Quién ganó el Martín Fierro de Oro de la Moda 2026
Además del premio más importante de la noche, Juana Viale fue reconocida por Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal; a continuación, todos los ganadores
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Este domingo 26 de abril se llevaron los premios Martín Fierro de la Moda, que busca reconocer el mejor estilo de las figuras más destacadas de nuestro país, tanto en la televisión como en las redes sociales. En ese contexto, Juana Viale recibió el Martín Fierro de Oro, el galardón más destacado de la noche. En esa misma noche, fue reconocida por Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal.
Los encargados de anunciarlo fueron Valeria Mazza e Iván de Pineda, quienes condujeron la gala de premiación. Ante la noticia, la conductora se mostró muy sorprendida y emocionada. Acto seguido, abrazó a Gino Bogani, el diseñador que trabaja exclusivamente con ella y que la viste en cada domingo en Almorzando con Juana (eltrece).
“No me lo esperaba en lo más mínimo”, dijo Viale al subir al estrado para recoger su estatuilla. Además de agradecer a su equipo y sus hijos, destacó a su madre, Marcela Tinayre: “Trabajó muchos años en la moda y me enseñó muchísimo”. Por supuesto, también le dedicó unas palabras a su abuela, Mirtha Legrand, a quien describió como “lo más coqueta de estilo que no se ha visto y no se ve y no se verá jamás”. Y concluyó: “Heredé algo que no sé qué es, pero está acá y está premiado. Muchísimas gracias y aguante la moda”.
Se trata de la tercera personalidad en recibir este reconocimiento en la historia de los Martín Fierro, tras Carolina “Pampita” Ardohain (2023) e Iván de Pineda (2024).
Todos los ganadores del Martín Fierro de la Moda 2026
Mejor estilo en redes
- Carolina “Pampita” Ardohain
Mejor diseñador de moda masculina
- Nicolás Zaffora
Mejor estilo femenino en streaming
- Evelyn Botto (Olga)
Mejor estilo masculino en Big Show
- Nico Occhiato (La Voz Argentina)
Mejor estilo panelista femenina
- Sol Pérez (Gran Hermano)
Martín Fierro Homenaje
- Talento argentino en el mundo: homenaje a Adrián Appiolaza, quien es el director creativo de Moschino desde 2024.
Actor con mejor estilo en ficción
- Benjamín Vicuña (Corazón delator)
Mejor influencer de moda
- Zaira Nara
Mejor estilo en conducción femenina en programa diario
Vero Lozano (Cortá por Lozano)
Mejor estilista
Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)
Martín Fierro Homenaje
- Ícono de la moda: Susana Giménez
Mejor peluquero
- Max Jara
Mejor estilo panelista masculino
- Lizardo Ponce (SQP)
Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal
- Juana Viale (Almorzando con Juana)
Nuevo talento de la moda
- Valentina Schuchner
Actriz con mejor estilo en ficción
- Julieta Zylberberg (Yiya)
Mejor maquillador/a
- Gervasio Larrivey
Mejor estilo masculino en streaming
- Fer Dente (Olga)
Mejor estilo femenino en Big Show
- Sofía “La Reini” Gonet (MasterChef Celebrity)
Mejor estilo en conducción masculina
- Iván de Pineda (Pasapalabra)
Martín Fierro Homenaje
- Arte & Moda: Jéssica Trosman
Mejor diseñador/a de moda femenina
- Evangelina Bomparola
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