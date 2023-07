“La gente es de lo peor”: Mandy Moore estalló en las redes luego de que le robaran en su casa de Los Ángeles

escuchar

Este último tiempo fue muy movilizante para Mandy Moore. La actriz se despidió de This Is Us, el popular drama que marcó uno de sus trabajos más elogiados como actriz y poco tiempo después fue madre por primera vez. Desde ese momento, se mantiene alejada de los medios y disfrutando de su vida familiar, pero esta semana un hecho perturbó su paz y la hizo estallar en las redes .

En una historia que compartió en su cuenta de Instagram este miércoles, la actriz reveló le robaban en su casa de Los Ángeles y que sus cámaras de seguridad captaron el momento. “La gente es de lo peor”, escribió sobre una captura de pantalla que mostraba un paquete apoyado contra una gran puerta blanca. En aquella imagen también se puede apreciar a una persona vestida de azul acechando en los arbustos cercanos.

“Me preguntaba a dónde fue a parar el cochecito que pedí para Ozzie”, explicó Moore. Y continuó: “Me comuniqué varias veces con el servicio al cliente de la empresa de cochecitos y con la mensajería y les juré que no me lo habían entregado. Y luego encontré este video (que no se carga aquí por alguna razón)”, relató la actriz, indignada.

El mensaje lleno de indignación de Mandy Moore instagram.com/mandymooremm

Refiriéndose a la persona que sustrajo el paquete del frente de su casa, indicó: “Este tipo observó durante una hora mientras la caja estaba afuera y luego subió la ladera de una colina para robarla”.

Moore comparte dos hijos, Gus, de dos, y Ozzie, nueve meses, con su esposo, el músico Taylor Goldsmith. Un día antes de su posteo lleno de indignación, la actriz había recurrido a sus redes para compartir con sus seguidores el progreso en la remodelación de su fastuoso hogar. Orgullosa, Moore había publicado fotos en una de sus historias, que daban cuenta de las reformas de su nuevo apartamento, que había estado en construcción durante más de seis años. Para dejar en claro que las obras aún no habían terminado, incluyó también la imagen del patio trasero, en el que aún no habían empezado a trabajar. “El patio trasero es otra historia, pero espero que eso comience pronto”, escribió, etiquetando a su paisajista y diseñador en una toma de su espacio al aire libre.

La mansión de Moore se encuentra en obra desde hace 6 años instagram.com/mandymooremm

También reveló el impresionante “detalle del techo original” que adorna su sala de estar, junto con una toma exterior de la casa que subtituló “progreso de renovación del hogar”. ¿Por qué es tan importante el patio de su casa para la actriz? Porque justamente en un patio sucedió uno de los momentos más relevantes de su vida.

Después de un matrimonio tormentoso con Ryan Adams, a quien terminó denunciando por abuso, control y violencia psicológica, Moore encontró el amor en los brazos de Goldsmith. “Él está en una banda, yo los escuché en la radio. Fui a iTunes y me enteré de que iban a sacar un nuevo álbum”, comentó ella en alguna oportunidad. Fanática de sus temas, la actriz y cantante publicó una foto de la portada del álbum All Your Favorite Bands en su Instagram y etiquetó al grupo. Taylor vio el mensaje y le escribió por privado. “Comenzamos a enviarnos correos electrónicos, luego tuvimos una cita y el resto es historia. ¡Gracias Instagram por ayudarme a conocer a mi prometido!”.

La actriz de This Is Us contrajo matrimonio en una ceremonia íntima en Los Ángeles Archivo

La pareja se casó en noviembre de 2018, optando por una ceremonia íntima y privada, a la que solo acudieron 50 personas. “La ceremonia contó con su familia y sus amigos más cercanos y se hizo en el patio de la casa de Mandy, al atardecer”, contó en su momento una persona cercana a los novios.

El patio trasero de la casa de Moore instagram.com/mandymooremm

Moore compró su casa en enero de 2017 por 2.56 millones de dólares cuando aún estaba en construcción y ha estado trabajando en ella desde entonces, dando actualizaciones frecuentes en Instagram. En febrero, compartió en sus redes imágenes de la obra, que incluían fotos de los azulejos del baño de su hijo Gus y de la tela con estampado de tigre que con las que pensaba revestir las sillas de su comedor.

