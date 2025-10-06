Video: cómo sería la celda donde Morena Rial está presa en la Unidad 51 de Magdalena

Morena Rial fue detenida -nuevamente- la semana pasada tras la orden de arresto de la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, quien revocó la excarcelación a pedido del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari. En medio del escándalo mediático, este lunes, desde Intrusos (América TV) replicaron algunos videos que enseñan cómo sería la celda donde estaría presa, correspondiente a la Unidad 51 de Magdalena.

Estas tomas se volvieron virales mediante las redes sociales y el ciclo de espectáculos corroboró que se traten de imágenes certeras. Luego, los periodistas del panel dialogaron con el abogado de Rial, Martín Leiro, quien confirmó que estaría en búsqueda de una casa en la provincia de Buenos Aires para que su defendida cumpla con una prisión domiciliaria.

Desde Intrusos enseñaron cómo serían algunas de las celdas donde estaría Morena Rial (Fuente: América TV)

En uno de los clips se puede ver una celda compuesta por cuatro camas cuchetas, con las paredes decoradas de motivos infantiles. Además, se logró ver un televisor, un ventilador y otros artefactos que prestan gran comodidad para las carcelarias.

“Así está Morena y también un montón de personas que están privadas de su libertad. Y en comparación con los penales, este es uno de los peores para vivir. Ahí es donde pasó unos días. Se hablaría de una excarcelación y una prisión domiciliaria para recuperar esos beneficios, que en su momento pudo tener, pero que perdió por no cumplir con lo que pedía la Justicia”, describió Adrián Pallares.

Además, Rodrigo Lussich expuso una carta escrita por Rial donde explicó su situación y desmintió rumores sobre su estadía en la Unidad 51. “El viernes sacó un mensaje de puño y letra que decía: ‘Yo, Morena Rial, comunico y quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo muy pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son más de lo mismo (inventos). Espero solucionar esta situación lo antes posible y poder demostrarle a todos mi intención de estar mejor’”.

La carta que Morena Rial escribió desde prisión (Fuente: América TV)

Y cerró: “Desmiento que quiero que Amadeo [su hijo de casi un año] me venga a ver. Por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiera ver, sino que este no es un ámbito que quiero para él”.

Luego de enseñar el material, los periodistas del panel entrevistaron al abogado defensor de Rial. Según dijo el letrado, ya se aportaron a la Justicia los datos de quien será la persona que vigilará a la joven y a su hijo, además de un posible domicilio donde residiría. Incluso dio a entender que Jorge Rial, su padre, la estaría ayudando pese a que es acusada de conformar una banda que robó una propiedad en Villa Adelina en enero del 2025.

“Morena fue supervisada por el área de psiquiatría, la cual informó que está bien, que no tiene ninguna patología a tratar. Está siendo atendida todos los días. Se está haciendo un seguimiento psicológico, los informes son confidenciales”, destacó Leiro.

El abogado de Morena Rial cuenta cómo es la situación procesal de la joven

En tanto, el abogado aclaró que Rial puede permanecer en prisión domiciliaria por el tiempo que dure el proceso de la causa. Hasta que exista una condena, ella estaría en su derecho de gozar de una excarcelación, siempre y cuando cumpla con las obligaciones que la Justicia determine.

Cabe aclarar que, según consta en el expediente judicial al que accedió LA NACION, Rial no cumplió con varias disposiciones judiciales. Entre ellas: