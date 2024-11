Martha Stewart tildó a Ryan Reynolds de no ser “tan gracioso” en la vida real y el actor le respondió sin tapujos: “Cerró la grieta”

Además de ser uno de los galanes más codiciados de Hollywood, Ryan Reynolds es considerado uno de los actores más graciosos en la pantalla y en las redes sociales. Sin embargo, hay alguien que no piensa lo mismo y esa es Martha Stewart. La empresaria y presentadora de TV aseguró que el actor de Deadpool no es “tan gracioso en la vida real” y el artista le respondió a su modo. Quien se sumó en su defensa fue, nada más y nada menos, que Hugh Jackman.

Fue durante una aparición en el concurso Rent Free de Bilt Rewards que Stewart fue consultada con qué celebridades creía que la gente le gustaría pasar el rato. Tras elegir a su mejor amigo Snoop Dogg en primer lugar, la presentadora televisiva sorprendió al referirse a Ryan Reynolds. “Probablemente esté en la lista solo porque se cubre en sus películas y no se le ve la cara”, lanzó. “¿Y quieres saber algo? En la vida real no es tan gracioso. No, no es gracioso. Es muy serio ”, agregó.

El conductor quiso indagar un poco más al respecto y Stewart volvió a opinar lo mismo. “Es un buen actor. Puede actuar de forma divertida, pero no es gracioso. Quizás pueda volver a ser gracioso”, expresó. Al imaginar el revuelo que iban a generar sus dichos, la mujer bromeó: “ Me voy a meter en problemas, es mi vecino ”. Minutos después, la invitada siguió con el juego donde esta vez confesó con qué celebridad le gustaría salir. Tras descartar a Brad Pitt y George Clooney, la empresaria eligió a Taylor Swift, definiéndola como “encantadora”.

La respuesta de Ryan Reynolds a los comentarios de Martha Stewart, su vecina Captura de pantalla

Sus declaraciones inmediatamente llegaron a oídos de Reynolds, quien decidió demostrarle a la empresaria que estaba equivocada y se tomó sus palabras con humor. “Podría estar en desacuerdo con ella, pero lo intenté una vez. La mujer es increíblemente vivaz. Realmente cerró la grieta”, escribió con mucho humor, en respuesta a una publicación que replicaba los dichos de la mujer en X.

Mientras que para algunos estas declaraciones pueden sonar sorpresivas, lo cierto es que este intercambio de bromas entre Reynolds y Stewart es habitual. La empresaria y el actor se conocen desde hace más de una década, cuando el galán se mudó junto a su mujer, Blake Lively, a una casa cerca de la granja de Stewart en Bedford, Nueva York. Mientras que en 2014 Stewart dijo que Reynolds y Lively eran personas “amables y muy amistosas”, la protagonista de Gossip Girl le devolvió el favor asegurando que la influencer de la cocina era muy generosa y amable, “de esas personas que conectan a la gente”.

El defensor

Quien se metió en esta polémica y defendió a Reynolds fue Hugh Jackman, su coprotagonista en films como Deadpool y Wolverine. El actor que, durante años ha mantenido una falsa rivalidad con su colega, opinó sobre los comentarios de Stewart y bromeó: “ Por fin alguien lo dice ”. Además de compartir el Universo de Marvel, Jackman y Reynolds se conocen desde que Ryan estaba casado con Scarlett Johansson en 2008.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman CINDY ORD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Scarlett acababa de casarse con Ryan, así que cuando llegó al set le dije: ‘Oye, será mejor que te comportes lo mejor posible, amigo, porque te estoy mirando’, y empezamos a burlarnos de eso”, contó en una entrevista con The Daily Beast en 2020. Luego, todo se intensificó cuando compartieron pantalla en Deadpool. “Él me llamó la atención y trató de manipularme a través de las redes sociales para que hiciera lo que quería”, aseguró mientras advirtió que el actual marido de Blake Lively fue el responsable de que vuelva a calzarse el traje de superhéroe en Wolverine.

Esta química y amistad entre los actores suele verse reflejada en las redes sociales a través de comentarios divertidos y bromas mutuas para cada cumpleaños, estreno o celebración. De hecho, en octubre pasado los actores intercambiaron algunos mensajes que dan cuenta de la relación de amistad y confianza que mantienen. “Espero que podamos hacer esto hasta que tengamos 90 años. Feliz cumpleaños, @thehughjackman. Muchos años. Muchas aventuras”, escribió el actor de Free Guy junto a varias fotos de ambos. Por su parte, Jackman celebró el cumpleaños de su amigo de una manera muy particular: “En este día celebramos a Tammy… por traer al mundo a Ryan”, bromeó.

LA NACION