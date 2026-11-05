Marcelo Tinelli recordó a Daniel Bifulco, de Los Jaimitos: “Era una persona hermosa”

Daniel Bifulco dejó su huella en la televisión argentina y en quienes compartieron con él años de humor y entretenimiento. Tras conocerse esta semana la noticia de su muerte, Marcelo Tinelli le dedicó emotivas palabras y recordó el trabajo del humorista, quien integraba el trío de Los Jaimitos en VideoMatch.

Durante la emisión de Dale Match, su nuevo programa, el conductor se mostró visiblemente movilizado por la pérdida de quien fue su compañero durante largos años y lo recordó con alegría.

“Nos despertamos con la muerte de un compañero de trabajo de hace muchos años, que lamentablemente no está más entre nosotros, y lo quiero recordar con una sonrisa, porque es lo que él siempre me sacó a mí”, expresó primero Tinelli.

Daniel Bifulco, junto Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta

Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, quienes integraban el trío humorístico junto a Bifulco en la pantalla chica, participaron del programa y también le dedicaron emotivas palabras: “Es muy difícil cuando se va alguien con quien uno ha compartido tanto. Queremos recordarlo con alegría y llevarlo en el corazón, con esa simpleza que tenía de la vida, un ser de luz; así lo hemos visto reflejado en el cariño de la gente”, dijo el primero de ellos con la voz entrecortada.

“Dani fue un hombre muy feliz, quedémonos con eso, una persona muy querida. Fue un gran humorista, una persona muy valiosa en nuestra vida. Te amamos, Dani”, sumó Vagoneta entre lágrimas al hablar de su amigo, de quien destacó tanto su calidad humana como su talento artístico.

Peña agradeció a Tinelli por brindar un espacio para homenajear a su amigo y destacó el profundo aprecio que Bifulco sentía por el conductor. “Él te quería mucho, te tenía un cariño muy grande”, reveló. Además, sumó que el humorista “era una persona sencilla, con una alegría enorme y con ganas de divertir”, resumió.

En medio de la emoción, los recuerdos compartidos ocuparon un lugar central en la charla. Sus compañeros repasaron anécdotas que reflejaron la complicidad que los unía y Peña se refirió a los primeros tiempos de Los Jaimitos en Telefe, cuando comenzaban a consolidarse en VideoMatch. Con nostalgia, recordó cómo Bifulco se ocupaba de reunir a sus compañeros para ir a las grabaciones. “Venía de Lanús en su auto, llegaba donde nosotros vivíamos con Rodrigo, nos tocaba timbre y decía: ‘Dale, vamos, que hay que ir a grabar’”, contó.

Vagoneta mencionó los mensajes que recibió a través de las redes sociales de personas que asociaban al cómico fallecido con la alegría y el humor. Y compartió: “Mi esposa me decía: ‘Pensá que vivió muy feliz, que siempre fue alegre, que hizo lo que quiso, que era libre’. “Dani fue un hombre muy feliz. Quedémonos con eso también”. El cómico cerró con sentidas palabras para su amigo: “Te amamos, Dani. Un beso grande, papá”.

Bifulco fue encontrado sin vida esta semana en su domicilio de Villa Urquizas y, según reveló Alfredo Silva a TN Show, fue su mamá quien “lo encontró tirado en el piso en su casa”. La policía científica se llevó el cuerpo y en la causa interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional nº 36.

De acuerdo con el parte policial, al que accedió TN, el hermano del cómico se comunicó con el 911 durante la madrugada para alertar que el actor se encontraba inconsciente y una ambulancia del SAME se trasladó hasta el domicilio de la calle Franklin D. Roosevelt al 5200. Al llegar, los profesionales médicos constataron que el artista ya había fallecido. Según el informe, Bifulco estaba recostado y no presentaba signos de violencia. No obstante, el juez interviniente ordenó iniciar actuaciones bajo la carátula de “averiguación de causa de muerte”, contemplando entre las primeras hipótesis la posibilidad de un paro cardíaco.

El humorista tenía proyectos laborales por delante. De hecho, se encontraba preparando la temporada de verano en Mar del Plata, donde tenía previsto compartir escenario con algunos de sus excompañeros de VideoMatch.