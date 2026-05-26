Lilia Lemoine acusó a Marcela Pagano de operar contra LLA y buscar exparejas de funcionarios para destruirlos

En un nuevo cruce en redes sociales, la diputada Lilia Lemoine volvió a apuntar contra Marcela Pagano y, esta vez, la acusó de ser “la operadora número 1″ contra La Libertad Avanza (LLA) y de contactar a exparejas de funcionarios y así “llenarles la cabeza para que destruyan a sus ex”. El posteo fue compartido, entre otras personas, por el presidente Javier Milei.

“La examante de [Luis] Barrionuevo que hoy trabaja para Franco Bindi es la operadora número 1 contra La Libertad Avanza; Marcela Pagano, está buscando a las ex parejas de funcionarios de LLA y les está llenando la cabeza para que DESTRUYAN a sus ex", escribió este lunes por la noche en su cuenta de X.

No es la primera vez que Lemoine hace alusión al vínculo político entre la diputada del monobloque Coherencia y el sindicalista: en reiteradas ocasiones afirmó que tanto Pagano como otros dirigentes ingresaron a las listas de LLA de la mano de Barrionuevo durante el armado de 2023.

“Además de las amenazas que han recibido varios diputados y referentes de haber sido grabados en su despacho con claras intenciones de editar esas grabaciones y utilizarlas en su contra. Así es, Pagano grabó gente dentro del Congreso“, continuó en la acusación.

El posteo de Lilia Lemoine contra Pagano X

También mencionó el caso de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido y secuestrado por funcionarios venezolanos el 8 de diciembre de 2024 y liberado hace pocos meses. “Ese mismo modus operandi lo aplicó con la familia de Nahuel Gallo. Generó peleas intrafamiliares primero para convencer a una parte de la familia que le sea útil y luego para quebrar a la otra parte por no prestarse al juego", deslizó.

“No es extraño de una persona que se dedica al chantaje y a la extorsión, que además utiliza el sistema judicial como herramienta y abusa de su lugar como diputada para hacerlo... Ya hemos confirmado que a través de Bindi tiene llegada a jueces y fiscales que, por estar implicados en situaciones non sanctas, son capaces de actuar por ellos".

Y añadió: “Pagano inventó que yo extorsiono al Presidente con fotos y grabaciones... Lo vendieron al aire Mauro Federico con [Jorge] Rial y aún insiste con esa absurda narrativa para desacreditarme y cuando yo sueno la alarma... Me ignoran”.

Para cerrar, consideró que la situación “es monstruosa”: "Hay quienes se toman esto en broma y me ridiculizan... Así como se tomaron en broma el intento de Pagano y Bindi de tomar la comisión de Juicio Político para tirar al Presidente...”.

Milei lo compartió X

El mensaje generó numerosas réplicas, entre ellas, la del presidente Milei. “Las operetas vienen marchando”, respondió el Presidente al posteo de Lemoine.

Pagano —exintegrante de LLA luego de abandonar el bloque en 2025— mantiene una interna personal con Lemoine desde hace mucho tiempo, con cruces en redes sociales y careos en el Congreso. Recientemente, también recibió agravios por parte del jefe de Estado, quien la tildó de “cerda” y de “lechón iraní”.

“Lamento que Milei, que defiende la vida y su agenda ‘pañuelo celeste’, no entienda que una mujer a pocos días de parir claramente siempre va a tener panza. En mi caso, tengo 16 kilos de mucho amor en mi vientre y gracias a todos los que se solidarizaron también. Incluso del propio gabinete, los compadezco”, expresó la legisladora desde sus redes sociales.