Nació el segundo hijo de Mandy Moore y la actriz de This is Us le dedicó un conmovedor mensaje

El año 2022 fue de lo más ajetreado para Mandy Moore. Hace muy pocos meses, la artista se despidió de This Is Us, el popular drama que marcó uno de sus trabajos más elogiados como actriz. Y a ese importante hito en su carrera, ahora se suma otro momento muy especial, pero a nivel personal: el nacimiento de su segundo hijo.

En pareja con el músico Taylor Goldsmith, la intérprete le dio la bienvenida a un nuevo bebé en su cuenta de Instagram y reveló el original apodo de su segundo hijo: “¡Ozzie está aquí! Oscar Bennet Goldmisth llegó un poco tarde, pero con gran aplomo (y en un parto más sencillo y veloz que el de su hermano mayor, para alegría de sus padres)”. Más adelante, agregó: “Cada dicho es cierto: nuestros corazones duplicaron su tamaño y la inmediatez de este amor es asombrosa. ¡Él está más allá de las palabras, y no dejamos de estar enormemente agradecidos por nuestra familia de cuatro!”.

A los pocos minutos de realizado el posteo, el posteo superó los 490.000 “Me gusta” y expresiones de cariño por parte de sus seguidores. Entre algunas de las celebridades que saludaron a la actriz, se encontraron Alison Brie, Chelsea Handler y Ashley Tisdale.

En febrero de 2021, Mandy ya había compartido un posteo similar, con la noticia del nacimiento de su primer bebé, también producto de su matrimonio con Goldsmith. August Harrison Goldsmith fue el nombre que eligieron para ese hijo, y con una dulce foto del pequeño, en donde no se le ve la carita, los flamantes padres se mostraron felices, agradecidos y emocionados con el nacimiento del niño, a quien esperaban con mucha ansiedad.

“Gus está aquí. Nuestro dulce niño, August Harrison Goldsmith”, comienza el mensaje que publicaron en esa oportunidad. “Él fue puntual y, para alegría de sus padres, llegó justo el día exacto de la fecha de parto. Estábamos preparados para enamorarnos por completo de una forma completamente desconocida, pero esto va más allá de cualquier cosa que nos pudiéramos haber imaginado”, expresó la pareja en el comunicado.

La protagonista de This is us había anunciado a finales de septiembre del 2020 que estaba embarazada por primera vez. “¡El pequeño bebé Goldsmith llegará a comienzos de 2021!” escribió en su momento, acompañando sus palabras con un corazón azul, confirmando que se trataba de un niño.

Después de un matrimonio tormentoso con Ryan Adams, a quien terminó denunciando por abuso, control y violencia psicológica, Moore encontró el amor en los brazos de Goldsmith. “Él está en una banda, yo los escuché en la radio. Fui a iTunes y me enteré de que iban a sacar un nuevo álbum”, comentó ella en alguna oportunidad. Fanática de sus temas, la actriz y cantante publicó una foto de la portada del álbum All Your Favorite Bands en su Instagram y etiquetó al grupo. Taylor vio el mensaje y le escribió por privado. “Comenzamos a enviarnos correos electrónicos, luego tuvimos una cita y el resto es historia. ¡Gracias Instagram por ayudarme a conocer a mi prometido!”.

La pareja se casó en noviembre de 2018, optando por una ceremonia íntima y privada, a la que solo acudieron 50 personas. “La ceremonia contó con su familia y sus amigos más cercanos y se hizo en el patio de la casa de Mandy, al atardecer”, contó en su momento una persona cercana a los novios.

“Somos los dos muy tranquilos, personas privadas. Nunca me imaginé luciendo un gran vestido frente a 300 personas”, le contaba ella a la revista People. Algo que tampoco se esperaba la cantante era el enorme anillo de compromiso que iba a recibir. “Cuando comenzamos a hablar sobre un posible compromiso, yo le dije que no quería una gran joya, que simplemente podíamos comprar dos bandas lindas. Por eso me sorprendí cuando me propuso casamiento con un hermoso anillo”, reveló entre risas.

LA NACION