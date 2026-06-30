Marcela Tauro generó indignación con una polémica frase y tuvo que salir a pedir disculpas

Esta mañana Marcela Tauro despertó la indignación de su público tras asegurar al aire de El club del Moro (La 100) que a los padres que “han violado a sus hijos hay que honrarlos”. Tras la viralización de sus dichos, la panelista salió a pedir disculpas e intentó explicar qué había querido decir.

Durante la emisión de Intrusos (América), Tauro le consultó a Rodrigo Lussich si podía tomar la palabra y dirigirse a su audiencia. “Se viralizó algo que yo dije que fue un horror, que obviamente quise decir lo contrario. Viste que en la radio despertamos, abrimos muchas ventanas... Y cuando lo escuché, sonaba aún peor. Por ahí querés decir una cosa y decís otra, y no está bien lo que dije”, expresó la periodista con visible preocupación y a modo de descargo.

“Quise pedirles primero a ustedes [a Lussich y Adrián Pallares, los conductores del programa] si me daban la oportunidad para dar la cara frente a cámara y decirlo y no en un micrófono de la radio. También lo haré, pero lo mejor era dar la cara porque me conocen hace 40 años“, señaló desde el piso del programa de televisión. “Quiero pedir disculpas. Es un horror lo que dije, lo que salió al aire. No pienso eso, obviamente. No quiero ni repetir la palabra porque me hace mal. Sobre todo a las mujeres y hombres que han pasado por esa situación, quiero pedir disculpas porque se han sentido mal y por el dolor que les removí otra vez", afirmó con remordimiento.

“Me equivoqué y fue un horror lo que dije”

Marcela Tauro: "Me equivoqué, admito mi error y pido disculpas"

Tras la repercusión de sus dichos, la periodista intentó ser impecable con sus palabras y pedir perdón frente a la cámara: “Me conocen hace 40 años, conocen a mi familia, saben cómo soy, soy muy transparente. Me equivoqué, admito mi error y pido disculpas. Quise dar la cara en cámara porque empezaron a llamarme y preferí hacerlo aquí porque me parece que se transmite con los ojos y los gestos lo que quiero decir, que es pedir perdón".

Para cerrar, la periodista realizó una autocrítica y apuntó a un proceso de aprendizaje personal: “Reparo en todo, reparo en mis traumas también. Busqué sanar para que mi hijo no heredara cosas que la madre trae. Entonces me parece bueno pedir disculpas. Me equivoqué y fue un horror lo que dije“.

¿Qué dijo Marcela Tauro?

El martes por la mañana mientras el equipo de El club del Moro [integrado Santiago Del Moro, Edith Hermida, Costa, Maju Lozano y Anita Martínez y Tauro, entre otros] debatía sobre las transformaciones sociales y los cambios de paradigmas culturales a lo largo del tiempo, el conductor y sus panelistas indagaron, por ejemplo, sobre las distintas percepciones en torno a la figura de Cristobal Colón y el genocidio en el continente americano.

Fue en ese contexto en el que Tauro lanzó: “No hay que enojarse, hay que honrar. ¿Cuántas familias, padres, han violado a sus hijos? Está bien, no hay que perdonarlos, hay que honrarlos. Porque si no no te va bien en la vida”. “¿Qué? ¿Cómo?”, apuntó Martínez frente a lo dicho por su colega. Por su parte, Del Moro, Hermida y Lozano se mostraron descolocados con lo expresado por su compañera: “Pará, no entiendo. Ahí no puedo, está raro”.

“Digamos, si no, no hubiéramos llegado hasta acá... Aceptamos que cada vez hay gente más violenta porque estamos mirando más el pasado en vez de mirarnos cómo estamos nosotros", remarcó Tauro.

“Pero no me importa… El pasado nos tiene que ayudar”, acotó Martínez alejándose de la postura de Tauro. Por su parte, el conductor también trató de despegarse de lo dicho por la periodista: “Pará, porque se va a malinterpretar. Hay cosas que han estado mal, ayer, hoy y siempre“, apuntó, tajante, Del Moro.