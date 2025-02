Ryan Reynolds bromeó sobre la batalla legal entre su esposa, Blake Lively, y Justin Baldoni: “¿Qué han escuchado?"

La batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni pareciera no tener muy preocupado al marido de la actriz, Ryan Reynolds. El protagonista de la saga Deadpool hizo una participación en el especial por el 50 aniversario del programa Saturday Night Live, que se grabó en Nueva York, y se animó a bromear sobre el asunto .

En uno de los clips del show, Tina Fey y Amy Poehler llamaron a Reynolds mientras estaba sentado entre el público junto a Lively. “¡Ryan Reynolds! ¿Cómo te va?”, le preguntaron las mujeres. “¡Muy bien! ¿Por qué? ¿Qué han escuchado este tiempo?” , respondió burlándose del drama originado durante el rodaje de la película Romper el círculo.

Ryan Reynolds y Blake Lively en la alfombra roja del especial de SNL DIMITRIOS KAMBOURIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La pareja, que hizo en este evento su primera aparición pública luego de que ella presentara una demanda por acoso sexual contra Baldoni, parecía estar de buen humor mientras caminaba por la alfombra roja. La actriz lució un vestido plateado de lentejuelas, el cual complementó con zapatos plateados a juego y aros con forma de gota. Mientras tanto, el actor optó por un esmoquin clásico en color negro.

Lively, de 37 años, y Reynolds, de 48, fueron vistos conversando con los otros invitados antes de que comience el evento, al que acudieron varias estrellas, entre ellas Dakota Johnson, Miley Cyrus, Chris Pine, Paul Rudd, Jenna Ortega, Pedro Pascal, Kevin Costner y Jason Momoa, entre muchos otros. Durante la noche, se los vio muy enamorados y contentos de estar presentes en esta gala.

Reynolds y Lively, en la avant premiere de Romper el círculo CHARLY TRIBALLEAU - AFP

La última vez que la pareja había caminado por una alfombra roja junta fue en agosto de 2024, durante el estreno de Romper el círculo en Nueva York. Cuatro meses después, en diciembre de 2024, Lively presentó una denuncia contra Baldoni acusándolo de acoso sexual . Según la actriz, su compañero exhibió un comportamiento “perturbador” y “poco profesional”.

En esa demanda, aseguró que Baldoni agregó escenas con carga sexual que no figuraban en el guion aprobado previamente, de hablar sobre su vieja adicción a la pornografía, de opinar sobre su peso corporal y de sorprenderla mientras amamantaba a su hijo. También aseguró que él y su equipo de relaciones públicas orquestaron una campaña de desprestigio en represalia contra ella.

Justin Baldoni y Blake Lively, en una escena de Romper el círculo, la película de la polémica Nicole Rivelli - Sony Pictures

Baldoni no solo negó las acusaciones, sino que presentó dos demandas. La primera por difamación contra el New York Times, en la que pide una indemnización de 250 millones de dólares, por considerar que el medio norteamericano publicó la denuncia inicial de Lively con información supuestamente “seleccionada”. La segunda, contra la actriz, Reynolds y la agente de prensa de la pareja, Leslie Sloan, por difamación y extorsión.

Al mismo tiempo, Baldoni cumplió lo que había prometido y subió a un sitio web más pruebas y supuestos mensajes de texto y correos que intercambió con su coprotagonista antes de que estallara el escándalo. Allí recomienda leer los documentos adjuntados de manera cronológica, para entender “la secuencia de eventos clave” que desencadenaron la encarnizada disputa.

Poco después, se dio a conocer una charla que tuvo con el podcast Gent´s Talk, que si bien fue publicado hace poco, su grabación se realizó el pasado noviembre, pocos días antes que la demanda de Lively saliera a la luz y que dejan al descubierto como se sentía él en ese momento. En el marco de ese diálogo, el actor y director expresó: “Yo dije que no estaba en mi mejor momento. Les dije que estaba exhausto, que no me había dado el tiempo para recuperarme o ponerme mejor. Tuve un año intenso, pasé por mucho estrés emocional. Fue algo muy duro para mí y para mi familia ”.

LA NACION