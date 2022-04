Mario Pergolini, sobre la entrevista con Andy, sus nuevos proyectos con “metahumanos” y sus ganas de retirarse definitivamente

A sus 57 años, Mario Pergolini volvió a demostrar que no le teme a los cambios. En un mano a mano con Tomás Rebord para el ciclo de entrevistas del El Método Rebord, el director de Vorterix habló de su pasado, presente y futuro. Además, dio su opinión en relación a temas tan dispares como la tecnología aplicada a los medios y la el derecho laboral en Argentina.

Al comienzo de la charla, Rebord destacó, con ironía, que su proyecto permite a día de hoy alimentar “a casi mil familias en este momento”, ante lo que Pergolini respondió, también en clave de humor: “Entonces tenés mil problemas adelante tuyo”. Con estas palabras, el ex CQC hizo hincapié en que “es un problema en este país contratar” y dio una respuesta afirmativa cuando Rebord quiso saber si, frente a los cuatro empleados que veía detrás de cámaras veía cuatro posibles problemas. “No veo cuatro problemas sino cuatro futuros problemas”, remarcó riendo.

El también empresario aclaró a continuación su punto de vista: “Poder contratar gente es muy complicado así como está la legislación laboral en el país”. Tras ello, recordó que con su productora Cuatro Cabezas llegaron a contar con 500 empleados, y continuó: “En los últimos años vengo dando charlas de emprendedurismo y digo que, más allá de las buenas ideas que tengan, estén muy atentos a otras cosas: a veces en los grupos de amigos, si no tenés las cosas claras o quiénes son los propietarios de las cosas que se están haciendo, el amor y la amistad en algún momento muta, y en países con una legislación como la de Argentina, muchas veces las cosas cambian”, dijo Pergolini, en clara alusión a varios conflictos laborales que tuvo en el pasado, en especial con Daniel Tognetti.

Cabe recordar que, meses atrás, Migue Granados, quien condujo Últimos Cartuchos en Vorterix hasta fines de 2020, se refirió a una deuda que supuestamente Pergolini mantendría con él. “¿Nos pagó los tres meses que nos debe del año pasado?”, expresó entonces el también conductor y comediante.

A lo largo de la conversación, Rebord repasó junto al entrevistado sus inicios en los medios. “¿A vos te preguntaban ‘¿qué querés hacer de grande?’ y decías: ¿radio?”, quiso saber el anfitrión. “No, para nada. De hecho soy técnico electromecánico y al día de hoy me gusta soldar, arreglar cosas. Tengo mi taller. He construido un montón de estudios. Pero me gustaba mucho la música, que escuchábamos en radios AM. Y ahí empecé a decir: ‘habría que hacer más cosas con la música’ . Fui re caradura y a los 16 fui a un radio a ver si me contrataban”, contó.

Tras referirse a proyectos exitosos como la radio Rock&Pop, Pergolini recordó épocas en que sus amigos trabajaban con él. “Suelo decir que es muy difícil ser jefe de tus amigos. Tenés que tomar decisiones que tienen que ver con la economía, quién sigue y quién no. Este negocio demuestra muy rápidamente qué cosas funcionan y cuáles no. Es un negocio de vanidades. Pasa por muchos lados. Pero me gustaba armar equipos y soy la consecuencia de los equipos que armé”.

Mario Pergolini al volante, en una reciente presentación vinculada a un mundo que cada vez le interesa más: el gaming

Rebord repasó la última entrevista que Andy Kusnetzoff le hizo a su exjefe. “Me parece una nota impresionante, periodísticamente cautivadora y, a nivel personal, me resulta súper incómoda. La empecé a ver y dije: ‘esta es la cosa más pasivo-agresiva que vi en mi vida’. Todo el tiempo están midiéndose”, comentó y rápidamente Pergolini replicó: “Obvio que hay cariño, yo le doy la nota, me la pidió desde hace años. Tenemos un vínculo muy grande, pero evidentemente el vínculo que él tiene conmigo no es el mismo que el que yo tengo con él”.

El entrevistado también se refirió a sus tiempos de mayor éxito: “Siento que toda la generación de los ‘90 está muy marcada por una lógica voraz. Soy responsable de que esa generación sea un poco así. Creo que tiene que ver con cómo nos criamos, las drogas que nos tomamos, con cómo fueron nuestras noches. Hoy los jóvenes son más homogéneos. Antes estaba todo más dividido. Somos un poco la consecuencia de esa cultura”.

El exvicepresidente de Boca se refirió después a su futuro en los medios: “Me gustaría retirarme de los medios. Por varias razones todavía no lo hago. Estoy a punto de cumplir, dentro de un par de años, un número redondo y a lo mejor ese sea un buen momento”.

Andy Kusnetzoff y Mario Pergolini en su comentado encuentro en Perros de la calle Instagram @andykusnetzoff

Además de continuar al frente de Vorterix, Pergolini acaba de sumarse al Grupo Octubre -del sindicalista Víctor Santa María- como productor, para desarrollar un proyecto de medios.

“¿Te queda algo en el haber de cosas para hacer?”, le preguntó Rebord. “ Estamos haciendo algo muy grande, GO LAB, un laboratorio digital con un estudio enorme de filmación, de 600 metros cuadrados. Si alguien quiere grabar, podemos sacar a todos y armar una banda con mucha tecnología, o hacer que las audiencias y las marcas estén juntas rápido. Algunas cosas ya estamos haciendo. Es un lugar muy camaleónico donde están todos juntos trabajando. Podemos hacer realidad aumentada”.

En relación a las demandas de consumo informativo de estos tiempos, el conductor comentó: “Nosotros vamos a ser más grandes, dinámicos, ya no queremos un estudio convencional. Hay que estar muy atento a las tecnologías, que cambian absolutamente todo. Uno tiene que ser más multitasking. No sé qué es lo que se viene, tampoco tengo muchas más ganas de hacer demasiadas cosas. Me gustaría retirarme de los medios, pero eso no tiene por qué hacerme pensar en que no lo puedo hacer. La tecnología me interesa: la traducción rápida, los metahumanos. Ya en gran parte de ciertas publicidades que ves no son humanos [los actores]. Incluso parte de lo que ves en gráfica no es real ”, comentó entusiasmado.