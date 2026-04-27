Rating: cuánto midió la ceremonia de los premios Martín Fierro de la Moda

Este domingo, la competencia por el rating se vio alterada por la transmisión de una nueva edición de los premios Martín Fierro de la Moda, el reconocimiento que entrega la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) a lo más destacado del 2025 de la industria en nuestro país. Como suele suceder con este tipo de eventos, Telefe armó una gran puesta que tuvo su previa con la tradicional alfombra roja con todos los looks de los nominados.

Pasadas las 21.10 comenzó el desfile de figuras en los estudios Ronda de Telefe por la alfombra roja con un piso de 9,9 puntos, liderando la franja. Los mejores talentos y diseños fueron recibidos por Leandro “Chino” Leunis y Zaira Nara. Además, Streams Telefe transmitió en vivo por YouTube desde las 20.30. Fefe Bongiorno y Fede Popgold reaccionaron a la alfombra roja y la ceremonia, mientras que Lucila “Tora” Villar, mostró los mejores looks y habló con todos los artistas en el ingreso al gran evento que era seguido por 41 mil personas. Del otro lado, Las chicas de la culpa arrancaron su segundo programa al aire con 4 puntos. Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias tuvieron su tradicional monólogo de humor hablando de las repercusiones del estreno del programa y recibieron a Gimena Accardi como invitada. El ciclo de humor de eltrece tuvo una marca máxima de 4,5.

A las 22.20 Valeria Mazza e Iván de Pineda dieron inicio a la ceremonia con un piso de 10.1 puntos de rating. Como suele suceder en estas fiestas, varios de los nominados estuvieron ausentes. Se supo que Mirtha Legrand no iría porque continúa en reposo tras un cuadro gripal y de catarro y a ella se sumaron Griselda Siciliani, Lali Espósito, Leonardo Sbaraglia y Hernán Drago, entre otros. A diferencia de los premios Martín Fierro de los medios, aquí referentes indiscutidos del estilo y la elegancia, fueron los encargados de presentar cada una de las ternas en las distintas categorías. La transmisión abrió con un fashion film realizado especialmente para esta edición con los nombres de todos los diseñadores que participaron de la fiesta. Con las palabras de Luis Ventura, presidente de APTRA, dieron comienzo a la ceremonia. “El Martin Fierro de la Moda no fue solo un año como dijeron algunos, miren de qué manera valoramos una alfombra roja hoy”, dijo el periodista.

Uno de los momentos fuertes de la noche fue la distinción internacional a Adrián Appiolaza, director creativo de Moschino, tras el impacto de su última colección inspirada en Argentina. “Es un orgullo estar en este escenario, en mi país. Yo me fui en el año 94 buscando crecer y en ese recorrido pasaron muchas cosas que me formaron en la persona que soy hoy. Pero hay algo que nunca cambió que es que la cultura de mi ciudad estuvo siempre presente en todo lo que hice”, agradeció. En ese momento la transmisión había caído a los 9 puntos.

Lo más interesante de la noche fue el homenaje que le hicieron a Susana Giménez con un video hecho con IA y varias modelos luciendo todos los looks que usó durante su carrera en cine y televisión. “Me pasaron tantas cosas cuando veía el video, me pasé 35 años haciendo el programa. Fue tan impresionante que me quedé muda. Estoy feliz porque todo el mundo me reconoce por lo que me pongo. ¿Dónde está el oro y los brillantes? ¡Luis Ventura me mentiste!”, bromeó la diva al recibir el premio. La transmisión subió a los 9,5 puntos con la palabra de la conductora.

Pasada la medianoche le hicieron un homenaje a la diseñadora Jessica Trosman y, producto del horario, el rating cayó a los 5.4 puntos. El máximo galardón de la noche, el oro, fue para Juana Viale. El pico de la transmisión fue de 10,7 puntos. La ceremonia tuvo números muy por debajo de un domingo habitual de Telefe en donde la gala de Gran Hermano trepa, por lo general, arriba de los 13 puntos.