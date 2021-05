ShowMatch: Marcelo Tinelli confirmó quién reemplazará a Ángel de Brito en el jurado de “La Academia”

Tras unos días de barajar nombres, finalmente Marcelo Tinelli anunció quién será la figura elegida para reemplazar al conductor Ángel de Brito como jurado del certamen de ShowMatch, “La Academia”, que comenzará el martes 18 de mayo a las 21 (el lunes se emitirá el clásico programa apertura), por la pantalla de eltrece. Se trata de su pareja, Guillermina Valdés.

“Debido al Covid positivo de mi querido Ángel De Brito, en el primer ritmo de ShowMatch “La Academia”, este será reemplazado en el jurado por mi mujer Guillermina Valdes, a la que le agradezco que me acompañe en este nuevo ciclo”, escribió el conductor en su cuenta de Twitter.

Valdés ya había sido jurado en ShowMatch, pero en el año 2019 en la competencia “Genios de la Argentina”. En este caso, la actriz y modelo se suma por unos días al flamante certamen de talentos con famosos, a quienes evaluará junto a Hernán Piquín, Carolina “Pampita” Ardohain y Jimena Barón.

Debido al COVID positivo de mi querido @AngeldebritoOk , en el primer ritmo de @ShowMatch La Academia, este será reemplazado en el jurado por mi mujer @guillevaldes , a la que le agradezco que me acompañe en este nuevo ciclo. Nos vemos el lunes a las 21 por @eltreceoficial 💪🏻❤️📺 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) May 12, 2021

De Brito dio positivo de coronavirus unos días después de haberse vacunado en Miami, donde actualmente se encuentra aislado sin presentar síntomas fuertes y haciendo intervenciones en su programa Los ángeles de la mañana. La noticia de su positivo la comunicó el lunes, en el ciclo matinal de eltrece.

El staff completo de la nueva temporada de ShowMatch Prensa LaFlia

“El jueves me hice el hisopado como les mostré y el sábado me llegó el positivo, así que me voy a tener que quedar unos días más acá, aislado”, contó al aire, sorprendiendo a sus panelistas.

“Por suerte me siento bien. Algo cansado, pero pensé que era por el viaje, que había dormido mal o por las actividades de acá. Solo tuve un poco de fiebre, 38, y como un decaimiento. No siento nada raro dentro de la angustia que te da y la preocupación, más estando lejos, pero bueno me tendré que quedar hasta que me den el alta”, relató.

Asimismo, compartió cuál fue su reacción al enterarse del resultado de su hisopado. “La vacuna produce inmunización a partir de los 15 días y yo voy por el día 8. Está dentro de los riesgos contagiarte, lo único la pasás mejor. El sábado fue un mazazo en la cabeza. Me preocupaba mi familia (...). Estás en otro país, es una incertidumbre minuto a minuto. Encima no hay seguimiento médico acá. Me dieron el positivo por teléfono y me dijeron que tenía que quedarme 10 días aislado nada más. Obviamente me estoy haciendo el seguimiento con mis médicos argentinos”, aseguró.

LA NACION