Marcela Pagano lleva realizadas más de 30 presentaciones contra el Gobierno en la Justicia

La diputada nacional Marcela Pagano se transformó en algo más que una pieza suelta en el Congreso para el oficialismo: desde hace por lo menos dos meses, la periodista que en 2023 acompañó a Bertie Benegas Lynch al tope de la lista de candidatos de La Libertad Avanza (LLA) bombardea sin descanso a la cúpula del Gobierno desde Comodoro Py con denuncias de todo tipo.

Su nuevo rol de “denunciadora serial” quedó reflejado en los números que cosechó en todo ese último tiempo: entre denuncias y ampliaciones, la diputada contabiliza presentados en la Justicia un total de 31 escritos.

En muchos casos, sus señalamientos se hacen eco de noticias periodísticas; en otros, se fundan en datos propios. En ocasiones, es patrocinada por su pareja, el abogado penalista Franco Bindi.

Una de la últimas presentaciones en la Justicia

La nueva rutina de la diputada en los tribunales comenzó el 11 de marzo con la denuncia del viaje que llevó a Bettina Angeletti, la mujer de Manuel Adorni, a Nueva York como parte de la comitiva oficial.

Pasó sin hacer mella: el juez Daniel Rafecas la cerró a instancias de la fiscal Alejandra Mángano, que consideró que no había delito. Pero otras que la siguieron se encuentran activas y al menos dos se convirtieron en un dolor de cabeza permanente para el Gobierno.

Una es la que investiga al jefe de Gabinete por su vuelo en avión privado a Punta del Este durante los feriados de carnaval. El juez Ariel Lijo se encamina a indagar al funcionario por aquel viaje junto a su familia y su amigo, el periodista Marcelo Grandio, quien habría pagado los pasajes según los registros en manos de la Justicia.

La denuncia de Pagano por el viaje a NY inició un calvario en los tribunales para el funcionario

Fue en el marco de ese expediente que la diputada dejó en claro que Comodoro Py sería su nuevo hábitat. El 29 de abril, cuando Adorni presentaba su informe de gestión en la Cámara de Diputados, Pagano eligió darle la espalda al Congreso para visitar una vez más los tribunales de Retiro y ampliar su denuncia original, incorporando a la causa información sobre una sociedad de Grandio en Uruguay, a la cual, dijo, fluirían los fondos de sus contrataciones con el Estado.

La exoficialista también dio inicio a la causa por enriquecimiento ilícito que revisa los números de Adorni y tiene contra las cuerdas al funcionario desde hace dos meses. Pagano ofreció información del departamento de la calle Miró, en el barrio de Caballito, y de la casa en el country Indio Cuá, las dos propiedades que Adorni sumó a su patrimonio como funcionario público.

Pero también fueron blanco de ataque el entorno de Adorni y otros muchos funcionarios y legisladores. Pagano denunció al hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, por enriquecimiento ilícito; a su mujer, Bettina, por un presunto uso indebido de su custodia y por los contratos que trabó con empresas ligadas al Estado; al senador Joaquín Benegas Lynch, por enriquecimiento ilícito, y a su antiguo compañero de bancada, el diputado Santiago Santurio, por el crédito al que accedió en el Banco Nación, entre otros.

Marcela Pagano acusó a Adorni de ser "cajero" de Karina

Casi no hubo polémica del Gobierno que no estuviera acompañada de una presentación de Pagano en la Justicia. Por el uso dispendioso de las tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica, también Demian Reidel quedó alcanzado por una de sus presentaciones.

Durante la semana pasada, la legisladora sumó información a una causa que inició contra la hermana del Presidente, Karina Milei, por supuestas irregularidades en la contratación millonaria de un servicio de jardinería en la quinta de Olivos.

Su actividad en los tribunales se extendió hasta última hora del último vierns. En una denuncia que quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas, la diputada apuntó contra la polémica cuenta en X de @PeriodistaRufus, atribuida a Martín Menem y eliminada tras un traspié digital que habría dado cuenta de que esta pertenecía, en efecto, al presidente de la Cámara de Diputados.

Pagano pidió que se adopten medidas “urgentes” para identificar al titular de la cuenta y preservar su contenido. Solicitó, además, ser tenida como querellante en el expediente, argumentando que la cuenta Periodista Rufus le dirigió ataques personales durante el tiempo en que estuvo al frente de la Comisión de Juicio Político.

En la sesión para tratar el DNU por el acuerdo con el FMI, Pagano llevó un megáfono para hablarle a Martín Menem Fabián Marelli

Se remitió así al episodio que marcó su ruptura con el Gobierno: Menem se opuso desde el primer momento a que Pagano, que contaba en ese entonces con el aval de Oscar Zago, asumiera la titularidad de esa comisión, donde se ordena el trámite de los pedidos de remoción contra funcionarios y jueces.

Pagano reunió los votos para ocupar el cargo, pero Menem nunca reconoció oficialmente la designación. Ambos quedaron enfrentados hasta que, en agosto de 2025, Pagano se abrió de la bancada oficialista con Coherencia, el bloque que hoy habita en soledad.

Hasta marzo de este año −cuando dio inicio a la avalancha de denuncias− Pagano había mantenido sus diferencias con el Gobierno en el terreno político, incluida una disputa abierta con Lilia Lemoine en la Cámara baja.

El tono de su distanciamiento lo marcó en una carta abierta en la que advertía al Presidente que su entorno lo empujaba “hacia un abismo”. “Los leones genuinos fueron expulsados del reino, y lo que queda es una corte de adulones que le susurran al oído lo que quieren que escuche”, decía en el escrito.

El enfrentamiento de Pagano con el Gobierno se corrió a la Justicia y recientemente terminó por trepar hasta el Poder Ejecutivo. Fue después de que la diputada, afuera de los tribunales, vinculara el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni con la criptomoneda digital $LIBRA. El 5 de mayo, en un canal de televisión, agitó la versión de que el funcionario movió dinero proveniente del activo y al otro día, salió a su cruce el presidente Milei, cuando sostuvo en LN+ que Adorni tenía todos los papeles listos y presentaría en breve su declaración jurada.

“Está hablando para justamente poder presentarlos antes y que se terminen todas estas fantasías y mentiras engendradas por una gran mentirosa como la señora Pagano”, dijo el Presidente, que abandonó el tono cortés en sus siguientes apariciones para referirse a la diputada como el “lechón iraní”.

El presidente llamó "lechón iraní" a Pagano, que cursa el último tramo de su embarazo

El contrapunto nacido en los canales de televisión tuvo su correlato en los tribunales. El 15 de mayo, por primera vez, Pagano denunció directamente a Milei. En su escrito sostuvo que el Presidente omitió denunciar un “intento de golpe de Estado” −episodio al que había referido en una entrevista con Neura− y un intento de corrupción por parte de un empresario, que le habría ofrecido dinero.

“Lo que estoy haciendo no es más ni menos que mantener las promesas que hicimos en campaña −le explica Pagano a LA NACION− cuando militábamos que la transparencia era uno de los pilares fundamentales de nuestro contrato social”.

“El propio Presidente decía que si encontraba la más mínima irregularidad en el accionar de un funcionario iba a invertir la carga de la prueba y lo iba a apartar preventivamente, hasta tanto pudiera demostrar su inocencia, y que se tenía que defender ante la Justicia”, recuerda.

LAS OPERETAS VIENEN MARCHANDO... https://t.co/EBFo9twmFR — Javier Milei (@JMilei) May 26, 2026

Este lunes, Milei volvió a recrudecer el conflicto al darle difusión a un mensaje en redes en el que la diputada Leila Lemoine acusaba a Pagano de haber grabado gente dentro del Congreso y dedicarse al “chantaje y la extorsión”.

“Ya hemos confirmado que a través de Bindi tiene llegada a jueces y fiscales que, por estar implicados en situaciones non sanctas, son capaces de actuar por ellos”, dijo su excompañera de bancada, que habló también de un “intento” de Pagano y Bindi de “tomar la comisión de Juicio Político para tirar al Presidente”.

Entre la ruptura política con el oficialismo y el inicio de la embestida judicial de Pagano, hubo otro episodio en los tribunales. En septiembre, cuando en medio del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo sobre supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno presentó una denuncia por presunto espionaje ilegal y en ella incluyó a la pareja de Pagano, Bindi. Lo señaló como ligado a agentes inorgánicos de inteligencia y como posible autor intelectual de “algunos tramos” de la difusión de aquellos audios.

En aquella causa promovida por el Gobierno se apoyaron finalmente el fiscal Franco Picardi y el entonces juez del caso Andis, Sebastián Casanello, para avanzar en la investigación sin peritar los audios, cuyo origen ya era objeto de análisis en ese otro expediente.