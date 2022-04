Tras los rumores de romance con Marcelo Gallardo, Alina Moine rompió el silencio

“Se aman profundamente”, fue la frase de un íntimo amigo de Marcelo Gallardo que confirmó la relación entre Alina Moine y Marcelo Gallardo. Sin embargo, los protagonistas de esta supuesta historia prefirieron mantenerse en silencio, hasta hoy. Si bien la periodista deportiva no quiso blanquear la información tampoco la desmintió: “No me pregunten más nada”, advirtió.

La supuesta confirmación de este romance la dio Socios del espectáculo el viernes pasado. “Me lo cuenta un amigo de Marcelo y me dice: ‘Se aman profundamente. Están de novios hace un montón de tiempo; él está separado’”, repitió Luli Fernández, quién aclaró que el DT de River Plate aún no está divorciado de la madre de sus hijos.

De hecho, la panelista también contó que Geraldine La Rosa, la exmujer de Gallardo, estaba de novia, algo que enseguida fue desmentido por la propia protagonista, quién llamó a Karina Iavícoli para dar su versión de los hechos. “Ayer Gallardo después del entrenamiento, a las 4 de la tarde, llegó a Nordelta a comer un asado con su familia, con Geraldine y los hijos”, agregó la periodista este lunes.

Cansada de los rumores, Alina Moine rompió el silencio y, aunque no desmintió la información de Socios del espectáculo tampoco confirmó su noviazgo con Gallardo. “¿Es verdad que viajaste a Salta con Marcelo Gallardo?”, le preguntó la cronista del ciclo de eltrece mientras la periodista deportiva se retiraba en su auto. “Vamos a empezar por partes”, dijo con tono serio la entrevistada, quién desmintió punto por punto la información.

“No viajé a Salta, ¿está bien? A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos sentimental. El día que quiera contar que tengo novio me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a (Rodrigo) Lussich y a (Adrián) Pallares para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo. Mientras tanto, no jodan. Hablemos del sorteo del Mundial, de la Selección Argentina, no me pregunten más nada”, lanzó visiblemente enojada.

Lejos de hacerle caso, la movilera siguió preguntando. “¿Estás enamorada?”, insistió. “No me pregunten más nada. El día que quiera contar que tengo novio yo mando selfie a todos”, repitió molesta.

Sin embargo, al volver al piso, Luli Fernández volvió a confirmar su información y mostró algunas pruebas que aseguran que la periodista deportiva y el director técnico estarían juntos. “¡Qué lindo reloj que tenía Alina en la nota! Es un reloj muy, muy lindo. Un regalo hermoso, de mucha plata”, comentó la modelo dando a entender que era un obsequio del técnico.

Minutos después, la panelista se encargó de mostrar unas fotos donde se los ve a ellos con el mismo decorado de fondo. “Puede ser un hotel, un restaurante, el bar de la cancha de River, pero no. ¿Saben donde es ese lugar? Es el living de la casa de Alina”, lanzó sembrando intriga en el estudio. “¡Ay! no te puedo creer que coincide el empapelado”, agregó Mariana Brey mientras sus compañeros descubrían también la misma lámpara y cuadro de fondo.

“La foto de Alina está publicada en su Instagram y la de Gallardo está en Internet. Es una foto que se sacó con una camiseta firmada, es un regalo para alguien, claramente”, dijo Fernández. Inmediatamente, Adrián Pallares (fanático de River) agregó un dato extra que hablaría del tiempo que la periodista y el DT estarían juntos: “Esto salió publicado en una revista partidaria del año 2019, en el ejemplar 107 de la revista 1986″.

“Hay algo más. ¡Que cargados que estamos hoy!”, dijo Paula Varela a los gritos y pidiendo la palabra. Mientras mostraban otra foto de ellos con la misma gorra, Fernández explicó: “Esta foto Alina la tiene en su feed y, en el caso de Marcelo, es una imagen que se capturó de una nota, saliendo de un entrenamiento”, remató.