Mariano Martínez bailó en La Academia y se refirió a las críticas que recibe en las redes: “Me pegan mucho”

Mariano Martínez bailó en “La Academia” (eltrece), como invitado de Luciana Salazar en la salsa de a tres. El actor recibió elogios por parte del jurado, y también lo felicitaron por sus videos de Tik Tok. El actor se refirió a las críticas que le escriben en las redes sociales, y aseguró que está decidido a sostener su filosofía de vida positiva: “Me pegan mucho, pero estamos de paso”.

Después de bailar al ritmo de “Conga”, de Gloria Estefan, junto a Salazar y Jorgito Moliniers, el actor charló con Marcelo Tinelli sobre su presente. “Estoy feliz de estar acá, tu equipo es impresionante, me tratan de primera, y Jorgito es un amigazo; a Luciana la conocí ahora y al igual que Jorgito, tiene una energía increíble”, contó.

Mariano Martínez habló de las críticas que recibe en las redes por sus videos - Fuente: eltrece

El conductor le confesó que estaba sorprendido por su presencia en el programa, ya que supuso que no iba a aceptar: “Yo dije: ‘Mariano no va a venir, ahora está muy con el tema de las redes’”. Martínez no esquivó el tema y recalcó la importancia de disfrutar cada día: “Si no hacés lo que te gusta y te divierte, sin importar el qué dirán, te lo vas a reprochar toda la vida”.

Tinelli coincidió con el actor y lo motivó a seguir subiendo videos bailando y cantando. “Las redes son un divertimento, lo hago para distraerme, lo hago con mis hijos y también lo hago solo, pero desde que empecé a hacer Tik Tok me empezaron a dar, y me pegan mucho, pero bueno…”, admitió.

Mariano Martínez, Luciana Salazar y Jorgito Moliniers bailaron la salsa de a tres en La Academia Instagram: @marianom78

De todas maneras se mantuvo firme en su postura y aseguró: “Hoy, más que nunca, estoy convencido de que estamos de paso; es un paso la vida, no es para ponerse sentimental ni melancólico, pero es una realidad que estamos de paso y sabemos, más que nunca, quede repente, te podés encontrar en una cama o a punto de partir no habiendo disfrutado y te lo vas a reprochar”.

“Es muy triste eso. Me parece que uno tiene que hacer lo que realmente lo que le gusta, sin molestar a nadie, y pasarla bien. Esto es una búsqueda que yo vengo haciendo desde toda la vida: poder ser estable y tener la seguridad de no tener miedo de hacer cosas por el ‘qué dirán’”, remató.

LA NACION