionando desde el fin de su primer matrimonio con Ryan Adams hasta conocer a su actual esposo, Taylor Goldsmith, con quien se casó en 2018 y dio la bienvenida a sus hijos August, de dos años, y Oscar, de 15 meses. “Es muy extraño, porque pienso en ese capítulo de mi vida y casi siento que le pasó a otra persona, porque estoy en un lugar muy diferente de mi vida. Estoy casada y tengo hijos”, explicó. “Y cuando pienso en esa época, me pregunto cómo hice eso, cómo me encontré en algún lugar donde permití que me trataran de esa manera ”.

“La sensación de menospreciarte o hacerte sentir lo más pequeño posible para que los que te rodean se sientan lo más cómodos posible, fue algo que obviamente comenzó a una edad temprana para mí y continuó durante esa relación tan poco saludable en la que estaba”, continuó. Moore dijo que siente que esa experiencia le sucedió a “una persona completamente diferente que no reconozco. No me identifico con todo eso. Ni siquiera puedo volver a ponerme en esos zapatos, es extraño”, añadió.

“De todos modos, estoy muy agradecida por esa experiencia. Estoy agradecida por todo lo que me enseñó y, en última instancia, me llevó a encontrar este socio increíble”, explicó.

Esta no es la primera vez que Moore habla sobre su experiencia al estar casada con Adams. En un artículo del New York Times publicado en 2019 figuró en el listado de las siete mujeres que acusaron al cantante de ser manipulador, controlador y obsesivo . En aquel momento, la actriz afirmó que su exmarido se hizo cargo de su carrera musical en 2010, tres años después de que se conocieron cuando ella tenía 23 años. Afirmó que él la “desanimó” a trabajar con otros productores y managers, pero después de escribir canciones juntos, Adams la “reemplazó por otras artistas femeninas” cuando llegó el momento de grabar las pistas.

También aseguró que él era “psicológicamente abusivo” y menospreciaba constantemente sus habilidades musicales. “ Su comportamiento controlador esencialmente bloqueó mi capacidad para hacer nuevas conexiones en la industria durante un momento muy crucial y potencialmente lucrativo: cuando tenía veintitantos años” , indicó. Adams le contestó a través de su abogado, Andrew B. Brettler, quien negó las acusaciones y aseguró que la “caracterización” de la relación entre ellos era “completamente inconsistente” con el punto de vista del músico.

Apenas finalizó el juicio de divorcio, la actriz y cantante brindó una entrevista a People en la que se explayó por primera vez sobre su frustrado matrimonio de seis años. “Mi historia se desvió en una dirección diferente a la que esperaba. Pero, en última instancia, la vida se trata de ser feliz y sentirte realizado y, a veces, eso significa tomar decisiones difíciles”, indicó. “Hay momentos en los que te encontrás acurrucada en el suelo. Es realmente difícil, pero seguí adelante y pude pasar por todas las instancias de duelo, enojo y sensación de pérdida. Creo que las cosas suceden por una razón. Ese es el mantra al que me abracé para atravesar los tiempos difíciles”.

