Las relaciones entre madres e hijas no suelen ser sencillas y ni hablar cuando la farándula argentina está de por medio. Enfrentamientos públicos, acusaciones varias, reconciliaciones forzadas, nuevos cruces... Aquí repasamos algunos casos que tomaron estado público y que tuvieron varios capítulos, incluso algunos siguen vigentes hasta el día de hoy.

Nicole Neumann e Indiana Cubero

Nicole Neumann e Indiana Cubero: una relación presuntamente resquebrajada, que vivió varias idas y vueltas

¿Qué pasa entre Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana? Las fotos de Año Nuevo mostraron a la modelo con su nuevo marido, Manu Urcera, con quien espera un bebé, y dos de sus hijas, Allegra y Sienna, pero Indiana brillaba por su ausencia. Su heredera mayor pasó la fiesta con su padre, Fabián Cubero, y su pareja, Micaela Viciconte. Las diferentes versiones sobre la relación resquebrajada de la modelo con su hija de 15 años comenzaron a correr a mediados de 2023 cuando trascendió que unos meses antes la joven había decidido mudarse con su papá y Viciconte. En octubre pasado, Indiana cumplió 15 años y tuvo un festejo con su papá y luego, uno con su mamá, que según los rumores no era lo que la modelo quería.

En noviembre, Neumann celebró su casamiento con Urcera en la provincia de Neuquén e Indiana no estuvo presente. Sin embargo, pareció producirse un acercamiento cuando la joven sí acudió a la celebración de la boda que tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires, un mes después del civil, el 8 de diciembre último.

Morena Rial y Silvia D’Auro

En octubre de 2023 el abogado de Morena Rial dijo que denunciarían a Silvia D'Auro por “torturas y vejaciones agravadas por la guarda”; “No es la puñalada por la espalda la que te duele. Es cuando te volteás y mirás quién tenía el cuchillo”, publicó luego la ex de Jorge Rial en su estado de Whatsapp Archivo

“Llamémosla Silvia, la dejé de llamar ‘mamá' hace mil años luz”. La frase pertenece a Morena Rial, la hija del conductor televisivo. La Silvia de la que habla es -aún si ella ya no la reconoce así- su madre adoptiva o al menos la mujer que la crio junto a Jorge Rial, Silvia D’Auro. Rial y D’Auro estuvieron en pareja 21 años y durante su matrimonio adoptaron a Morena y a su hermana Rocío. A fin de 2011 se separaron. El año pasado, Morena Rial dijo en el programa A la tarde que había cortado todo contacto con su madre adoptiva en marzo de 2019. Según su relato, D’Auro la sometió a maltrato físico y psicológico durante su infancia, haciendo hincapié especialmente en torno a su peso y echándole en cara su adopción. “Debería haberte dejado en aquella villa de donde te saqué”, es, según Morena Rial, una de las frases que le repetía su madre de chica. “Me ponía cera en mis partes íntimas para lastimarme. Yo tenía siete años porque a los 11 me fui de mi casa”, contó.

Según la joven, D’Auro las terminó abandonando a ella y a su hermana a cambio de un acuerdo económico con el conductor. “Hace 11 años desapareció y dejó a dos menores con su papá, que gracias a Dios nos supo criar muy bien. Comprendo que lo que ella hizo fue abandonar. No entiendo para qué (...) nos adoptó si nos iba a terminar abandonando”, dijo Morena Rial en redes sociales. Pero la versión de D’Auro es otra: en una entrevista con LA NACION en 2014, poco más de dos años después de su separación, aseguró que la relación con sus hijas era buena hasta el fin del matrimonio: “Yo me mataba de risa con mis hijas. Mirá estas fotos, decime dónde ves a estas chicas con cara de ‘mi mamá me mata’. ¿Dónde están las chicas maltratadas? ¿Esta sonrisa es la de una chica maltratada o es una chica que tiene otra cabeza hecha? ¡Por favor!”. Según ella, sus hijas se fueron de un día para otro a vivir con el padre; cuando fue a abrir sus placards los encontró vacíos. “Se habían llevado todo y no volvieron nunca más”, dijo asegurando que a la edad que tenían las chicas en ese momento, 12 y 13 años, lo peor que podía hacer era tironearlas para que se quedaran. La ex de Rial expresó que había intentado todo para revincularse con sus hijas, pero no hubo caso: “¿Vos leés las cosas que Morena pone en Twitter y en Facebook? ¿Vos te pensás que yo voy a permitir que mi hija me insulte de la manera que me insulta?”. “Mi terapeuta me dijo, por un problema de salud que tuve: ‘Estás dejando la vida en esto, si vos no te preservás, el día que vuelvan no vas a poder estar para ayudarlas y contenerlas’. Yo no me quiero separar de ellas, por eso pongo este escrito en Tribunales. Si no me dejan ellos actuar como mamá, ¡que actúe la Justicia! Hay un abandono de persona, está clarísimo”, afirmó, dando a entender quizás que era ella la abandonada por sus hijas y no al revés.

En octubre de 2023, el abogado de Morena Rial confirmó a TN Show que denunciarían a D’Auro por “torturas y vejaciones agravadas por la guarda”. “No es la puñalada por la espalda la que te duele. Es cuando te volteás y mirás quién tenía el cuchillo”, había D’Auro en su estado de WhatsApp unos meses antes, luego de que trascendiera que Morena la demandaría por abandono. “Sí, todo vuelve. Cuando más lo precisás nos veremos otra vez”, publicó Morena en sus historias de Instagram poco después. Todavía en 2014, cuando menos tiempo y agua había corrido bajo el puente, D’Auro mostraba en la entrevista con LA NACION una carta que le había escrito Morena: “‘Mami, te queremos mucho, aunque nos peleemos, igual te queremos mucho. Sos la mejor, ojalá que vuelvas a estar junto con papá’. Esta es la letra de Morena, la misma que ahora pone en Facebook y en Twitter ‘Yo nunca tuve mamá’”.

Charlotte Caniggia y Mariana Nannis

En días mejores: Charlotte Caniggia y Mariana Nannis en Bailando por un sueño 2015; desde que se separó de Claudio Paul, Nannis casi no se comunica con sus hijos, según relató Charlotte Prensa Ideas del Sur - Archivo

“Extraño a mi mamá, extraño a mi papá, quiero abrazarlos, tomar un café, pero mi vida es así, tengo que aceptarla. Quizás en un par de años me pase que mis papás se acerquen a mí y quieran compartir momentos conmigo, yo estoy abierta pero tampoco voy a estar siguiéndolos todo el tiempo y exigiendo que me amen o que me llamen, es medio cansador”. Esto dijo Charlotte Caniggia, hija de Claudio Paul y Mariana Nannis, pareja icónica de los 90, en Bailando 2023, en octubre pasado. En febrero de ese mismo año, Charlotte había revelado que hacía tres años que no la veía a su mamá. Toda la familia Caniggia-Nannis parece haber quedado, al menos de momento, partida al medio por la guerra judicial y mediática que se desató entre los padres, tras su separación en 2019.

Nannis denunció a Claudio Paul por un presunto abuso sexual ocurrido en 2018, acusación que Caniggia niega y que ahora se terminará dirimiendo en juicio oral (de momento el exfutbolista tiene prohibido salir del país y podría, en caso de ser hallado culpable, recibir una pena de hasta quince años de prisión). “Desde que se separaron, medio que no nos hablan mucho”, dijo Charlotte en febrero de 2023 durante su participación en El hotel de los famosos 2, confirmando que la cuenta por la separación de sus padres, la están pagando los hijos. “Yo me peleé con mi mamá y mi papá, estoy peleada con ellos. No me hablan. Ahora como que lo superé y digo: ‘Bueno, ya fue’. Fría. Antes me ponía re mal. Y ahora, ya está, ya fue”. Asimismo, dijo: “La familia medio que se abrió y creo que están mal ellos. Es triste para un hijo no poder disfrutar a sus padres, pero ya fue, listo. Tengo ganas, pero no es fácil. A veces les mando mensajes y no me contestan”.

Sin embargo, la relación de Charlotte con su padre ha podido ser recompuesta un poco, al menos en parte; no así con su madre. “Están mejor con tu papá”, le dijo Tinelli a Charlotte, que le confirmó que sí aunque “tampoco era de maravilla” la relación. “Es más cordial”, sumó y aclaró que igual eso no implicaba que se pusiera del lado de él: “Yo no me pongo de parte de nadie. Yo soy su hija. Es un problema de adultos”.

Un día antes, su hermano Kevin Axel, quien no suele participar del mundo mediático, había publicado un descargo en defensa de su padre por la denuncia de Mariana Nannis. Su hermano Alex, mellizo de Charlotte, quien suele ponerse del lado de su mamá en las disputas legales que tienen los padres, también pareció haberle soltado la mano a Nannis. Según reveló el periodista Diego Esteves del programa A la tarde, ambos hijos varones estarían dispuestos a declarar como testigos en favor del padre llegada la instancia del juicio. Charlotte aparece entonces como una suerte de mediadora, que intenta o ha intentado mantener cierta unidad familiar pese a las circunstancias; tarea para la que sin embargo parece haberse dado por vencida.

“Uno como hijo siempre espera un mensaje de sus padres. Es lindo. Me hubiese encantado pero nunca me pasa, así que trato de vivir esto como ‘bueno, mis papás son ausentes’”, explicó en una entrevista con Intrusos y agregó: “Supongo que fueron ausentes toda la vida. Quizá cuando yo era joven no me daba cuenta, y eran ausentes también. Algún día yo tendré mis hijos y trataré de ser una mamá presente y mis hijos, aunque tengan 30 años, no pasen por estas cosas”.

Moria Casán y Sofía Gala

"Atrevida, retirate", le gritó Moria a Sofía cuando hacían un programa juntas y Sofía atravesaba un periodo de adicciones, según su madre; tres meses después estaban reconciliadas y Moria le pidió perdón Gerardo Viercovich

Prácticamente desde que nació, la relación de Sofía Gala con su famosa madre, Moria Casán, ha atravesado todo el espectro de emociones que un vínculo entre una madre y una hija puede atravesar frente a una cámara de televisión. Del amor al odio, pasando por la risa, las lágrimas, los gritos, la ternura y los insultos. Rachas: a veces esa es la palabra que mejor define el vínculo que una hija puede llegar a tener con su madre luego de haberlo atravesado todo. Definitivamente el punto más bajo que se conoce públicamente de la relación entre Sofía Gala y su madre llegó en 2013 cuando Sofía, de entonces 27 años y ya madre de Helena de cinco, atravesaba una crisis por adicciones, según Moria, al mismo tiempo que formaban parte juntas del elenco de Malas Muchachas. Dos elementos que, combinados, derivaron en un escándalo cuando Gala llegó tarde a la grabación del ciclo. Esa fue la gota que rebalsó el vaso para la diva que llevaba varios días intentando comunicarse con su hija, pero esta no le respondía el teléfono. “Atrevida. Retirate, que se vaya, no la quiero acá. O lo hace ella o lo hago yo. No quiero hacer el programa”, dijo la diva y sumó: “Sinvergüenza, pendeja atrevida, quiero que se vaya”. Moria estaba enfurecida. La joven actriz se fue llorando del estudio y el ciclo no se terminó pudiendo grabar: “No me voy a bancar un acting de esta piba. Es una vergüenza y un papelón lo que hizo, estamos hace tres horas”. Casán aseguró más tarde que iba a pedirle a las autoridades del canal que la echaran.

La escandalosa pelea trascendió el episodio de la llegada tarde de Sofía. Diez días después, Moria estuvo en Intrusos y contó las condiciones en que estaba viviendo su hija: “Ahora volvió a las andadas. Yo creo que tiene que ver con las drogas. Hay alertas: demasiado sueño, no sale de su departamento, falta luz y tampoco quiero que Helena viva esa vida con persianas cerradas, es algo desagradable”. Contó que cuando iba a comer a la casa de Sofía, las porciones eran demasiado chicas y en lugar de servilletas comían con papel higiénico. “Que me odie, perdón”, dijo la diva y pasó a revelar: “Voy: mesa ratona, sin luz porque no cambió la bombita. Mi depresión es eterna. Le mando al electricista y no está nunca cuando se lo mando”, reveló, además de disparar contra “una mesa ratona de mier... donde Helena se rompió la cabeza porque no le pusieron esquineros”. Contó que su hija había intentado comunicarse con ella para reconciliarse pero ella ya estaba hastiada. “Me dijo ‘mamá te amo, necesito que hablemos’. Pero no quiero hablar. Yo me priorizo”, aseguró. “Me somete: ‘vení a comer pescado’. Pescado de este porte (señaló una porción mínima), con un rollo de papel higiénico sobre la mesa. ¿Cómo podés comer todo el tiempo con papel higiénico?, dijo.

Sin embargo, Moria y su hija no estuvieron mucho tiempo peleadas. Para diciembre de 2013 (la pelea había sido en octubre de ese año) se reconciliaron. La reconciliación, al igual que la pelea, también sucedió en los estudios de televisión. “Tiene el pelo más largo y fue tan inesperado. Maxi (su jefe de prensa) me dice ‘¿mirá quién está?’, y no la conocí”, relató Moria sobre el primer encuentro tras la pelea, que tuvo lugar en los pasillos de la emisora. Sofía volvió al programa y Moria aseguró que le había dado mucha lástima que ella hubiera sufrido por las cosas que dijo, pero que ella estaba acostumbrada a hacer catarsis de esa manera. En el primer programa que grabaron juntas tras la reconciliación, Gala ironizó: “Soy vaga, drogadicta, mala persona, mantenida”. Moria le pidió disculpas en vivo. Años más tarde, cuando la diva conducía Incorrectas, recordó la pelea con su hija y lloró, se mostró arrepentida de la actitud que había tenido en ese momento. “Fue una gran vergüenza porque quedó muy expuesta en un momento de vulnerabilidad, de estar con adicciones”, apuntó en relación a su hija. “Le dio mucha vergüenza y se puso peor, lo cual hizo que estuviéramos separadas durante un tiempo grande”, recordó. “Para ella fui una traicionera, la saqué del mapa y la avergoncé aún más”, agregó.

Zulma Faiad y Daniela Guerrero

Daniela Guerrero (izquierda) está enfrentada con su madre Zulma Faiad (centro) y su hermana Eleonora (derecha) por la herencia de su padre

Una de las fuentes más comunes de conflictos familiares tiene que ver con las herencias. Y este es el caso en la maltrecha relación entre la exvedette Zulma Faiad y su hija menor, Daniela Guerrero. En enero de 2022, el actor Daniel Guerrero, exmarido de Faiad y padre de Daniela y Eleonora, falleció. El actor dejó un testamento que, según trascendió al año siguiente, favorecía a la mayor de sus hijas, Eleonora, por sobre la menor, Daniela, lo que desató la hecatombe entre las tres mujeres. Daniela dijo en el programa A la tarde que su hermana Eleonora “genera conflictos” en todos los ámbitos de su vida y que cree que está “desequilibrada”. “El problema con mi papá arrancó cuando estaba vivo porque en la segunda internación Eleonora decidió ir a su casa y romper la cerradura. Se metió en su casa y se quedó ahí”, aseguró. “Cuando éramos chicas el vínculo era bueno, yo la amo, pero lo que hicieron con mi papá fue mucho”, agregó.

Cada vez que la exvedette comentó sobre este tema en los medios, lo hizo en defensa de su hija mayor y en detrimento de Daniela. “No hay vínculo posible cuando una madre divide y controla todo”, dijo Daniela. “Si no estás del lado de ella no va a haber vínculo posible con nadie. Mi mamá es una persona destructiva, se maneja de esa forma y divide a sus hijas. Yo a mi hermana la amo, pero en este momento lo que siento es mucha tristeza y no puedo hablar objetivamente porque no creo que esté bien su cabeza”, agregó. “Eleonora es mi compañera, mi hija elegida porque se preocupa por su madre”, dijo Faiad. “Mi otra hija (Daniela) no tiene amor, es distinta, es lo que la vida me puso a prueba, algo me quiso enseñar. Yo no tengo que ser como ella, aunque sea su mamá, soy de otra generación en donde los hijos cuidábamos a los padres”, agregó.

Pero los problemas entre la exvedette y su hija menor venían de larga data, mucho antes del enfrentamiento por la herencia del padre. En junio del año pasado, Faiad dijo en Intrusos que hacía cinco años que no veía a Daniela y agregó en relación a su otra hija: “Quiero que Eleonora no sufra más”. Además Daniela había acusado a su madre de haberla echado de su casa de adolescente, algo que Faiad desmintió. “Nunca fue echada de la casa”, dijo la exvedette en A la tarde. “Nosotros teníamos compartida la tenencia con el padre y el padre me pidió que se fuera a vivir con él un tiempo, no se la echó de la casa”, dijo, agregando que su hija era “una adolescente difícil de contener” y ella una madre “un poco permisiva”. Aunque la versión de Daniela es totalmente diferente: “Por supuesto que me echó. De hecho, hay notas de esa época. Yo trabajaba de moza y me venían a buscar para preguntarme. Me echó sin un bolso y me fui a lo de una amiga a la vuelta. Después sí me fui a vivir a lo de mi papá”.

“Yo la acompañé, estuve en su casamiento, de qué carajos estamos hablando. Ella no para de joder, de molestar y hacer daño; creo que ya está. Hay un límite donde decís: ‘Ya está, basta, ¿qué más querés?’”, dijo Faiad luego en el programa Socios del espectáculo. Para la exvedette, a su hija la gusta ponerse en el rol de “víctima”. Aunque, de todas maneras, remarcó que pese a los conflictos la va a seguir “amando siempre” hasta “el último segundo de su vida”. “Eso no es amor. Creo que lo dice porque tiene una cámara adelante, si me tuviera a mí adelante no me diría eso”, le retrucó Daniela.

