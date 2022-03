Marina Señuk, la nueva “chica del clima”: sus raíces ucranianas, la cosificación y su conflicto con Sol Pérez

Debutó en eltrece y en TN la semana pasada y a su vez parece haber estado siempre ahí. Marina Señuk se mueve ante las cámaras como pez en el agua. La misionera tomó la posta que dejó Nazarena Di Serio (que sigue vinculada a esa señal y a Radio Berlin), y en apenas unos días yh hizo los reportes del clima, dio los títulos del día, hizo móviles desde distintos lugares de la ciudad, musicalizó algunos segmentos y, no sin algo de descaro, intentó sin éxito hacer bailar a Marcelo Bonelli.

Al aire entre las 6 y las 14.30, la modelo, licenciada en Recursos Humanos, influencer y estudiante de Locución se presentó en sociedad como “la nueva chica del tiempo” (no del clima).

Marina Señuk nació hace 29 años en Apóstoles, Misiones, aunque sus padres hoy viven en Colonia Liebig, una pequeña localidad correntina apenas separada de su infancia por un arroyo. Sus bisabuelos llegaron a Argentina desde la capital ucraniana de Kiev, y se asentaron en la zona junto a otros inmigrantes de Polonia y Alemania. Desde muy chica, se crio entre los aromas de la cocina europea y las clases de ucraniano, una lengua que con el tiempo y la falta de práctica se borró de su recuerdo. A los 13 años empezó a trabajar como modelo y a los 15 desembarcó en Buenos Aires de la mano de Pancho Dotto. Con la mirada puesta en la TV, logró llegar a la pantalla de televisión abierta y de cable a través de Artear. En diálogo con LA NACION, Señuk contó cómo fue el debut, habló de sus nuevos compañeros, recordó el conflicto con Sol Pérez y dejó en claro que las críticas y los prejuicios la tienen sin cuidado.

Marina Señuk, licenciada en Recursos Humanos, hoy estudia Locución Gentileza

-¿Cómo fue el debut?

-Espectacular. Estaba super nerviosa y ansiosa. Quería que llegara el día y la verdad es que armamos un team muy copado, con muy buena onda y divertido. Y siento que eso traspasa la pantalla.

-¿Cuál fue tu recorrido hasta llegar a eltrece?

-Trabajo desde los 13 años como modelo. A los 15 me vine a vivir a Buenos Aires. Terminé el colegio acá, estudié un año Periodismo, me fui a vivir a Costa Rica dos veces por varios meses, volví y seguí trabajando. Después estudié Recursos Humanos y hace un año me recibí. Ahora estoy estudiando Locución. La verdad es que hice de todo en mi vida. Amo trabajar y amo la moda y me divierte mucho hacer tele. Hace unos años trabajé en TyC Sports y ahora llegó la oportunidad de trabajar en eltrece y en Todo Noticias (TN), así que estoy muy contenta. En este momento de mi vida me siento súper preparada para lo que estoy haciendo y también sé que tengo mucho más para aprender.

-¿Cómo te preparaste?

-Cada trabajo es una oportunidad y uno nunca deja de aprender, de incorporar cosas. Y esto no solamente para cumplir con la necesidad de un puesto. Estudiar es importante, como prepararte y hacer cosas que te gustan, que te motivan y te hace sentir más segura. Así aprendés también a manejarte en distintas situaciones, más aún en lo que es televisión, donde tenés una exposición que requiere además ser rápida, respetuosa y responsable.

-¿Cómo te recibieron los distintos equipos de noticias?

-Estoy en distintos programas con estilos totalmente diferentes, pero todos con buena onda. En Tiempo al Tiempo está Ale (Ramos) que con sus chistes y su mundo me hace reír. Después estoy con (Marcelo) Bonelli que lo adoro, me parece una persona de diez y tengo mucho que aprender de él. Tiene una paz interior que te transmite, que necesitás a la mañana cien por cien. Todo Noticias me da mucha adrenalina porque es lo que sucede ya, lo que está pasando. Es el canal más visto de toda la Argentina y me parece que es una pantalla espectacular. Y el noticiero del mediodía es un noticiero súper descontracturado que te va a hacer reír, que te va a contar las noticias que tenés que saber y lo que está pasando siempre con respeto, buena onda y diversión.

-En TyC se armó revuelo cuando reemplazante a Sol Pérez en el rol de “la chica del clima”. ¿cómo lo viviste?

-Hace ya cuatro años que estuve en TyC Sports y fui el reemplazo de Sol Pérez. Querían cambiar el aire, cambiar el perfil. Y sí, se armó un revuelo tremendo, pero yo soy perfil super bajo. Yo voy a trabajar. A Sol no la conocía. Ella en su momento me trataba como “la chica esta” pero la verdad es que no me tomo nada personal. Yo tiro buena onda y siempre deseo lo mejor para ella y para todos. Por suerte en ese momento también lo manejé de esta manera. Cada una hace y dice lo que quiere con respeto y en ese momento yo no salí a decir nada. Entendí que ella, por ahí, tiene un perfil mucho más mediático del que tengo yo.

-¿Te molesta el título “la chica del clima”?

- En realidad es la chica del tiempo . Y no, la verdad es que el título no me molesta porque soy comunicadora y principalmente es lo que hago: contar cómo está el tiempo afuera para que todos sepan. Me encanta dar esa información así todos antes de salir de su casa, o de donde estén, sepan si el buen tiempo los va a acompañar o no.

-Hace poco surgió una polémica por la exposición de mujeres provocativas o exponentes de la belleza hegemónica en los noticieros, incluso se habló de la cosificación de la mujer. ¿Qué pensás sobre esto?

-Justo hoy pensaba que a la gente le resulta muy fácil opinar, marcar con el dedo. Siento que estamos acostumbrados a criticar al otro -sea hombre o sea mujer- y eso es retrógrado. Hoy una persona inteligente y con la mente abierta tira buena energía y respeta al otro haga lo que haga, se ponga lo que se ponga, escriba lo que escriba y opine lo que opine. Me parece que todos deberíamos dejar de criticar, porque en realidad lo que uno dice del otro habla más de uno que del otro. Me encantaría que aprendamos a ser más libres y más respetuosos. Además, siento que si tirás mala onda a otra persona esa energía te vuelve, en cambio si tirás buena onda y tus comentarios son constructivos -en las redes sociales, por un mensajito o en una llamada-, siempre suma. Y en relación a la cosificación de la mujer, cada uno es libre de ponerse lo que quiere , lo que le gusta, de tener su estilo y no tenemos por qué criticar al otro.

-¿Cómo reaccionás a las críticas?

-El otro día leí un comentario de una chica, no sé en dónde, que decía: “Hay que ser modelo para ser periodista”. Me dio lástima por ella más que por el comentario, porque yo estoy segura de mí misma. A mí me encanta la moda. Me encanta vestirme con lo que me gusta, y llevo eso a cualquier cosa que hago: en mi trabajo, en mi familia, en mi casa, en una fiesta, en una juntada con amigos, en la tele o en una entrevista. Me dio pena porque, digo, ¡hay que gastar esa energía en escribir y tirar mala onda! La manera de vestir no te define como persona. Yo estoy súper segura de lo que me gusta, de mi vida, de lo que hago y siempre trato de manejarme con respeto, con buena onda y con amor. Pero también, si se da una situación incómoda o desubicada, te ubico en el momento, porque tampoco soy una persona sumisa que se va a aguantar o va a decir “no voy a discutir, me voy a guardar este comentario”. No. Te lo voy a decir siempre, de frente y con respeto. Hoy siento que a cualquier persona que te cruzás le es más fácil opinar del otro que fijarse en lo que cada uno hace y ocuparse en ser mejor persona, más respetuoso, de tener la mente abierta y la capacidad de respetar al otro tal cual es, compartas o no sus ideas y lo que dice.

Marina Señuk es de Apóstoles, Misiones, y a los 15 año vino a Buenos Aires a trabajar como modelo Gentileza

-Venís del mundo del modelaje y sos influencer, ¿Te preocupan los prejuicios?

-No, no me preocupan. Tengo la cabeza muy abierta, remarco esto, y tengo la capacidad de adaptarme a muchas situaciones, siempre con respeto y buena onda. Y a la gente que tiene esa energía o tiene muchos prejuicios, y bueno, cada uno tiene su tema. Les digo “suerte, que lo puedas resolver”, y no me engancho en esa.

-Debutaste con el pronóstico y al día siguiente estabas dando los títulos de la primera mañana ¿Cuál es tu rol en el canal y a dónde querés llegar?

-En el canal arranqué la semana pasada y siento que fue una semana súper productiva, que estuvo bueno, que nos divertimos, que gustó y que nos fue bien en todo sentido. Cada uno tiene su forma y va armando su lugarcito, su espacio. Mi rol es el de contar el tiempo en Tiempo al Tiempo, en Arriba Argentinos, en TN de 11 a 13 y en Mediodía Noticias, donde voy a estar en la calle. Además, voy a contar noticias relacionadas a lo ambiental de la Argentina y del resto del mundo ¿Y a dónde quiero llegar? La verdad que disfruto mucho el hoy, lo que estoy viviendo. Obviamente que uno sueña y piensa en el futuro, pero me enfoco más en vivir el presente, en disfrutarlo, en divertirme donde estoy. Y en estar feliz. Obviamente que me divierten mucho los programas de viajes por el mundo y por la Argentina y me gustan los programas de entretenimiento, así que seguramente en algún momento de mi vida haré algo de eso.

-¿Quién es Marina Señuk?