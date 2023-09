escuchar

Esta semana, Mirtha Legrand anunció que las negociaciones con eltrece están muy avanzadas y que, por eso, su regreso a la televisión se producirá en el corto plazo. Sin embargo, este sábado su hija, Marcela Tinayre puso paños fríos a la situación y aseguró: ”Todos la quieren, pero nada se concreta. No son tan fáciles las negociaciones”.

“Este año no estuvo en pantalla porque las cosas no se dieron, y lo que sucede conviene. Mamá quiere y está deseando hacer televisión. Y la televisión es muy dura, por eso va a estar muy cuidada y protegida”, contó la conductora de Polémica en el bar, en diálogo con Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina. Y explicó: “No para de salir, y para ella es como un sondeo, en el sentido de que va a los teatros y la ovacionan, se ponen de pie... Fue a ver a Luis Miguel y se puso el Movistar Arena de pie cantando: ‘Olé, olé, olé, Mirtha, Mirtha’, y eso le da más deseos de estar”.

Mirtha Legrand rodeada de su familia: Nacho y Juana Viale, su hija Marcela Tinayre, su nieto Rocco Gastaldi y su bisnieta Ámbar de Benedictis

Sin embargo, confesó: “ Por momentos, te llega a decir que ahora tiene una vida relajada... Pero como ha laburado desde los 14 años, tiene eso muy incorporado . Y trabajar le hace muy bien a la cabeza, ella siempre cuenta que en la época de la pandemia estuvo demasiado tiempo encerrada; porque nos hicieron estar muy encerrados. Y ella consultó a su médico y le dijo que tenía que trabajar. Es su esencia y así nos han educado. Somos una familia que labura. Ahí estamos todos en proyectos y en deseos de laburar. Trabajamos todos en lo que nos gusta, y somos privilegiados en ese sentido ”.

Con respecto a cuáles fueron los motivos por los que este año la gran diva de los almuerzos está fuera de la pantalla chica, Tinayre señaló: “Los tiempos no son los mismos. Los canales no están despilfarrando plata. No hay plata ni espacios. Todos la quieren, pero nada se concreta. No son tan fáciles las negociaciones. La gente piensa que es fácil: ‘La pongo a Mirtha, pongo la mesa, los platos y ya está’. Y no es así, hay toda una infraestructura atrás. No se puede poner a mi madre en cualquier estudio, necesita un buen camarín... Son todas pequeñas cosas que parecen estupideces, pero no lo son. Hay que ir arreglando todo y seguramente en algún momento se va a dar, porque mi mamá no tiene ningún problema en seguir trabajando durante el verano, que es un momento en el que todo el mundo se quiere rajar”.

El lunes próximo, Marcelo Tinelli desembarca en la pantalla de América con Bailando 2023 y por eso, Polémica en el bar se muda a los fines de semana. Sobre este cambio de horario, Tinayre aseguró: “Yo sabía que en algún momento íbamos a cambiar de horario desde que firmé el contrato con Kuarzo y América. Ahora, Marcelo empieza el lunes y por eso nos mudamos a los sábados a las 22.30, con un programa de una hora y media, y los domingos a las 13″. Y agregó, un poco en broma y otro poco en serio: “No. No vamos a almorzar, soy la dueña del bar y va a haber copetines. No se hagan esa fantasía. Me niego rotundamente ”.

Marcela Tinayre Gentileza América 2

Sobre su presente en la conducción del clásico ciclo televisivo, indicó: “Estoy en una etapa de generar nuevos recuerdos. Por eso hago cosas diferentes, programas diferentes... Es por eso que se me ve contenta. Y además, tengo una gran empatía con mis compañeros de trabajo, con todos ellos. Nos llevamos bien. A veces me dicen: ‘No lo maltraten a ‘Alfa’ [Walter Santiago]’. Y no lo maltratamos... Él tiene un sentido del humor que nos permite ir hacia donde vamos... Chiche [Gelblung] se pelea con ‘el camarada’ [Gabriel] Schultz, como le digo. La vida es fluir y dar lo mejor de uno. Ya estamos grandes”.

La conductora también aseguró que no está en pareja, pero que es amiga de todos los hombres con los que mantuvo romances: “ Soy amiga de mis ex. A mi cumpleaños vienen todos. No sé si uno sabe del otro, pero eso es un problema de ellos, a mí me importa muy poco. Mi primer marido, el padre de mis dos hijos mayores, es mi mejor amigo. Todos tenemos un muerto en el ropero. Todos tenemos cosas para echarnos en cara, pero hay que hacerlo en su momento; no envejecer con estigmas que te estén torturando el alma, el corazón y el cerebro. Hay que tener las cosas claras y ser amiga. Una, a medida que va creciendo, quiere vivir más liviana, y vivir años de oro significa sacar de lado los disgustos, las cuentas pendientes”.

“ Siempre fui una mujer libre ”, aseguró Tinayre. Y agregó: “Mis hijos son iguales, de tomar las decisiones con responsabilidad. Toda la vida les he dicho que ellos eran tan libres como cualquiera, pero sepan que lo que hagan va a pesar el doble”. Sin embargo, declaró que su apertura tiene un límite: “Uno es muy libre hasta cierto punto... ¿Una pareja abierta a esta altura de mi vida, con los hombres maravillosos que he tenido y que tanto he amado y me han amado? ¡De ninguna manera! No lo entiendo. Admiro a quien pueda hacerlo, porque creo en la esencia humana está la bronca, la envidia, los celos, y que no se puede ir por la vida diciendo que nada te importa. ¡Sí te importa! A la larga pesa. Y yo no sirvo para eso”.

LA NACION