Mena Suvari reveló cómo impactó su historia como víctima de abusos sexuales en la crianza de su hijo

Belleza americana fue uno de los grandes sucesos de finales de la década del 90. Apenas llegó a los cines, el film de Sam Mendes se convirtió en un éxito y Mena Suvari, su protagonista femenina, en una de las grandes promesas de la industria. Sin embargo, la ilusión duró muy poco: perseguida por su propia historia de abusos y sexualizada como consecuencia de su personaje en la película, la actriz decidió alejarse de Hollywood. Ahora, en su faceta de madre, volvió a hablar del tema y reveló cómo su traumático pasado impactó en la crianza de su hijo.

Mena Suvari narró un episodio muy duro de su vida privada y aseguró que fue víctima de abuso y manipulación Grosby Group

“Siento que siempre quiero estar presente y apoyarlo mucho en todo lo que él quiera hacer o perseguir”, contó Suvari en una entrevista que le concedió a la revista Us Weekly y en donde habló en detalle de su trabajo en ChildHelp, una organización sin fines de lucro de los Estados Unidos que se dedica a prevenir, tratar y concientizar sobre el abuso infantil y el abandono. “Hay tantas cosas por las que pasamos, y el trauma es muy real. Así que con mi hijo, lo que quiero comunicar es que siempre hay espacio para hablar de cualquier cosa, y que puedes encontrar tu camino y aprender a través de eso”, sumó.

El libro en el que Mena Suvari reveló los abusos de los que era víctima @menasuvari

Suvari, quien se convirtió en madre de Christopher hace cuatro años junto a Michael Hope, su marido, explicó que su intención es asegurarse de que a su hijo no le falte lo que a ella le faltó. “Creo que simplemente sentía: ‘Bueno, eso es parte de la vida y parte de lo que pasa’“, compartió sobre su propia experiencia. ”No había una conexión emocional real ni una conversación en mi familia. No era como, ‘¿Cómo estás?’ Así que intento tener esa relación con mi hijo para que también sea emocional”, sumó.

El infierno de Mena Suvari

En el 2023, Suvari publicó sus memorias. En las páginas de The Great Place reveló que a los 12 años fue abusada por primera vez, un hecho que marcó su trayectoria. “Entre los 12 y los 20 años fui víctima de abusos sexuales de forma continuada. Parte de mí murió ese día. Nunca pude contemplar el sexo como algo sano”, manifestó.

Suvari relató que su abusador era una persona cercana a su familia, un amigo de su hermano mayor. Además, todo su colegio se había enterado del hecho y la culpabilizaron por ponerse en esa posición. “Esto me arruinó la vida. Creo que ese hecho fue solo una confirmación excesiva de que nadie me iba a salvar, nadie iba a hacer nada por mí”, expresó.

El fragmento más recordado de Mena Suvari en American Beauty - Fuente: YouTube

A pesar de sus sufrimientos, Suvari soñaba con tener una carrera en Hollywood. A los 15 años conoció a un hombre que se convertiría en su agente y que la ayudó a entrar a la industria del espectáculo. A los 17 años ya estaba participando en proyectos cinematográficos y a los 19 llegó su película más importante. Sin embargo, Suvari explicó que era una joven vulnerable e inocente que fue explotada sexualmente por muchos hombres de la industria.

“Empecé a medicarme con cualquier cosa, yo solo pensaba en sobrevivir. En mí comenzó un proceso de destrucción hasta que encontré la salvación en la actuación. Sabía que solo tenía que enfocarme en eso y nada más porque de lo contrario, iba a terminar mal. Por fortuna, en ese momento tuve la capacidad de decidir”, indicó la actriz estadounidense.

De acuerdo a lo que contó en su libro, los constantes abusos y presiones finalmente la afectaron. En el 2000 se casó con un fotógrafo, con el que estaría cinco años. Suvari confesó que este hombre la obligaba a participar en tríos sexuales y otras prácticas que no eran de su agrado.

Con el objetivo de que nadie sufra lo que sufrió ella, Suvari se convirtió en una guía para los actores jóvenes, a quienes conoce en el set. “Si puedo ahorrarle un verano de sufrimiento a alguien, entonces quiero ser esa persona. Así que siempre estoy disponible. Siempre estoy buscando tener esa oportunidad”, sostuvo.

Mena Suvari, otra gran promesa que no pudo despuntar Archivo

Luego de admitir que aún tiene una confusión y le cuesta reconocer que fue violada a los 12 años, Suvari compartió que si hubiera contado con un recurso como el que ella ofrece en ChildHelp su historia hubiera terminado de otra manera. “Si hubiera conocido a alguien, aunque fuera como un amigo, que pudiera haberme guiado hacia este recurso, realmente me siento segura diciendo que eso podría haber cambiado mi vida”.

“Hubo muchas decisiones que tomé después de eso en piloto automático y situaciones en las que caí porque no pude procesar lo que me pasó. No pude hablar de ello. Y no hay forma de deshacer ese daño, pero si eres capaz de compartir tu historia y procesarla, te ayuda a superar ese trauma y a reestructurar y reconstruir tu vida”, completó.