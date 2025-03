Marcelo Carro, de futbolista frustrado al cambio de vida que espera, tras su paso por Gran hermano

Marcelo Carro, uno de los participantes de Gran Hermano que entró al juego en la segunda camada, se sorprendió con su salida del reality de Telefe el domingo pasado y cree que si hubiera tenido más tiempo habría desplegado su estrategia. En diálogo con LA NACIÓN, hizo una autocrítica, confesó que la llegada de Furia cambió la dinámica de la casa y contó que espera que su vida cambie a partir de ahora.

-¿Esperabas este final?

-No me esperaba salir de la casa . Fue complicado entrar con el juego ya armado. Había tenido justo una semana de bastante exposición y creí haber levantado el nivel y parecía que iba a alcanzar, pero no. También sabía que había riesgo con una placa positiva. Me parece que con una placa negativa podría haber tenido un poco más de recorrido.

-Si hubieras dado más contenido, ¿la votación hubiese sido diferente?

-Sí, tener más explosión o conflicto quizá me hubiese dejado más tiempo adentro, pero es un arma de doble filo porque tal vez te deja un par de semanas más y después lo pagás caro. Uno tiene que ir midiendo y probando.

-¿Costó encontrar un lugar en un grupo ya armado?

-Fue bastante complicado. Obviamente, nos dieron la bienvenida, pero no querían más gente en la casa... Encima entré último y las caras eran tremendas [risas]. El día a día era complicado porque se notaba que no tenían ganas y era lógico porque ya estaban desde hacía dos meses adentro, pensaban que si entraba gente nueva iba a ser poca y no tanta como sucedió; veían que el juego se había más largo. Era difícil el día a día, el tema de la comida. La primera semana fue brava y después se fueron soltando.

-Dijiste que serías el villano y que crearías caos, ¿qué pasó?

-Quería hacer un poco lo que hace Furia y tener algo más de información. Justo la última semana lo estaba logrando con Ulises y con Chiara, pero no hubo tanto tiempo, me parece. Mi estrategia llevaba tiempo y no lo tuve.

-¿La entrada de Furia cambió la dinámica de la casa?

-Sí, porque es un personajón y muchos se apagaron o están a la expectativa. Cambió mucho su entrada.

-¿Viste las otras temporadas de Gran hermano?

-Sí, en el primero tenía 11 años y era muy fan. Después vi todos los demás y de las últimas me gustó mucho la emisión en la que ganó Marcos. ¡Y estuve muy cerca de entrar!

-¿Te habías presentado en otros castings?

-Solamente esa vez, hace dos años y ahora.

-¿Con qué objetivo?

-Me encanta el juego y vivir la experiencia desde adentro, ver si es como dice n... ¡Es más intenso todavía! Mi objetivo era entrar desde el principio y ganar el juego; se dio de otra forma y lo disfruté igual. Sabía que eso iba a traer “daños colaterales” como la exposición y la fama, y pienso sacarle el jugo. Me gusta mucho el streaming y además soy modelo, hice algunas campañas y me gustaría explotarlo y vivir de eso. En la casa me decían que me la tengo que creer más.

-¿Qué hubieras hecho con el premio?

-Acomodarme un poco, ver qué iba a ser de mi vida financiera. Además, la idea era ayudar a mis padres, que son jubilados y les cuesta llegar a fin de mes.

-¿Cómo era tu vida antes de entrar al reality?

-Soy Licenciado en Planificación Logística y siempre trabajé bajo relación de dependencia. Estuve en el Hospital Británico, en la parte logística, y antes estuve en otras empresas. Trabajo desde los 13 años con mi papá.

-¡Qué chiquito!

-Estudiaba y en los veranos ayudaba a mi papá, que tenía camiones y hacía repartos. Siempre en la calle. Con el tiempo me fui profesionalizando y me iba muy bien. Después entré a otra empresa y me dijeron que querían ascenderme, pero necesitaba estudiar; e hice la licenciatura. Trabajé toda la vida muchas horas.

-Y, ahora, querés que Gran hermano traiga algún cambio en tu vida...

-La verdad que sí. La idea es resetear mi vida.

-¿Pediste licencia en el trabajo?

-Renuncié directamente. Sabía que no iba a poder volver al hospital por el tipo de perfil y la exposición. Y, por otro lado, fue una especie de presión que me puse para darlo todo en la casa. Si sabía que tenía un trabajo al cual volver, no iba a ser lo mismo.

Marcelo y Lorenzo, los últimos expulsados de la casa de Gran Hermano Telefé

-Jugaste al fútbol hasta los 20 años, ¿por qué dejaste?

-Llegué hasta la reserva en Barracas Central. Me hubiera gustado ser profesional porque amo el fútbol, juego de muy chiquito en Racing y Lanús. Soy un futbolista frustrado . Tenés que ser muy constante y en su momento, hago un mea culpa, no hacía las cosas bien y salía con amigos, trabajaba muchas horas y no me dedicaba a full. Es una de las cosas de las que me arrepiento porque si hubiera hecho las cosas como corresponde, hubiese llegado.

-Cuando entraste al juego dijiste que eras el tío solterón de la familia, ¿por qué?

-Estoy solo desde hace un año y siempre digo que soy el tío solterón porque en mi familia todos están casados y tienen hijos y son muy formales. Amo a mis sobrinos... Confieso que me cuesta convivir.

-En la casa tuviste que convivir con muchas personas...

-Y no fue fácil [risas], pero es un juego y no una relación de pareja. La primera semana costó entender el tema del baño y dormir pocas horas. Pero entré con otra cabeza, mucho más tolerante y con excitación.

Liliana Podestá Por

Temas Entrevistas