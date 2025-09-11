La hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso: Myla Cambiaso debutó como modelo en las pasarelas de Buenos Aires

Pasaron algunos años desde que María Vázquez decidió dejar las pasarelas y dedicarse de lleno al mundo del polo y a la familia que formó con el polista Adolfo Cambiaso. Hoy, su hija Myla Cambiaso acaba de debutar como modelo y se destacó en los desfiles primavera-verano 25/26.

La joven, de 14 años, fue protagonista en la pasarela de Heidi Clair en Barrio Parque, en el marco de BAF Week. Con su madre, sentada en primera fila, se lució con la mirada al frente y su andar pausado.

El debut de Myla en el desfile de Heidi Clair BAF Week

Se trató de su debut en las pasarelas porteñas, una faceta diferente para Myla que siempre se destacó como deportista. Amante de la moda, la menor de los tres hijos de María Vázquez y Adolfo Cambiaso, decidió incursionar en el ambiente materno, animándose a cambiar de rol, de la mano de LO Management, la agencia de Lorena Ceriscioli.

La menor de los Cambiaso y una nueva etapa BAF Week

El comienzo de una nueva etapa para Myla qué hasta ahora ganó el reconocimiento de sus pares en el mundo del polo y la equitación, donde compite a nivel nacional e internacional.

A caballo o en las pasarelas, Myla está atenta a cada uno de sus looks Matías Salgado

A los 12 años, se destacó participando en el Polo Jumping Tour. Y en julio, en la última edición de la Exposición Rural Argentina, con 14 años, Myla presentó orgullosamente sus caballos ante el público local y causó sensación.

De la cría de caballos de polo a los flashes y las pasarelas Cría Sentí

La hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso siempre mantivo su estilo fresco y particular Matías Salgado

Activa en sus redes sociales, donde comparte sus experiencias viajando con su familia por el mundo, Myla siempre se preocupó por su estética, planeando cada look. Hoy se abre camino con su estilo fresco, disciplina, destreza y simpatía.