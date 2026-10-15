Martín Fierro de la Música 2026: todos los looks de la alfombra roja

La Mona Jiménez junto a Juanse entrando a Tango Porteño. Mientras que el cantante de cuarteto sorprendió con un traje estampado en amarillo, naranja y negro, el rockero optó por un estilo más sobrio que realzó con colgantes en plateado. "Para mi es un placer estar con uno de mis ídolos. Tenemos 40 años de amistad. El fue el primero en apoyarnos en todo", dijo el intérprete de Los Ratones Paranoicos

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