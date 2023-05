Evelyn Scheidl habló sobre su salida de Las Rubias y apuntó contra Marcela Tinayre: “No trabajaría nunca más con ella”

escuchar

Este mediodía, Evelyn Scheidl y Teresa Calandra pasaron por el piso de Socios del espectáculo y hablaron de su eliminación de Pasaplatos; el ciclo de cocina que se emite todas las tardes por la pantalla de eltrece. Mientras contaban su experiencia en el certamen y repasaban fotos de su carrera en el mundo del modelaje, Scheidl recordó su salida de Las Rubias y apuntó contra su amiga y conductora Marcela Tinayre.

“Me echaron por un huevo frito a mí”, se quejó Evelyn Scheidl cuando los conductores del matutino le preguntaron sobre su paso por las hornallas. Tras asegurar que le encanta la cocina desde muy chica, la modelo contó los motivos por los cuales aceptó este desafío: “Que me convoque Canal 13 para competir entre 16 personas es un privilegio”, lanzó muy agradecida por la oportunidad.

Con Calandra a su lado, la rubia habló sobre su amistad que data de 1982 y sobre su grupo de WhatsApp con varias modelos de la época: “Tenemos un grupo maravilloso que nos encontrábamos muy seguido antes de la pandemia, nos veíamos una vez por mes mínimo. Están Andrea Frigerio, Mora Furtado, Nequi Galotti, Mariana Arias, Ginette Reynal, Teresa Garbesi”, enumeraron casi a dúo mientras destacaban lo bien que se llevan todas.

“Nosotras nunca tuvimos un encontronazo en estos 40 años, hasta ahora…”, bromeó Calandra al tiempo que recordó cómo era trabajar por aquellas épocas: “Nos recomendábamos entre nosotras para desfilar, éramos 15 en ese momento”, dijo mientras repasan fotos de sus carreras. Sin embargo, una de las imágenes donde se la ve a Marcela Tinayre fue la que encendió la polémica en una mañana que parecía tranquila.

“Justo que entro en cuadro Marcela Tinayre, vamos a preguntarle a Evelyn…”, lanzó el conductor Adrián Pallares mientras Calandra intuía la pregunta y se adelantaba: “¿Por qué te fuiste de Las Rubias?”. “Hace cinco años que me fui”, expresó Scheidl, quien -a horas del debut de la hija de Mirtha Legrand en Polémica en el Bar- recordó: “Ella siempre quiso hacer un programa con hombres”.

“ Ella se lleva muy bien con los hombres, con las mujeres por ahí le cuesta más trabajar a Marcela pero con hombres se lleva súper bien ”, la interrumpió Calandra. “Yo la quiero a Marcela, somos amigas desde que nuestros hijos iban a jardín de infantes, por lo cual tenemos una vida llena de recuerdos y situaciones que vivimos: vacaciones en Punta del Este, viajes, pero el trabajo fue complicado”, confesó.

Mientras las panelistas intentaban indagar el motivo por el cual a la exmodelo le costó trabajar con Tinayre, ella explicó: “ No fue un tema de exigencia porque yo soy muy exigente conmigo misma, era la primera que llegaba y la última que se iba. Soy muy responsable. No me sentía cómoda, me sentí agredida ”, disparó sin vueltas sorprendiendo a todos los presentes en el piso.

“Uy, Evelyn... Ahora empieza el graph ‘me sentí agredida’”, acotó Calandra intentando que su amiga no hable más. Sin embargo, Scheidl no hizo caso y continuó con su descargo: “ Me sentí muchas veces agredida, destratada. Lo digo porque se vio en cámara. Yo no me sentí cómoda porque tomé una postura que no corresponde, porque me enojé y al enojarme estoy mostrando una cara que no soy yo. Vos al público no tenés porque darle la espalda ”, comentó a modo de mea culpa.

Evelyn Scheidl LA NACION

“¿A tus compañeras les pasó lo mismo que a vos? Porque Marcela ha tenido algunos altercados al aire con varias”, preguntó Nancy Duré. “Bueno, Marcela es así... No hables más, basta”, desdramatizó Teresa mientras su amiga se reía y hacía un gesto como que no iba a contar más nada. “Somos amigas de hace muchísimos años, hay compañeras con las cuales prevalece la amistad y decís: ‘como amiga me llevo bárbaro, pero para trabajar no estoy tan cómoda’”, agregó la empresaria.

“Prefiero abrirme”, dijo Scheidl por su parte. “¿Pero no trabajarías nunca más con ella?”, indagó Pallares buscando un nuevo titular. “No”, lanzó Evelyn de manera contundente y sin dejar ningún tipo de duda. “¿Pero la amistad sigue?”, insistió otra de las panelistas. “Sí, sí, la veo, nos hablamos, está todo bien, pero laboralmente es difícil. Dejar un trabajo en estas épocas no es moco de pavo, nadie quiere dejar un trabajo pero bueno... Prevalecía mi salud ”, agregó la invitada dando cuenta de lo mal que la pasó en el magazine.

“Lo armamos todas juntas al programa. No sé qué le pasó”, remató mientras su amiga y colega terminaba el tema de una vez: “Yo lo único que puedo decir es que Marcela me dijo: ‘Estoy tan contenta porque a Evelyn le va a hacer muy bien trabajar, así que estoy muy contenta de haber armado esto’. Dicho esto... ¡Basta Evelyn!”, concluyó ante la mirada pícara de la rubia.

Los verdaderos motivos de su desvinculación

Adriana Costantini, Evelyn Scheidl, Marcela Tinayre y Marcela Gotlib Archivo

En abril de 2019, Lío Pecoraro fue el encargado de contar la primicia. “De amigas íntimas, a enemigas que no se pueden ver. Marcela Tinayre echó a Evelyn Scheidl de Las Rubias. Fuerte pelea terminó con años de amistad y dejó a la exmodelo sin trabajo”, escribió el periodista en sus redes sociales mientras advertía que había sido ”una pelea muy fuerte”. Tras agregar que la interna fue “un hervidero y nido de... fichas por todas partes, llenadas de cabeza”, el periodista de espectáculos afirmó que este conflicto laboral terminó enemistando a las amigas: ”Aunque no lo quieran reconocer, están peleadas”.

La información fue confirmada por Fernanda Iglesias, quien contó los verdaderos motivos de la pelea. “Se pelearon porque Evelyn se tenía que mudar, Marcela se pudrió y el tema era que eran amigas. Después se arreglaron y estuvo todo bien”, dijo la periodista desde el panel de LAM tiempo después.

Por su parte, Marcela Tinayre advirtió que ella no tuvo nada que ver en la salida de su amiga y que fue una decisión del canal. “Evelyn no está porque no arregló los honorarios este año. Me llama el capo de Net TV y me dice que hay que poner a alguien, así surgió la ‘condesa’, que es amiga de Gastón (Trezeguet). Yo no tengo nada que ver, chicos, es el canal el que decide.”, dijo la hija de “La Chiqui” en referencia a Marcela Gotlib, quien curiosamente tiempo después también fue desvinculada del ciclo.

LA NACION