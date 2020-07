Mario Sánchez: el recuerdo del cómico que desató la pelea entre Martín Lousteau y Cristina Kirchner

Un fuerte cruce entre el senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau y la vicepresidenta Crtistina Fernández de Kirchner durante una sesión en el Senado, en la madrugada de este viernes, tuvo un insólito desencadenante: la mención del humorista Mario Sánchez.

Tras una primera afrenta, en la que el exembajador en Estados Unidos le solicitara a la presidenta de la Cámara que no lo tuteara, la tensión entre ambos volvió a ponerse a tope cuando Lousteau le dijo al jefe del bloque oficialista, José Mayans: "La verdad que si hay alguien que es llamativo que haga alusión a que nos vamos de tema es un senador que cada vez que cierra habla de cualquier cosa, como Mario Sánchez, y nos dice a nosotros de qué podemos y de qué no podemos hablar".

"Le recuerdo, señor senador Lousteau, que no puede dirigirse en términos ofensivos a ningún senador... Lo comparó con un cómico, lo acaba de comparar con un cómico", reprendió Kirchner al radical. Y así, el nombre del recordado humorista, fallecido ya hace 13 años, se convirtió rápidamente en Trendig Topic en Twitter.

Duelo verbal entre Cristina y Lousteau 01:21

Quién fue Mario Sánchez

Mario Sánchez, un recordado humorista que trabajó en cine, televisión y teatro

Oriundo de Mendoza, Sánchez arribó muy joven a la ciudad de Buenos Aires con un claro objetivo: poder vivir del humor. Y lo consiguió, primero a través de un dúo que conformó con el comediante Beto Cabrera y, luego, abriéndose paso en solitario a través de participaciones en diversos ciclos radiales.

Muy pronto, se convirtió en una figura del teatro y empezó a ganar popularidad a través de sus personajes. En cine, participó de una veintena de películas, muchas de ellas protagonizadas por la dupla de Alberto Olmedo y Jorge Porcel: Los doctores las prefieren desnudas (1973), Los extraterrestres (1983), Los colimbas se divierten (1986), Rambito y Rambón, primera misión (1986), entre otras. Fue en ese último film, interpretando al sargento García, en el que hizo el recordado mónologo de "los pajaritos", que se convirtió en uno de sus sellos y al que aludió Lousteau anoche en el Senado.

Su talento y su amistad con Gerardo Sofovich le abrió rápidamente las puertas de la televisión, a través de ciclos como Operación Ja-Ja y Polémica en el bar. También fue parte de Las gatitas y ratones de Porcel y de Estación Landriscina, entre otros programas de humor. Años más tarde, también tendría la posibilidad de demostrar su talento en otros tonos, más alejado de la comedia, a través del rol de "Cabildo" en la serie de Canal 13 RR.DT. (1997/1998).

"Lo que yo hago es fantasía. Me subo arriba de la mesa, del mostrador, de una silla y hablo a los gritos de un país que no existe. Una especie de Argentina año verde. Mi sanata es una fantasía honesta, a veces tiene un mensaje. En forma irónica digo cosas que son la realidad, pero como las digo yo no duelen tanto", decía en 1981, sobre su participación en Polémica en el bar.

Sánchez murió el 8 de noviembre de 2007 en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, debido a una afección cardíaca.