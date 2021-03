Mariana Nannis, furiosa con Sofía Bonelli, la novia de Caniggia

La guerra entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia parece no tener fin. A las denuncias por maltrato y negocios ilícitos se sumó una nueva, aunque esta vez del lado de Sofía Bonelli, actual pareja del futbolista. La modelo acusó a la mediática de abandonar a su hermano en Marbella y de estar viviendo de manera ilegal en Miami. Ante estos dichos, Nannis salió a defenderse enfurecida, y disparó contra todos.

“Mariana estaba viviendo con un hermano que se llama Christian y en este momento está en la casa de Marbella. Ella le dijo que se iba unos días y no volvió más. Es una persona de más de 50 años pero que tiene dificultades para cuidarse por sí solo”, contó la panelista Carolina Molinari este jueves, en el programa de Canal 9, Hay que ver.

Tras asegurar que la información se la contó Sofía Bonelli, Molinari advirtió que por el momento Caniggia no inició ninguna orden de desalojo porque le tiene mucho aprecio a su excuñado. “También lo está ayudando económicamente a través de allegados que tiene allá en España”, agregó.

Sin embargo, esta no fue la única información que filtró la novia de Claudio Paul. La morocha dejó entrever que Nannis se encuentra viviendo ilegal en Miami, ya que se le habría vencido su estadía como turista. “ Ella está en Miami. Aparentemente está ilegal porque hace más de seis meses que está en Florida” , indicó Molinari.

La palabra de Nannis

Al escuchar estas versiones, Carlos Broitman -abogado de Nannis- se comunicó con el programa. “Tan errada está la persona esta que no tiene conocimiento en las condiciones en que vive la familia Nannis. Mariana no abandonó a nadie. El hermano está cuidando la casa y tiene personal que lo asiste. Personas que limpian la casa hasta un chef que le hace la comida”, advirtió el letrado.

Tras desmentir que su hermano tenga algún problema de salud, Mariana, que estaba mirando el programa. pidió salir al aire. “Estoy en Miami, me vine acá para refugiarme porque Argentina es un país peligroso porque denuncié a todas las personas que hicieron negocios con mi marido . No estamos hablando de si dejé solo o no a mi hermano, esas son pavadas de una psicópata, enferma mental”, disparó furiosa la mamá de Axel, Alex y Charlotte, en comunicación desde Estados Unidos.

Asimismo, hizo referencia a sus años de matrimonio junto al padre de sus hijos. “Estoy reclamando los 33 años que pasé junto a este hombre que me c... a trompadas. Cuando no me quería acostar con él me pegaba, así que yo fui una víctima de mi marido. Siempre lo cuidé, lo protegí, como cuando lo interné tres veces. Tengo todas las pruebas, no digo pavadas”, lanzó casi a los gritos.

Nuevo round entre Sofía Bonelli y Mariana Nannis

“El señor Caniggia debería estar preso porque tengo testigos de las veces que me pegó y abusó de mí. Segundo, hizo negocios ilícitos. Tendría que estar preso y no lo tendrían que dejar salir del país”, agregó furiosa, al tiempo que advirtió que la Justicia tiene todas las pruebas que acreditan lo que está diciendo.

En cuanto a las acusaciones que circulan sobre que habría abandonado a su hermano en la casa de Marbella, explicó: “Mi hermano tiene un chef porque me ocupo de toda mi familia como siempre me ocupé de mi marido drogadicto. Y si mi marido no hubiera estado al lado de Mariana Nannis nunca hubiese jugado ni a la bolita. Así que a mí no me vengan con pavadas. No me pregunten pavadas, si mi hermano come o no come porque tiene un chef y come muy bien”.

En su furia contra Bonelli, también tuvo palabras para con el ciclo Hay que ver por darle voz a la morocha. “Sacá a esta chiruza. Me parece que tenés que tener otro tipo de programa, un poco más culto y no sacar a esta incompetente. De mí no puede decir nada... no hago negociados con nadie y soy una persona de bien que siempre respeté a la familia”, concluyó enojada.

LA NACION