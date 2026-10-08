Marcela Tinayre y el sentido mensaje que le dedicó a Piero: “Un verdadero caballero”

Marcela Tinayre despidió a Piero con un sentido mensaje que publicó en sus redes sociales. El popular cantautor murió durante la mañana de este miércoles 7 de octubre, a los 81 años. Según pudo saber LA NACION, el músico se encontraba internado desde hacía unos días en el Hospital Italiano.

“Se fue Piero, artista inmenso, con sensibilidad única y su obra que atravesó generaciones. Era un Señor, un verdadero caballero. Mi cariño a toda su familia y muy especialmente a mi adorada Ámbar”, escribió la conductora, junto a una foto del músico. A través de su nieta, Piero mantuvo un vínculo fluido con la familia Legrand-Tinayre.

"Era un verdadero caballero", destacó Marcela Tinayre acerca de Piero

Piero tuvo cuatro hijos; de su primer matrimonio, con María Laura Lampreabe, tuvo a Mariano -que falleció con apenas 40 días por muerte súbita- y luego el actor y músico Juan De Benedictis. Juan creció viendo de cerca el mundo de su padre y terminó convirtiéndose también en músico y actor. De hecho, llegó a formar parte de la banda de su padre y compartió con él escenarios y giras. A pesar de su bajo perfil, el joven ganó popularidad por su relación amorosa con Juana Viale, con quien tuvo a su hija Ámbar De Benedictis; la pareja se separó en 2003.

En 2023, cuando Piero atravesó un delicado momento de salud y debió ser internado en Ecuador por una infección respiratoria, Juan le dedicó un mensaje en las redes sociales mostrando lo cercana que siempre fue su relación: “Fuerza, papito”, escribió.

Con su segunda esposa, Mariana Schettini, Piero tuvo otros dos hijos: Fiorella y Giuliano.

Piero junto a su hijo, Juan De Benedictis, (expareja de Juana Viale y padre de Ámbar De Benedictis) Instagram: @debenedictisjuan

Una vida familiar de perfil bajo y una compañera todoterreno

A pesar de que a lo largo de los años Piero eligió vivir su vida íntima lejos de los flashes, Schettini siempre compartió en sus redes sociales sus salidas al teatro, a conciertos y a muestras de arte junto a su gran compañero de vida. Para su último cumpleaños, su mujer también le dedicó un tierno posteo: “Un día lleno de festejos encuentros y mucha emoción”, escribió junto a una fotografía del músico soplando las velitas.

Piero junto a su segunda esposa, Mariana Schettini instagram.com/schettinimariana

En 2025, fue Fiorella, hija de la pareja, la que permitió conocer un poco más de aquella intimidad familiar y habló de la influencia que su padre tuvo sobre ella. “La idea de vivir la vida con un poco de ternura es una de las cosas más lindas que me enseñó”, contó quien también eligió la música como profesión en diálogo con LA NACION. “Es un orgullo inmenso el que siento por ella, y me mando la parte porque no puedo evitarlo”, agregó el intérprete de “Mi viejo”.

En esa charla, en la que estuvo acompañada por sus padres, su hermano y su perro Ringo, Fiorella describió a su padre como un hombre profundamente comprometido con una determinada manera de entender la vida. “Algo que admiro mucho de él es que es un tipo coherente”, aseguró. Y recordó el cambio que atravesó después de aquellos años de canciones de protesta y de exilio: “En una época de mucho rock y de mucho power, papá mostró su costado más vulnerable al decir ‘aguante la paz, aguante el amor’”.

Este miércoles, la noticia de la muerte del hombre que durante décadas cantó sobre la paz, la libertad, la identidad y los vínculos familiares conmueve. No solo por lo que significaron sus letras para la cultura popular argentina sino por esas experiencias que vivió debajo del escenario; esas que permanecieron en el anonimato pero que dejaron un gran aprendizaje: siempre se puede volver a empezar.

“Me quedan muchos sueños pendientes porque como digo siempre, creo que todavía no hice lo mejor. Recién estoy empezando”, dijo en su última entrevista con este medio.