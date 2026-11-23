Luego de superar una operación y pasar cinco días internado en la sede Blegrano del Instituto Fleni, el productor Mariano Chihade recibió el alta médica este domingo. Este lunes, fue Mariana Fabbiani quien se tomó un momento para compartir la buena noticia con sus seguidores en Instagram y también para agradecer el acompañamiento. “¡Ya en casa!”, escribió la conductora. “Mariano está evolucionando muy bien y encarando esta etapa de recuperación con mucha fuerza”, agregó.

Mariana Fabbiani dio detalles de la salud de su marido, Mariano Chihade, y agradeció el acompañamiento recibido

Fabbiani agradeció al equipo del Fleni por la atención que recibió su marido durante la internación. “Con profesionalismo y humanidad nos ayudaron a atravesar este momento tan difícil”, señaló. En su mensaje mencionó al director de la institución, Hernán Cohen Arazi, y al personal de enfermería. También les dedicó un agradecimiento especial al neurocirujano Andrés Cervio y al médico Ignacio Previgliano, a quien le reconoció haberlos acompañado “desde el primer minuto”.

La conductora también agradeció las muestras de afecto que recibió en esos días. “Nos sentimos muy conmovidos y acompañados”, contó. Entre los gestos que mencionó estuvieron las oraciones, las estampitas que le acercaron, los abrazos que recibió cada vez que salió a tomar aire y los miles de mensajes que, según dijo, intenta responder de a poco. “Ahora a sanar, descansar y mirar hacia adelante”, cerró.

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