Quién ganó el Martín Fierro de Oro de la Moda 2026

Este domingo 26 de abril se llevaron los premios Martín Fierro de la Moda, que busca reconocer el mejor estilo de las figuras más destacadas de nuestro país, tanto en la televisión como en las redes sociales. En ese contexto, Juana Viale recibió el Martín Fierro de Oro, el galardón más destacado de la noche. En esa misma noche, fue reconocida por Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal.

Los encargados de anunciarlo fueron Valeria Mazza e Iván de Pineda, quienes condujeron la gala de premiación. Ante la noticia, la conductora se mostró muy sorprendida y emocionada. Acto seguido, abrazó a Gino Bogani, el diseñador que trabaja exclusivamente con ella y que la viste en cada domingo en Almorzando con Juana (eltrece).

Juana Viale ganó el Martín Fierro De Oro de la Moda 2026

“No me lo esperaba en lo más mínimo”, dijo Viale al subir al estrado para recoger su estatuilla. Además de agradecer a su equipo y sus hijos, destacó a su madre, Marcela Tinayre: “Trabajó muchos años en la moda y me enseñó muchísimo”. Por supuesto, también le dedicó unas palabras a su abuela, Mirtha Legrand, a quien describió como “lo más coqueta de estilo que no se ha visto y no se ve y no se verá jamás”. Y concluyó: “Heredé algo que no sé qué es, pero está acá y está premiado. Muchísimas gracias y aguante la moda”.

Se trata de la tercera personalidad en recibir este reconocimiento en la historia de los Martín Fierro, tras Carolina “Pampita” Ardohain (2023) e Iván de Pineda (2024).

Todos los ganadores del Martín Fierro de la Moda 2026

Mejor estilo en redes

Carolina “Pampita” Ardohain

Pampita en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Moda Gerardo Viercovich

Mejor diseñador de moda masculina

Nicolás Zaffora

Mejor estilo femenino en streaming

Evelyn Botto (Olga)

Mejor estilo masculino en Big Show

Nico Occhiato (La Voz Argentina)

Mejor estilo panelista femenina

Sol Pérez (Gran Hermano)

Martín Fierro Homenaje

Talento argentino en el mundo: homenaje a Adrián Appiolaza, quien es el director creativo de Moschino desde 2024.

Adrián Appiolaza en los Martín Fierro de la Moda 2026 Gerardo Viercovich - LA NACION

Actor con mejor estilo en ficción

Benjamín Vicuña (Corazón delator)

Mejor influencer de moda

Zaira Nara

Mejor estilo en conducción femenina en programa diario

Vero Lozano (Cortá por Lozano)

Mejor estilista

Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)

Martín Fierro Homenaje

Ícono de la moda: Susana Giménez

Mejor peluquero

Max Jara

Mejor estilo panelista masculino

Lizardo Ponce (SQP)

Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal

Juana Viale (Almorzando con Juana)

Juana Viale en los Martín Fierro de la Moda 2026 Gerardo Viercovich - LA NACION

Nuevo talento de la moda

Valentina Schuchner

Actriz con mejor estilo en ficción

Julieta Zylberberg (Yiya)

Mejor maquillador/a

Gervasio Larrivey

Mejor estilo masculino en streaming

Fer Dente (Olga)

Mejor estilo femenino en Big Show

Sofía “La Reini” Gonet (MasterChef Celebrity)

Mejor estilo en conducción masculina

Iván de Pineda (Pasapalabra)

Martín Fierro Homenaje

Arte & Moda: Jéssica Trosman

Mejor diseñador/a de moda femenina