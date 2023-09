escuchar

“Me pegó mucho, la conocía, la quería, era amiga de amigos míos y estuvo con nosotros en el ‘Bailando’”. Marcelo Tinelli cambia el rictus amable y su mirada comienza a humedecerse. El fallecimiento de la modelo y actriz Silvina Luna, acontecido ayer poco después del mediodía, lo afectó en medio de los preparativos de la nueva temporada de su programa, que se estrenará el próximo lunes a las 21.45 por América. “ Es muy fuerte que una persona de 43 años se vaya de la manera en que se fue y con todas las complicaciones que tuvo ”, reflexiona el conductor en un tramo de una extensa charla con LA NACIÓN.

-¿Tenías fe en su recuperación?

-Sí, su muerte me sorprendió, pensé que iba a salir adelante, me dio mucha tristeza, todo se dio de una manera muy injusta .

Silvina Luna en una de sus últimas imágenes Captura video @silvinalunaoficial

-Al dolor del fallecimiento de alguien joven, en este caso se suma el calvario y la falta de Justicia...

-No me gusta juzgar a nadie, pero, cuando comienza a aparecer la cuestión de la mala praxis, me resulta muy injusto. Ojalá que la Justicia pueda establecer las causas de la muerte, pero nada resuelve el dolor. Silvina era muy cercana para nuestro programa y para el canal.

Por estas horas, las miradas están puestas en el médico Aníbal Lotocki , inhabilitado de ejercer su profesión y con varias denuncias de pacientes que fueron atendidos por él, como en el caso del también recientemente fallecido experto en estilismo y panelista Mariano Caprarola. Luna, en tanto, se convirtió en querellante en una causa que la unió a otras damnificadas como Gabriela Trenchi, Stefy Xipolitakis y Pamela Sosa, que en febrero de 2022 condujo a una condena a cuatro años de prisión para Lotocki por lesiones graves que, por el momento, se mantiene en suspenso.

-Hablás de mala praxis y eso le suma indignación al duelo.

-Y no sólo de mala praxis con una persona, sino con varias personas.

-Mariano Caprarola falleció hace pocos días.

-Tengo sus mensajes pidiéndome saluditos para La jaula de la moda o me decía “poneme en el Bailando”, y hoy Mariano no está más. Hablaba bastante con él...

El conductor reflexiona sobre las imposiciones sociales ante las cuestiones físicas. “Es muy fuerte el tema de la salud y los cuidados estéticos, donde entra en juego qué te ponen en el cuerpo y la mala praxis”, sostiene.

Silvina Luna, durante su paso por el Bailando Prensa Ideas del Sur

-En ambos casos, la finitud impacta por la relación con la juventud y lo prematuro de las partidas.

-Estos hechos te llevan a replantearte un montón de cosas, pero, luego, la vorágine de la vida te pone a andar otra vez.

El fallecimiento de Silvina Luna es muy reciente, se lo percibe afectado por el hecho. Casi como un acto instintivo, vuelve una y otra vez al recuerdo: “Estuvo dos veces en el ‘Bailando. Era una chica divina, por eso me da mucha pena su partida”.

Luna, de 43 años, murió este jueves, luego de permanecer 79 días internada en el Hospital Italiano por complicaciones derivadas de un cuadro de insuficiencia renal que padecía. En 2012 se había sometido a un procedimiento estético con Lotocki y, unos años después, se le diagnosticó una hipercalcemia que afectó a sus riñones. La actriz y modelo se encontraba en lista de espera del Incucai, aguardando un trasplante que pudiera brindarle una mejor calidad de vida, pero en junio de este año desarrolló una infección bacterial que condujo a su internación. Si bien tuvo algunos altibajos en su recuperación, en los últimos días el cuadro se tornó irreversible.