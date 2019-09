Martín Cirio y Morena Rial: mediación y final feliz

Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de septiembre de 2019 • 18:48

Martín Cirio es un influencer que no suele tener filtro a la hora de hablar y hacer valoraciones con respecto a las personas. Hace unos meses, el humorista se refirió de forma despectiva al hijo de Morena Rial, llamándolo "niño monstruo" y "Mirko del Conurbano", algo que causó gran enojo en la madre del pequeño Francesco.

La hija de Jorge Rial inmediatamente se comunicó con su abogado para que iniciara acciones legales contra Cirio, y esta tarde ambos se presentaron a una mediación que terminó en buenos términos. Allí, el youtuber le pidió disculpas a la joven madre y llegaron al acuerdo de que se rectificaría tanto en privado como en público.

Morena Rial y Martín Cirio hicieron las pases Crédito: Instagram

En su cuenta de Instagram, Cirio publicó una foto de él junto a Morena y los abogados de ambos, con la descripción "Asunto arreglado". Esa misma imagen fue replicada por la mamá de Francesco.

"Acabo de llegar a casa y quiero decir algo que no lo van a escuchar nunca decir de mi boca, pero esta vez sí. Perdón", expresó en una historia de Instagram. "Cuando me causa gracia algo de una persona es algo específico, como Maru Botana que se levanta temprano o los canjes de Mariano Martínez, y con More Rial es lo mismo. Nunca hubo nada personal, pero sé que la ofendí, así que pido disculpas", agregó.

Minutos después, el comediante publicó otro video en las historias anunciando que More participará de su segmento de YouTube "Carolos en el Bar", como forma de sellar la paz.