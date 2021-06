Mariano Martínez respondió a las críticas por su versión de “Crimen”, de Gustavo Cerati y disparó contra Martín Cirio

En las últimas horas, Mariano Martínez se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que se viralizara un video suyo cantando “Crimen”, de Gustavo Cerati. Hace unos días, el actor había grabado un pequeño videoclip interpretando el reconocido tema. Sin embargo, las críticas y los posteos irónicos en forma de meme empañaron sus intenciones de homenajear al recordado líder de Soda Stereo.

Enojado por los comentarios maliciosos, acudió a sus redes sociales para llevar un mensaje a todos aquellos que se burlaron de su interpretación, mencionando particularmente al influencer Martín Cirio como promotor del acoso cibernético.

“Obviamente vi las agresiones que recibí porque Martín Cirio estuvo hablando mal de mí y riéndose desde su cuenta privada. Quiero contarles que lo que ustedes digan, lo que Martín Cirio pueda decir y las agresiones que puedan manifestar hablan de ustedes. Hablan de él, hablan de lo que tienen adentro en su corazón, de su alma, de su mente. Les guste o no les guste es así. Fíjense lo que quieren para ustedes”, sentenció entre enojado y dolido.

Además, Martínez manifestó que las críticas no van a impedir que siga realizando este tipo de videos. “Sé que se van a seguir riendo porque yo voy a seguir haciendo cosas, obvio, porque sinceramente a mí ni frío ni calor. Les mando un beso, les deseo bendiciones y que tengan un buen día”, agregó.

Mariano Martínez cantó "Crimen" de Gustavo Cerati - Fuente: Instagram

Horas más tardes, Martínez reveló que en breve estará compartiendo nuevo material musical. “Vamos a estar subiendo el video de ‘Ahora te puedes marchar’”, le contó a la gente. “Está buenísimo, a mí me encantó. Espero que les guste, y como les dije, vamos a seguir haciendo cosas”, aseguró.

“Quería decir también una cosa: esto aplica para los medios de comunicación, no a todos pero sí para muchos que hacen informes criticando, hablando mal, lo que vuelvo a repetir, habla de ellos como personas, de lo que ellos son”, continuó expresando en sus historias de Instagram. “Realmente tendrían que rever un poco, porque estuvimos haciendo una película en Saladillo y recién publicaron cosas cuando subimos una foto de una de las escenas en la que con Rodrigo Guirao nos estábamos dando un beso”.

El actor se mostró indignado por el tipo de noticias que se publican sobre él, haciendo foco en lo que puede generar ruido y no en lo profesional. “Antes habíamos subido miles de cosas y no habían hecho ni una mención de la película, no porque debieran hacerla, sino porque ahí notamos que les gusta hablar mal de los demás y eso quiere decir que hablan mal de ellos, eso es así, les guste o no les guste”, finalizó.

