A la Justicia: Martín Redrado denunció a Luciana Salazar por hostigamiento e injurias

Después de que Luciana Salazar explotara contra Martín Redrado en las redes sociales y los medios de comunicación, y tras la filtración de audios que indicarían un supuesto intento de reconciliación de la pareja, el economista decidió tomar cartas en el asunto y denunciarla por hostigamiento e injurias.

“El carácter público que he revestido en los últimos años me ha colocado en los comentarios de distintos periodistas especializados en temas económicos, pero ello no habilita a que se ofenda mi honra objetiva, mi buen nombre, mi reputación por el solo hecho de no haber complacido los deseos de la denunciada. Tuvimos una relación que hace años que fracasó, pero hubo amor, y en el nombre de ese amor me lastima, injuriándome públicamente ”, expresa una de los querellas que Redrado inicia “a partir de declaraciones públicas efectuadas a través de redes sociales, diversos medios gráficos y audiovisuales”. Según los dos documentos a los que tuvo acceso LA NACION, Redrado será representado por Fernando Burlando y Elba Marcovecchio.

En la presentación queda asentado que Salazar se refirió a Redrado como “lacra” en una revista y como “mitómano, siniestro, psicópata”, en diferentes programas de televisión. “Arteramente grabó conversaciones privadas supuestamente en nuestra ‘reconciliación’, pero ¿quién graba conversaciones si es que se están reconciliando? Nada es normal, nada es amor, todo es un libreto para su novela mediática”, reza el texto.

Luciana Salazar mostró un audio privado que le mandó Martín Redrado durante la reconciliación

“El desamor se transformó en una campaña difamatoria pública, ventilada en un derrotero de programas televisivos que incluyen como protagonista estelar a la denunciada, con audios, grabaciones, amenazas de más audios y calificaciones que ensucian mi buen nombre y honor”, continua Redrado en su descargo judicial, en donde enumera todas las veces que su exmujer habló sobre él en los medios y las redes sociales durante el último tiempo.

El economista también argumenta que en la “cultura de la cancelación” ser acusado de ejercer violencia de género y de ser psicópata afecta a su reputación y honor. “He vivido el enorme daño que se genera en la psiquis de la víctima de la injuria. Increíblemente, la víctima de injuria se siente en la obligación de demostrar su honradez o la sinrazón de las ofensas del agresor, sometiéndose a un ‘juicio’ de valores, cuando ha sido agredido injustamente”, apunta en el escrito.

“Mi honor, mi reputación, mi ser, se ve dañado con lo más bajo que pueden sindicarme que es ejercer actos de violencia, de ser tildado como una lacra, como siniestro, psicópata”, asegura.

La denuncia por hostigamiento

En el segundo documento al que tuvo acceso LA NACION, Redrado denuncia por hostigamiento a Salazar, acusándola de grabar conversaciones privadas para luego editarlas y difundirlas. “Jamás consentí ni la grabación de conversaciones íntimas y menos aún su difusión”, aclara.

“Es dable acotar que explicar los motivos de la falta de consentimiento a la obscena exhibición de la intimidad, se asemeja a revictimizar a la víctima del ataque, cayendo en su juego perverso de someter nuestras decisiones amorosas al ‘tribunal mediático’ de programas televisivos”, reza el escrito.

El economista recalca que la difusión de las conversaciones fue intencional y que la conducta se agrava por el vínculo que mantuvieron. “Este accionar excede el ámbito de la libertad de expresión, pues sin consentimiento exhibe y difunde audios de conversaciones privadas que grabó constituyendo un ejercicio ilegítimo y abusivo del derecho de libertad de expresión”, finaliza.

