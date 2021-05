Marcela Feudale renunció a ShowMatch: la reacción de Marcelo Tinelli

Marcela Feudale le presentó su renuncia a Marcelo Tinelli por no querer exponerse en el contexto de la segunda ola de coronavirus. Así lo confirmó la propia locutora, a menos de una semana de debutar en ShowMatch 2021, el 17 de mayo por la pantalla de eltrece. “No tengo la necesidad de salir a la calle”, manifestó.

En su programa radial, Feudale Café, de Radio Cielo (FM 103.5), la histórica locutora de Tinelli explicó sus motivos y reveló cuál fue la reacción del conductor.

“Yo tengo una mamá de 84 años y se me planteaba el hecho de estar saliendo y entrando de mi casa a la calle, con una pandemia que me podía producir una situación de riesgo muy alta para lo que es la salud de mamá”, explicó Feudale, quien luego contó que comenzó a esbozar ideas de proyectos que pudiera abordar desde su casa, como su flamante empresa de tejidos.

Al poco tiempo, su madre fue vacunada, pero esto no la tranquilizó, especialmente cuando llegó el momento de sacarse la foto para promocionar el ciclo. “Cuando deciden sacar la fotografía, yo dije que no iba a ir. Me llamaron por teléfono y les dije que no, que tenía mucho temor de salir por todo lo que implicaba salir a la calle, que no contaran conmigo”, amplió, hasta que finalmente le mandó un mensaje al propio Tinelli, con quien compartió pantalla por casi tres décadas.

Marcelo Tinelli en la apertura de Showmatch 2021 Jorge Luengo

“Marcelo es un hombre muy coherente. Le mandé un mensaje que en realidad le presentaba mi renuncia, pero no porque quisiera irme del programa. Nunca había pensado que me iba a retirar de un programa tan emblemático para mi vida como ShowMatch por una pandemia. No se me hubiese ocurrido nunca, pero que en realidad me había gerenciado durante todo este transcurso del tiempo una cantidad de recursos que me permitía quedarme puertas adentro y me daba mucha tranquilidad”, remarcó Feudale, quien le planteó al conductor que, hasta no recibir la vacuna, no quería salir de su casa, y le pidió que tomara “una determinación”.

Luego de quince minutos, llegó la respuesta de Tinelli, que Feudale compartió con sus oyentes. “No tengo ningún problema en esperarte, voy a esperarte, vos hacé como creas conveniente que tenés que hacer, esperá tu vacuna. Me parece altamente lógico lo que me estás planteando, me parece que todos los que estamos en la vida hoy dependemos de una vacuna”, le escribió el conductor.

“Así que estoy a la espera de eso, que me llegue mi turno para vacunarme y salir con entera tranquilidad”, añadió la locutora, aclarando que no hay conflicto alguno con su reemplazante, Martín Salwe, quien ya trabajó como locutor en LaFlia en Cantando 2020 y Corte y confección.

