Mariano Martínez aprovechó el estreno de Ni media palabra para presentar a su nueva novia

Mariano Martínez ya no está solo: el actor, uno de los galanes más codiciados de su generación, aprovechó el debut de Ni media palabra en la calle Corrientes para presentar de forma oficial a Melina, su nueva novia.

Junto al Bicho Gómez y Nicolás Cabré, Martínez volvió a las tablas con la obra que presentaron en el verano en Villa Carlos Paz, donde conoció a su flamante pareja. Luego de la función, el actor recibió el apoyo de la joven.

Mariano Martínez tuvo el apoyo de su novia, Melina, y su hija Alma en el estreno de Ni Media Palabra Gerardo Viercovich - LA NACION

Con su presencia en el evento el romance entre Martínez y Melina quedó oficializado. Además, la joven cordobesa compartió el momento con los hijos de Martínez y con su mamá Gerardo Viercovich - LA NACION

Lo que más llamó la atención de la escena y reforzó la idea de la oficialización del romance es que en el evento también estuvieron Milo, Olivia y Alma, los hijos del actor, y sus padres y hermanos. Martínez no dudó en sostener la mano de su pareja cada vez que pudo. Incluso ella posó feliz para los flashes.

Buena onda. Melina y la mamá del actor se mostraron divertidas frente a los flashes Gerardo Viercovich - LA NACION

Melina se dejó ver muy confiada y sonriente. Para la ocasión, eligió un conjunto de pantalón palazzo y chaqueta en color chocolate que combinó con una camisa negra de mangas largas. Luego de la función se mostró con un ramo de flores en sus manos.

Un amor de verano que logró afianzarse

En febrero de este año, durante la temporada de verano, comenzaron a circular los rumores sobre un posible nuevo romance entre Mariano Martínez y una joven cordobesa. Fue Pablo Layus, en Intrusos, quien dio detalles de la relación entre el protagonista de Esperanza mía y una mujer desconocida.

“Acá se respira más amor... Viste que las sierras llevan a la gente a enamorarse”, comentó por entonces el periodista desde la ciudad cordobesa. “Ayer Mariano salió a cenar con una chica de Córdoba... Ya se muestra con ella cenando y ya habían estado en un par de boliches”.

Meli, la supuesta nueva novia de Mariano Martínez (Foto: Captura TV)

Al escucharlo, Rodrigo Lussich quiso saber detalles de la mujer que le habría robado el corazón. “Se llama Meli, es de la ciudad de Córdoba”, le respondió al mismo tiempo que indicó que podría ser habitué del boliche donde se habría cruzado con el actor.

“Hay dudas de si se conocieron en Zebra (el boliche en cuestión) o si ahí comenzaron a mostrarse juntos. Una noche los vieron irse del boliche de la mano, mientras él estaba encapuchado... Pero en la noche de ayer los vieron en La Parrilla del Lago, donde los mozos lo vieron en varias oportunidades”, indicó el cronista.

Layus también señaló que lo que llamó la atención es que la pareja llegó al restaurante acompañada de otros niños. “No sabemos si son los hermanos de Meli, que tal vez quieren conocer ya a Mariano”, deslizó el periodista.

Mariano Martínez abrió nuevamente su corazón

Por su parte y desde el estudio del ciclo que conduce Lussich junto a Adrián Pallares, Daniel Ambrosino acotó: “¿No estabas diciendo: ‘Qué raro que a Mariano no se le haya conocido alguna novia, alguna chica o alguna salida con alguien durante toda la temporada’?“. Tras aquellas palabras, los compañeros indicaron que “suele ser discreto”. En ese sentido es que Layus aclaró que durante la temporada también estuvo acompañado de su madre y de sus tres hijos. “Esto impidió que saliera un poco más”, aseguró.

“Hay un dato por el lado de la chica (Meli) que no es menor. Tenía su cuenta de Instagram abierta, cuando parece ser que se enteró porque ya empezamos a chusmear un poco, la cerró. Pero logramos capturar un par de fotos”, cerró el movilero.

Tras su ruptura con la modelo Camila Cavallo, de quien se separó en 2020 después de cuatro años juntos y una hija en común, Mariano Martínez mantuvo un noviazgo de más de dos años con la cordobesa Triana Ybañez, relación que terminó formalmente a principios de 2025. Poco después, el actor sorprendió al mostrarse con Daniela Soledad Stabile, conocida artísticamente como Luva. La joven de 28 años, oriunda de Hurlingham y figura ascendente como DJ y cantante de música urbana, protagonizó un romance intenso, pero fugaz que incluyó declaraciones públicas de amor en redes sociales. Sin embargo, el vínculo no prosperó.

Una noche especial también para Cabré y el Bicho Gómez

Si bien todas las miradas se posaron en la flamante novia de Martínez, Nicolás Cabré y el Bicho Gómez también compartieron su felicidad por la llegada de la obra a la noche porteña.

Cabré estuvo acompañado por su esposa, la bailarina Rocío Pardo. Lejos de aquel joven que solía evadir a la prensa, el actor ahora no solo sonrió para los flashes sino que respondió con amabilidad las preguntas de los cronistas.

Nicolás Cabré junto a su esposa, Rocío Pardo, que lució muy cancera con un jean y un top escotado Gerardo Viercovich - LA NACION