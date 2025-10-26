El palito de Wanda Nara a Mauro Icardi en el cumple de Isabella

Wanda Nara aprovechó el cumpleaños de su hija Isabella para arremeter, con algunas chicanas, a Mauro Icardi, el papá de la menor, quien no pudo asistir a la celebración al estar en plena competencia con el Galatasaray.

La mediática organizó un festejo impactante para celebrar el natalicio de Isabella, la hija mayor de su matrimonio con el futbolista. Fiel a su estilo, como no podía ser de otra forma, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) le dio un golpe bajo a su expareja al convocar a toda su familia de Rosario para que sea parte del cumpleaños de la niña.

Wanda Nara convocó a la familia Icardi para el cumple de Isabella, una de sus hijas

A bordo de una combi familiar, los integrantes de la familia de Icardi saludaron a la cámara, en especial Juan Carlos, el abuelo de Isabella, quien mencionó a la menor y abrió una polémica acerca de una medida cautelar que pesa sobre Wanda Nara.

"Familión icardi", la mención de Wanda a los parientes del futbolista

“Camino al cumple de Isabella Icardi. Desde Rosario toda la familia”, lanzó Bruno Carlovich, integrante del círculo íntimo del futbolista, quien aceptó la invitación de la mediática, que se hizo cargo de todos los gastos de trasladar a varios de los familiares desde la ciudad de Santa Fe hasta Buenos Aires.

Maxi López, el Turco Husaín, y Martín Migueles, la actual pareja de Wanda Nara

Cabe destacar que la batalla legal entre Icardi y Wanda Nara también escaló desde el momento en el que el futbolista decidió convivir con María Eugenia “La China” Suárez en Turquía. A partir de allí, nunca se pudo llegar a un acuerdo entre las partes y tanto Isabella como Francesca, la otra hija en común, quedaron en medio de diferentes cruces que requirieron la intervención de letrados.

La alegría de Isabella al festejar su cumpleaños

Además de las artimañas de Wanda para provocar a Icardi a la distancia, la mamá de Isabella se encargó de armar un festejo a la altura de las circunstancias con un parque enorme, distintas atracciones para los invitados y algunas fotos junto a la menor, a quien decidió taparle el rostro con un corazón.

La foto familiar de Wanda Nara

Una de las postales que más llamó la atención del cumpleaños fue la de Maximiliano López, expareja de Wanda y Martín Migueles, actual romance de la conductora, quienes posaron para la cámara junto a Claudio “Turco” Husain, participante de MasterChef.

El emotivo posteo de Wanda Nara por el cumpleaños de su hija

En un festejo multitudinario, otras celebridades como Luciana Salazar y Evangelina Anderson fueron partícipe de cada uno de los momentos que se vivieron en esta fiesta dedicada a los más pequeños de cada familia.

Para culminar, la presentadora televisiva subió muchísimo material a sus redes sociales como, por ejemplo, un posteo especial para agradecer a cada una de las personas que fue parte de los preparativos. “La fiesta que soñaba mi amor más chiquito. Isi te amamos. Gracias a todos los amigos, familia por estar en un día tan especial”, destacó Wanda para coronar un día muy especial para ella y, sobre todo, para su hija, quien disfrutó de la compañía de amigos y familiares.