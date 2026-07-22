María Becerra, sobre las críticas contra la Argentina: “No son más que palabras de odio”

España se consagró este domingo ganadora del Mundial 2026; sin embargo, este triunfo desató una fuerte polémica en las redes sociales. En el marco de los festejos, varias figuras internacionales -como las cantantes Rosalía y Patti Smith o los actores Pedro Pascal y Samuel L. Jackson- publicaron mensajes de apoyo al seleccionado ibérico y también burlas y duras críticas hacia la Argentina, entre las que se deslizaron acusaciones de racismo. Inmediatamente, estos posteos fueron cuestionados por el público local y algunos famosos como Lali Espósito y María Becerra, quienes salieron a defender al país y cuestionaron las descalificaciones difundidas tras la derrota de la Selección.

En el caso de la cantante oriunda de Quilmes, sus palabras alcanzaron mucha repercusión ya que fue la encargada de cantar el Himno Nacional en la gran final disputada el domingo. “No hay orgullo más grande que el de ser argentina”, escribió Becerra junto a un carrusel de fotos que mostraba la gran experiencia que vivió en el estadio de Nueva Jersey. “Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto. Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa”, continuó la intérprete de “Ojalá” sobre esta “campaña anti-argentina” que se llevó a cabo durante todo el Mundial y se intensificó en las instancias definitorias.

Antes de finalizar, “La nena de Argentina” le agradeció al país por el lugar que le ha dado en los últimos años. “Mi pueblo, gracias por darme tantas oportunidades y permitirme vivir estos momentos que me guardo en el corazón para siempre”, concluyó.

Por su parte, Lali le hizo frente a las críticas a través de un divertido video en TikTok. La cantante usó un audio de Moria Casán para fijar su posición: “Todos se la agarran conmigo y a mí me importa tres pitos quiénes sean. A mí me plantás batalla y yo te respondo. Aguantate, así seas un cuatro de copas o un as de bastos, un as de espadas, o lo que seas”, recitó haciendo la mímica de “La One”.

Las vacaciones de Lali en Cerdeña con guiños a la Selección

¿El mundo contra Argentina?

La “lista negra” de artistas que apuntaron contra la Scaloneta, su hinchada y el pueblo argentino surgió de manera espontánea entre los usuarios de las redes sociales. Uno de los casos más resonantes fue el de la cantante española Rosalía, quien compartió en sus historias de Instagram un video de Mia Khalifa ironizando acerca de la derrota argentina con un fragmento de la canción “La Perla”. “Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, cantaba la actriz en un claro guiño dirigido a los hinchas argentinos.

Rosalía reposteó una publicación de Mía Khalifa y generó una catarata de comentarios negativos

Horas después, Rosalía borró el video pero, ante los reproches masivos que recibió por parte de sus fans argentinos, publicó un pedido de disculpas. “Le di compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, escribió la intérprete española en su cuenta de Instagram.

El pedido de disculpas de la cantante española en sus redes

Otras de las figuras internacionales que se sumaron a las críticas y acusaron a la Argentina de racismo son los actores Pedro Pascal y Samuel L. Jackson. Mientras que el actor chileno le dio “like” a una publicación que decía: “Personas negras viendo a Argentina perder”, Jackson expresó: “Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista”.

La cantante estadounidense Patti Smith, por su parte, publicó una imagen generada con inteligencia artificial de Lamine Yamal sosteniendo una kufiya, el tradicional pañuelo palestino convertido en un símbolo de esa causa. “Los buenos”, escribió dando a entender que la Selección argentina no lo era.

La repercusión de sus posteos fue tal que, al igual que Rosalía, Smith salió a pedir disculpas de diferentes maneras. Por un lado, compartió una imagen de Lionel Messi acompañada por la frase: “Más que bueno, lo dio todo”. Asimismo, comentó sobre el capitán de la selección: “Gratitud por su ejemplo”.

Tras la polémica que generó con un posteo anterior, Patti Smith salió a apoyar a Lionel Messi en el medio de los mensajes contra la selección y la Argentina

Otro de sus guiños a la Argentina para dar cuenta de su arrepentimiento fue el de una publicación con fotos del Cementerio de la Recoleta, a las que sumó una dedicatoria especial: “Esta es una fotografía de una estatua que me conmovió profundamente. Fue tomada en la Argentina, un país al que quiero desde hace mucho tiempo. Las palabras que escribí nunca tuvieron la intención de ofender al pueblo argentino, por el que siento un profundo cariño. Siempre respeté y admiré el coraje y la pasión de su gente”.

“He cabalgado por el campo argentino, me he presentado allí y también he expuesto mi trabajo. Recibí muchísimo cariño y les envío el mío de vuelta, además de ofrecerles mis más sinceras disculpas, de todo corazón”, concluyó la cantante.