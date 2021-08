Mariano Martínez, sobre los comentarios que recibe en las redes: “A mí no me afectan, pero hay gente que se suicida por eso”

El martes por la noche, Mariano Martínez debutó en la pista de “La Academia” y deslumbró al jurado. Luego de bailar la salsa de a 3 junto a Luciana Salazar y Jorgito Moliniers, el actor contó cómo vivió la experiencia, los motivos por los cuales no puede sumarse al certamen y cómo toma la crítica de los haters en las redes.

“La pasé re bien, estoy como en un cumpleaños. En los ensayos también, la pasamos súper bien, me sentí súper cómodo (...). Yo disfruto cada segundo de vida, ya sea acá en la pista de ShowMatch, charlando con un amigo o leyendo un libro”, comentó el actor después de la gala a Los ángeles de la mañana.

Tras deslumbrar con sus dotes de bailarín, el participante fue invitado para sumarse a la competencia de talentos; sin embargo, Martínez rechazó la propuesta. “Es un honor que quieran que me sume, me siento agradecido y halagado, pero la verdad es que tengo muchos compromisos de laburo, más otras actividades personales y se me hace muy complicado”, explicó quien acaba de lanzarse como cantante con su banda Por Amor a la Música. “Eso también me lleva tiempo y yo cuido mucho a mis hijos, me ocupo mucho de ellos, además de todo el laburo que tengo, así que me encantaría porque la pasé bomba, pero estos meses no puedo”, aclaró una vez más.

Y si bien su debut musical se vio empañado por las críticas en redes, el artista opinó de los haters: “ Yo no soy de leer los comentarios, no me guio ni por los detractores ni por los agravios. Nadie debería hacerlo, más en una sociedad tan exitista donde de repente sos un ídolo y al otro día no. Hay un momento de crueldad fuerte en las redes, a mí no me afecta en nada, pero hay gente que se suicida por esto ”, advirtió.

“Después de haberme presentado en lo de Jey Mammon le hice un posteo a mi hija donde le quise decir que estoy contento por haberlo intentado. A veces uno no se anima por el qué dirán y es muy triste eso. Yo le inculco a mis hijos que siempre lo hagan (...). Tenemos que empezar a erradicar esta situación del bullying, sobre todo desde los medios de comunicación. La noticia importante tiene que ser que hay que animarse a pesar de todo, y no guiarse por el qué dirán”, reflexionó.

Ahora bien, para conseguir que no le afecten los comentarios de terceros, Martínez reconoce que tuvo que atravesar varios momentos difíciles en su vida. “A mí me pisó un colectivo a los 9 años y me dejó 3 años en cama, casi pierdo la pierna izquierda que me la salvaron en el Garrahan. Volví a caminar a los 12 años, me hacían bullying de chiquito y me decían pierna de palo”, recordó.

“En su momento lo sufrí mucho, pero luego me fui curtiendo y entendí que lo importante es ser buena persona, estar centrado en uno y mejorar uno. No pensar en el que dirán, porque tu vida es tuya y nada más que tuya”, concluyó.

