En las últimas horas, se conoció la noticia de que Mariano Chihade, fundador de Mandarina Contenidos y esposo de la conductora Mariana Fabbiani, había sido internado en la clínica Fleni e iba a ser sometido a una cirugía para extirparle un nódulo de su cerebro. Finalmente, la operación se llevó a cabo esta mañana y, desde América TV, confirmaron que fue un éxito.

“Mariano Chihade salió bien de la cirugía que tuvo esta mañana. Dio todo bien y ahora estará unos días en terapia para la rehabilitación, así que nos alegramos y seguimos rezando por su salud”, contó, a modo de primicia, Rodrigo Lussich minutos antes de que termine Intrusos.

El productor Mariano Chihade y la conductora Mariana Fabbiani están casados desde 2010 y tienen dos hijos, Matilda y Máximo Instagram/@marianafabbiani

Inmediatamente, la misma información fue confirmada en El diario de Mariana, ciclo que pertenece a la productora de Chihade y que es conducido por Fabbiani. “Bueno, como ustedes saben en la familia de Mandarina, y cuando digo familia lo quiero remarcar porque en Mandarina somos una familia, no estamos pasando un buen momento por el estado de salud de Mariano Chihade; el esposo de Mariana, el dueño de Mandarina, el creador y hacedor de todos los programas de la productora”, comenzó el periodista Martín Candalaft, quien quedó a cargo del vespertino por estos días.

“Por supuesto que esto nos tiene a todos muy mal y muy compungidos pero, por suerte, hoy Mariano se sometió a una operación que duró varias horas y la buena noticia es que la operación fue exitosa. Salió todo bien y eso nos trae un poquito de alivio en este momento tan angustiante que nos ha tocado vivir”, explicó el experto en policiales mientras aclaraba el motivo por el cual la conductora del programa estuvo ausente esta semana: “Por eso Mariana no está acá, no estuvo en toda la semana porque, por supuesto, está haciendo lo que tiene que hacer que es acompañar a Mariano”, reafirmó.

Mariano Chihade junto a su esposa, la conductora Mariana Fabbiani Gerardo Viercovich

Tras repetir que el esposo de Fabbiani fue intervenido en horas de la mañana, el periodista se solidarizó con toda la familia: “Hace unas horas nos avisaron de la clínica que por suerte y gracias a Dios salió todo bien. Por supuesto que acá estaremos para hacerles compañía. Y todos los que hacemos DDM les mandamos un beso enorme a toda la familia de Mariana, Mariano y a todos los que están acompañando allí en la clínica. Queríamos decir esto para que sepan la situación que estamos viviendo. Pero, como dijo Mariana en su posteo, esto va a pasar”, concluyó desde la pantalla.

El posteo de Mariana Fabbiani

Este martes por la noche, la cuenta oficial de Mandarina Contenidos compartió un parte médico explicando el motivo de su repentina intervención quirúrgica. “En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade ingresó a Fleni, sede Belgrano, para la realización de estudios programados, en el contexto de una imagen nodular identificada previamente en una resonancia magnética de cerebro”, reveló el informe.

“Actualmente permanece internado y será sometido a una intervención quirúrgica, para la cual se están completando los estudios y evaluaciones correspondientes. El paciente se encuentra clínicamente estable y acompañado por su familia”, finaliza el parte, que lleva la firma de Hernán Cohen Arazi, director médico de Fleni Belgrano.

Ante la repercusión que generó la noticia, su mujer Mariana Fabbiani realizó un posteo para hablar de la salud de su marido y agradecer el apoyo que están recibiendo por estas horas. “Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”, escribió la conductora en sus historias de Instagram. Y enseguida le hizo un pedido especial a sus seguidores: “Piensen en él con amor y linda energía. Esto también pasará”, aseguró quien en otra publicación compartió una imagen de la Virgen Desatanudos, de la que es devota.

El posteo de Mariana Fabbiani Instagram

Chihade fue noticia hace algunas semanas cuando trascendió que el Grupo Octubre había adquirido el 100% del paquete accionario de Mandarina Contenidos, que entre otros programas produce LAM, SQP y El diario de Mariana, ciclos que se emiten por la pantalla de América TV. La operación incluyó también al canal de streaming Bondi, conocido por los programas que conduce Ángel De Brito.

“La incorporación representa un nuevo paso en la estrategia de diversificación de Grupo Octubre, que continúa apostando a la producción de contenidos nacionales, el desarrollo de la industria audiovisual argentina y la evolución de los medios de comunicación”, informó a fines del mes pasado la compañía que dirige Santa María. También se dio a conocer en ese comunicado que Chihade iba a asumir como director ejecutivo integral de elnueve, emisora que pertenece al mismo grupo.

“La venta me genera una mezcla de emociones. Mandarina tiene 21 años de historia como productora argentina, atravesando todas las vicisitudes del país, una pandemia y muchos desafíos. El orgullo de venderla es enorme porque de algún modo valida todo el trabajo que hicimos durante estos años”, le dijo Chihade a LA NACION. Sobre su nuevo rol en elnueve, adelantó: “En lo personal, ni siquiera lo había soñado. Es algo excepcional. El desafío que tengo por delante es muy motivador”.