Mariano Martínez habló de bullying: su enojo con la prensa, los trabajos que perdió y el gesto de sus hijos para defenderlo

Con un tono reflexivo, sin bronca ni rencor en su voz y con la intención de visibilizar el dolor que pueden causar los mensajes de odio, sobre todo en las redes sociales, Mariano Martínez habló sobre el bullying que sufrió hace algunos años y apuntó de nuevo contra Martín Cirio. “No tengo rencor, pero nos lastimó mucho”, contó. Además, reveló que perdió trabajos por lo que generó el youtuber con sus burlas y compartió la reacción que tuvieron sus hijos al verlo sufrir.

Todo comenzó cuando, durante la pandemia, decidió compartir su día a día en su cuenta de Instagram. Entre el material que subió, un video llamó particularmente la atención: con un tono intimista, Martínez cantaba “Crimen”, el tema de Gustavo Cerati. Enojado por los comentarios maliciosos, acudió a sus redes sociales para llevar un mensaje a todos aquellos que se burlaron de su interpretación, mencionando particularmente al influencer Martín Cirio como promotor del acoso cibernético.

“Obviamente vi las agresiones que recibí porque Martín Cirio estuvo hablando mal de mí y riéndose desde su cuenta privada. Quiero contarles que lo que ustedes digan, lo que Martín Cirio pueda decir y las agresiones que puedan manifestar hablan de ustedes. Hablan de él, hablan de lo que tienen adentro en su corazón, de su alma, de su mente. Les guste o no les guste es así. Fíjense lo que quieren para ustedes”, sentenció entre enojado y dolido. Luego, apuntó contra los medios que lo criticaron.

Una reflexión sobre el odio

A casi dos años de aquel episodio, Mariano Martínez volvió a las tablas. En la puerta del Multiteatro, donde protagoniza Tom, Dick y Harry junto al Bicho Gómez, Yayo Guridi, María Valenzuela, Mercedes Oviedo, Gabriela Sari, Jorge Noya y Rodrigo Raffetto, bajo la dirección de Nicolás Cabré, habló con Rafa Juli, movilero de Intrusos en el espectáculo, de los tiempos en los que sufrió bullying.

“¿Te sentiste agredido durante una época importante de tu vida que no pasó hace mucho?”, le preguntó el cronista. Tras responder con un sí, muy convencido, el actor recordó aquellos días. “Realmente me sentí vapuleado, humillado. Sentí que me veían en el piso y me pegaban en la cabeza. La verdad es que no veía razones para que eso suceda. Y entiendo que tengo un cierto hate potente hace un tiempo y uno aprende a convivir con eso”, analizó.

“Lo que no entendía bien era la doble moral de algunos medios, de algunos comunicadores. Esa doble moral de disfrazar de humor ciertas cosas depende de quién sea la persona. En mi caso nunca sentí que se me tratara como una persona. Sentí que estaba justificado porque supuestamente tenía 40 años y me estaba volviendo loco o… nunca se preocuparon por investigar bien o decir: ´simplemente es una persona que se está divirtiendo´”, agregó luego, molesto con los medios que utilizaron sus videos para reírse de él.

Si bien aseguró que no le guarda rencor a Cirio, sí marcó el daño que le hizo a él y a su familia. “Solo digo que sí nos lastimó mucho. No había razón. No lo conozco, nunca lo había conocido. Me hizo perder un montón de trabajos en su momento”, reveló luego. “¿Por qué eso?”, le preguntó, sorprendido por la confesión, el cronista de Intrusos. “Porque había tanto hate que él generaba que se metían en los laburos que yo tenía. Él se burlaba de mí supuestamente porque yo hacía canjes. Se metía con cosas re graves disfrazado de humor y lo que no entendía bien era cómo lo invitaban a ciertos programas y decía: ´qué mala onda Mariano, no tiene humor. ¿Quién va a tener humor de esa manera?´”, respondió.

Por último, Martínez contó que le afectó ver a sus hijos pasarla mal por lo que sucedía y compartió la reacción que tuvieron ante las duras críticas. “Me dolía ver a mis hijos sufrir cuando pasó lo de Martín, o cuando pasó lo de los TikTok. Creaban cuentas falsas para defenderme, y yo les decía: ´Chicos no se hagan esto´”, repasó. “No entiendo por qué esta cizaña, y los medios acompañan este odio. Eso es lo que no entiendo y nunca lo voy a entender. Después yo sigo mi vida. Tampoco es que estoy traumado ni triste por la vida. Soy una persona resiliente y voy para adelante”, completó.

