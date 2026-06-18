María Vázquez disfruta del verano en Ibiza: yates, playas paradisíacas y días de relax con su hija
La modelo y empresaria compartió postales de su estadía en la isla balear, donde combina jornadas de playa, paseos en lancha y gastronomía con su familia
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Mientras en la Argentina el invierno está a punto de comenzar, María Vázquez se encuentra del otro lado del Atlántico disfrutando del verano europeo. La modelo y empresaria eligió Ibiza como destino para una escapada y compartió imágenes que reflejan sus días de relax en las Islas Baleares.
A través de las redes sociales, la esposa de Adolfo Cambiaso mostró distintos momentos de su descanso en paradisíacos parajes de la isla mediterránea. “Amor a primera vista”, escribió en una publicación en Instagram que recibió múltiples comentarios. Según se puede apreciar, sus jornadas incluyen el contacto con el mar, la tranquilidad de paisajes de ensueño y la posibilidad de compartir tiempo junto a su hija Myla.
Las aguas transparentes y la arena blanca son protagonistas en gran parte de las postales. Entre las actividades de las que disfruta la modelo en Europa se encuentran los paseos en lancha, desde donde pudo disfrutar de algunas de las vistas más características de Ibiza, con sus calas y acantilados.
La gastronomía también ocupó un lugar destacado de sus vacaciones. En varias de las imágenes se ve a la empresaria disfrutando de manjares frente al mar en restaurantes con construcciones de madera y espacios abiertos.
Vázquez también deslumbra en las imágenes con sus elecciones de vestuario, con prendas en color blanco y otros colores que son tendencia.
En otras secuencias, la modelo posa luciendo un vestido largo en color bordó que contrasta con las flores fucsias del fondo del lugar elegido para la imagen, o mostrándose con una sensual bikini negra, gorra y anteojos de sol mientras navega en un yate por el Mediterráneo. También compartió imágenes en una piscina.
A lo largo de las publicaciones, Vázquez se muestra en varios momentos en compañía de su hija Myla, quien conserva un gran parecido con su mamá.
El legado familiar
La presencia de Myla en las imágenes muestra el estrecho vínculo que la joven mantiene con la modelo y una pasión que parece haber heredado de ella: la moda. Aunque creció rodeada por el mundo del polo que caracteriza a su familia, la adolescente ya dio sus primeros pasos en las pasarelas.
Hija de María Vázquez y del polista Adolfo Cambiaso, Myla sorprendió el año pasado al debutar en BAF Week. La joven de ahora 15 años comenzó a explorar así un terreno que durante años tuvo a su mamá como una de las principales protagonistas.
En 2025, la joven participó de un desfile de la diseñadora Heidi Clair y desfiló ante la mirada atenta de María Vázquez, que la observaba orgullosa desde la primera fila.
Por otra parte, Myla está acostumbrada a acompañar a su familia en distintos viajes alrededor del mundo y, para ella, la moda convive con otra de sus grandes pasiones: los caballos. Desde muy chica se vinculó con el polo y la equitación y participa tanto en competencias nacionales como internacionales. Además, su nombre comenzó a sonar en el ambiente deportivo años atrás gracias a distintas exhibiciones y torneos, consolidándose como una joven promesa del polo.
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