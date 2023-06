Marcela Tinayre y la guerra secreta con Las rubias: incomodidad, destrato y traiciones

escuchar

Quienes la conocen dicen por lo bajo que Marcela Tinayre no es una persona fácil de llevar . Y las contradicciones que surgieron en los últimos días sobre lo sucedido en Las rubias, programa que condujo durante seis años en Net TV y KZO, parecen confirmarlo. Se habla de discusiones, destratos y traiciones . ¿Qué hay de cierto? ¿Cómo es la relación de Marcela Tinayre con sus amigas y sus colegas? Las rubias debutó en junio de 2017 bajo su conducción y con la presencia como panelistas de tres de sus grandes amigas: Evelyn Scheidl, Marcela Gotlib y Adriana Costantini. Con el correr del tiempo, las amigas fueron yéndose hasta que en 2022 Tinayre terminó sola, con otras panelistas, pero ninguna de las originales.

La primera en irse fue Scheidl y a ella la siguieron Gotlib y, finalmente, Constantini. La palabra oficial era que se trataba de una decisión de producción, pero según los rumores, la verdad era que Tinayre pedía que ya no estuvieran en el ciclo.

En 2017 Marcela Tinayre había vuelto a la televisión luego de 15 años de ausencia y fue muy importante para ella sentirse apuntalada por gente en la que confiaba. “Elegí a las que se animaban a estar en cámara, cada una profesional en lo suyo. Nos divertimos mucho y me siento muy mimada porque trabajo con mis amigas”, dijo en ese momento. Cuando sus amigas empezaron a despedirse de Las rubias pareció que iban a sacarse muchos trapitos al sol, pero alguien echó un manto de piedad, y todos se conformaron con la versión oficial. El programa siguió viento en popa.

Aunque se dijo que el programa vuelve este año a Net TV, en la productora aseguran que por ahora no se baraja esa posibilidad. Sin embargo, Tinayre no tiene tiempo para amargarse, ya que hace apenas unos días debutó en América al frente del histórico Polémica en el bar y con este regreso también se desempolvaron viejos rencores.

Chau, chau, adiós

Evelyn Scheidl fue la primera en hablar en Socios del espectáculo (eltrece), recordó por qué se había alejado de Las rubias y contó por qué no volvería a trabajar con Tinayre. “Marcela se lleva muy bien con los hombres y le cuesta más trabajar con mujeres. La quiero, somos amigas desde que nuestros hijos iban a jardín de infantes, tenemos una vida llena de recuerdos y situaciones que vivimos en vacaciones en Punta del Este, viajes, pero el trabajo fue complicado. No fue un tema de exigencia porque yo soy muy exigente conmigo misma, era la primera en llegar y la última en irme. Soy muy responsable. No estaba cómoda, me sentí agredida muchas veces, destratada . Lo digo porque se vio en cámara. Somos amigas, hablamos, nos vemos y está todo bien, pero no volvería a trabajar con Marcela porque laboralmente es difícil. Dejar un trabajo en estas épocas no es moco de pavo, nadie quiere dejar un trabajo, pero... Prioricé mi salud”.

En su momento se dijo que Tinayre había echado a Scheidl luego de una fuerte pelea y hasta que se había deteriorado su amistad. Por su parte, la exmodelo se llamó a silencio y no dio detalles sobre su alejamiento del programa. En tanto que Marcela aseguró que Evelyn no iba a estar porque no había arreglado los honorarios. “Yo no tengo nada que ver, es el canal el que decide”, había dicho por entonces.

Se va la segunda

La segunda rubia en abandonar el ciclo fue Marcela Gotlib, que se fue de un día para otro, sin despedirse. En ese momento dijeron al aire que se iba de vacaciones, pero lo cierto es que nunca volvió, aunque durante varios meses Tinayre insistió en decir lo contrario. Finalmente, Tinayre contó: “a Marcela (Gotlib) le gusta jugar... Además, yo no manejo esto, yo soy empleada como ella. Está bien, yo soy la conductora, pero yo no quiero más asumir lo que asumía en otros años de salir con la bandera y defender los honorarios de cada una”.

En tanto, la última en abandonar Las rubias -de las originales- fue Adriana Constantini, que no estuvo en la última temporada.

“Las rubias es un proyectazo y tengo entendido que va a continuar. Éramos cuatro amigas, una conductora y tres co-conductoras y fue todo alegría, todo brillo, todo glamour. Lo que lo disfrutamos, lo que nos divertimos... ¡Lo que sufrimos! Por supuesto que tuvo sus vaivenes y no todas sabíamos todo perfecto, la producción nos marcaba cosas, hubo roces y amigadas . Para mí fue una oportunidad espectacular. Claro que alguna vez me enojé, pero yo sí volvería a trabajar con Marcela. Es una mujer muy vehemente, que dice las cosas sin filtro. Ella es así, tiene la peor de las ondas y la mejor de las ondas. Todas somos así. Somos grandes. La Tinayre no es un monstruo. Todas tenemos una personalidad diferente”, reflexionó durante una entrevista que le realizaron en Intrusos esta semana.

Aún falta la mitad del año y si es verdad que Las rubias vuelve, como dijo la Tinayre, ¿quién finalmente la acompañará?.

Temas Marcela Tinayre