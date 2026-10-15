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Martín Fierro de la Música 2026: todos los looks de la alfombra roja

Este miércoles, desde Tango Porteño, APTRA premia por primera vez a los mejores artistas de la musica argentina

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Para LA NACIONCynthia Caccia
Las Bandana
Las BandanaGerardo Viercovich - LA NACION
Lucía y Joaquín Galán
Lucía y Joaquín GalánGerardo Viercovich - LA NACION
Luk Ra
Luk RaGerardo Viercovich - LA NACION
Joaquín Levinton
Joaquín Levinton Gerardo Viercovich - LA NACION
Patricia Sosa y Oscar Mediavilla
Patricia Sosa y Oscar MediavillaGerardo Viercovich - LA NACION
Mike Amigorena fue uno de los primeros en llegar a la premiación en Tango Porteño. El actor y cantante dio qué hablar con su vestuario en el que combinó pantalones de paillettes, y chaleco de cuero y piel. "Si alguien tenia que cortar el fuego en la alfombra roja era un verdadero rockstar", dijo Fabián Medina Flores elogiando su estilo
Mike Amigorena fue uno de los primeros en llegar a la premiación en Tango Porteño. El actor y cantante dio qué hablar con su vestuario en el que combinó pantalones de paillettes, y chaleco de cuero y piel. "Si alguien tenia que cortar el fuego en la alfombra roja era un verdadero rockstar", dijo Fabián Medina Flores elogiando su estiloGerardo Viercovich - LA NACION
Abel Pintos llegó acompañado por su mujer Mora Calabrese. Mientras el cantante eligió un elegante traje que combinó con una camisa blanca y un broche en dorado, la chaqueña se sumó a la tendencia de los brillos y las transparencias con este sofisticado solero
Abel Pintos llegó acompañado por su mujer Mora Calabrese. Mientras el cantante eligió un elegante traje que combinó con una camisa blanca y un broche en dorado, la chaqueña se sumó a la tendencia de los brillos y las transparencias con este sofisticado soleroGerardo Viercovich - LA NACION
La pareja posó junto al Chaqueño Palavecino, quién lució su tradicional atuendo gauchesco
La pareja posó junto al Chaqueño Palavecino, quién lució su tradicional atuendo gauchescoGerardo Viercovich - LA NACION
Carmen Barbieri, figura de elnueve, fue una de las grandes anfitrionas de la velada. La conductora realzó un clásico traje con una blusa de encaje y estola de piel
Carmen Barbieri, figura de elnueve, fue una de las grandes anfitrionas de la velada. La conductora realzó un clásico traje con una blusa de encaje y estola de pielGerardo Viercovich - LA NACION
Rocío Marengo fue una de las encargadas de conducir la red carpet de esta primera edición de los Martín Fierro de la música. La conductora lució un vestido de chifón de seda que se destacó por un moño dorado en uno de sus hombros. El modelo fue creado por Augusto Brugognoni, un diseñador oriundo de Bahía Blanca
Rocío Marengo fue una de las encargadas de conducir la red carpet de esta primera edición de los Martín Fierro de la música. La conductora lució un vestido de chifón de seda que se destacó por un moño dorado en uno de sus hombros. El modelo fue creado por Augusto Brugognoni, un diseñador oriundo de Bahía Blanca Gerardo Viercovich - LA NACION
El Polaco junto a Nara Ferragut. El cantante y la conductora de elnueve también estuvieron a cargo de recibir a los invitados en Tango Porteño. Mientras que el intérprete de "Deja de llorar" eligió un outfit más casual, Nara optó por un elegante conjunto con detalles de lentejuelas
El Polaco junto a Nara Ferragut. El cantante y la conductora de elnueve también estuvieron a cargo de recibir a los invitados en Tango Porteño. Mientras que el intérprete de "Deja de llorar" eligió un outfit más casual, Nara optó por un elegante conjunto con detalles de lentejuelasGerardo Viercovich - LA NACION
El cantante de cumbia, que también está nominado como Mejor Artista de Música Tropical, no abandonó su estilo con un jogging oversize que simulaba denim y gafas de color
El cantante de cumbia, que también está nominado como Mejor Artista de Música Tropical, no abandonó su estilo con un jogging oversize que simulaba denim y gafas de colorGerardo Viercovich - LA NACION
Los Pericos también dijeron presente en esta noche tan especial. La campera de cuero parece haber sido el ítem elegido por la banda. "Estamos relajados y contentos de que existan estos premios", dijeron quiénes están nominados como Mejor Grupo o Banda Musical
Los Pericos también dijeron presente en esta noche tan especial. La campera de cuero parece haber sido el ítem elegido por la banda. "Estamos relajados y contentos de que existan estos premios", dijeron quiénes están nominados como Mejor Grupo o Banda MusicalGerardo Viercovich - LA NACION
En distintos modelos y géneros, las chicas de Bandana optaron por los brillos para esta gran gala. Antes de que empezara la ceremonia, las cantantes dieron un show en el escenario montado en la puerta del teatro
En distintos modelos y géneros, las chicas de Bandana optaron por los brillos para esta gran gala. Antes de que empezara la ceremonia, las cantantes dieron un show en el escenario montado en la puerta del teatro Gerardo Viercovich - LA NACION
Valeria Gastaldi combinó un diseño bordado con lentejuelas y cuello halter con guantes de raso y plumas
Valeria Gastaldi combinó un diseño bordado con lentejuelas y cuello halter con guantes de raso y plumasGerardo Viercovich - LA NACION
Virginia Da Cunha se animó a las transparencias con este modelo de body y falda de tul
Virginia Da Cunha se animó a las transparencias con este modelo de body y falda de tulGerardo Viercovich - LA NACION
Dante Spinetta de jeans y campera informal. El artista sumó una vincha y gafas gigantes a su look
Dante Spinetta de jeans y campera informal. El artista sumó una vincha y gafas gigantes a su lookGerardo Viercovich - LA NACION
Susana Roccasalvo, miembro de Aptra, con un maxivestido a tono con la red carpet
Susana Roccasalvo, miembro de Aptra, con un maxivestido a tono con la red carpetGerardo Viercovich - LA NACION
Marisa Andino, conductora del noticiero Telenueve, también apostó por los brillos con este traje de paillettes en off White
Marisa Andino, conductora del noticiero Telenueve, también apostó por los brillos con este traje de paillettes en off WhiteGerardo Viercovich - LA NACION
Destino San Javier posó súper elegante con looks engamados. El trío es candidato a llevarse la estatuilla como Mejor Artista Floclórico
Destino San Javier posó súper elegante con looks engamados. El trío es candidato a llevarse la estatuilla como Mejor Artista FloclóricoGerardo Viercovich - LA NACION
Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano, no quiso perderse la ceremonia. El cantante de Toco para vos eligió un traje con camisa sin corbata para esta ocasión
Bautista Mascia, ganador de Gran Hermano, no quiso perderse la ceremonia. El cantante de Toco para vos eligió un traje con camisa sin corbata para esta ocasiónGerardo Viercovich - LA NACION
Estilo rocker. Furia Scaglione fue una de las más originales de la noche con este vestido de cuero y tachas con capucha
Estilo rocker. Furia Scaglione fue una de las más originales de la noche con este vestido de cuero y tachas con capuchaGerardo Viercovich - LA NACION
La Mona Jiménez junto a Juanse entrando a Tango Porteño. Mientras que el cantante de cuarteto sorprendió con un traje estampado en amarillo, naranja y negro, el rockero optó por un estilo más sobrio que realzó con colgantes en plateado. "Para mi es un placer estar con uno de mis ídolos. Tenemos 40 años de amistad. El fue el primero en apoyarnos en todo", dijo el intérprete de Los Ratones Paranoicos
La Mona Jiménez junto a Juanse entrando a Tango Porteño. Mientras que el cantante de cuarteto sorprendió con un traje estampado en amarillo, naranja y negro, el rockero optó por un estilo más sobrio que realzó con colgantes en plateado. "Para mi es un placer estar con uno de mis ídolos. Tenemos 40 años de amistad. El fue el primero en apoyarnos en todo", dijo el intérprete de Los Ratones ParanoicosCaptura
Coki Ramírez súper sensual con un diseño estilo kimono en raso y encaje. La cantante cordobesa complementó esta propuesta en color rosa pastel con sandalias nude
Coki Ramírez súper sensual con un diseño estilo kimono en raso y encaje. La cantante cordobesa complementó esta propuesta en color rosa pastel con sandalias nudeGerardo Viercovich - LA NACION
El PolacoRocío MarengoMike AmigorenaLos Pericos
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