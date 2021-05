Marcelo Tinelli, respondió a las críticas a su programa: “Tenemos positivos como tiene toda la Argentina”

Esta mañana, en diálogo con Radio con vos (FM 89.9), Marcelo Tinelli respondió a las críticas contra ShowMatch, en torno a lo que se percibió en pantalla como cierta ausencia de cuidados sanitarios y, posteriormente, también habló sobre los contagios confirmados de coronavirus entre miembros del equipo de producción y participantes del certamen “La Academia”.

“Cumplimos todos los protocolos. Escuchar al ministro [Daniel] Gollán decir que no cuidamos la imagen cuando cuidamos todos los protocolos, me enojó”, dijo el conductor, refiriéndose a las declaraciones del ministro de Salud bonaerense en los días que siguieron al regreso a la televisión del programa de eltrece. “Es una imagen absolutamente negativa de cara a todos los esfuerzos que se están haciendo para generar conciencia de lo que hay que hacer y de lo que no”, había opinado Gollán en una entrevista de radio.

La apertura de Showmatch 2021 gentileza LaFlia

“Tendríamos que haber dicho que [el programa] se grabó en tres días”, reconoció Tinelli y luego agregó: “Tenemos positivos como tiene toda la Argentina. Hay que aprender a convivir con esto”. Por otro lado, el presidente de la Liga Profesional de Fútbol sugirió que los contagios pudieron haberse producido fuera del set de ShowMatch: “La gente termina de trabajar y se va a su casa [en] transporte público”.

Luego, el presentador expresó su postura respecto del uso del barbijo en pantalla: “A mí la tele con barbijo no me gusta, pero es cuestión de gustos. Se pierden gestos, un montón de cosas. Tomando distanciamiento adentro, haciendo cuidados lógicos, en un estudio con un equipo de sanitización impresionante que compramos, que airea y corta cualquier tipo de virus, me parecía lógico no usar barbijo. Pero yo salgo del aire y me pongo barbijo”.

