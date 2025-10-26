El palito de Wanda Nara a Mauro Icardi en el cumple de Isabella
La mediática aprovechó la celebración del cumpleaños de la menor para recordar la ausencia del futbolista
- 3 minutos de lectura'
Wanda Nara aprovechó el cumpleaños de su hija Isabella para arremeter, con algunas chicanas, a Mauro Icardi, el papá de la menor, quien no pudo asistir a la celebración al estar en plena competencia con el Galatasaray.
La mediática organizó un festejo impactante para celebrar el natalicio de Isabella, la hija mayor de su matrimonio con el futbolista. Fiel a su estilo, como no podía ser de otra forma, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) le dio un golpe bajo a su expareja al convocar a toda su familia de Rosario para que sea parte del cumpleaños de la niña.
A bordo de una combi familiar, los integrantes de la familia de Icardi saludaron a la cámara, en especial Juan Carlos, el abuelo de Isabella, quien mencionó a la menor y abrió una polémica acerca de una medida cautelar que pesa sobre Wanda Nara.
“Camino al cumple de Isabella Icardi. Desde Rosario toda la familia”, lanzó Bruno Carlovich, integrante del círculo íntimo del futbolista, quien aceptó la invitación de la mediática, que se hizo cargo de todos los gastos de trasladar a varios de los familiares desde la ciudad de Santa Fe hasta Buenos Aires.
Cabe destacar que la batalla legal entre Icardi y Wanda Nara también escaló desde el momento en el que el futbolista decidió convivir con María Eugenia “La China” Suárez en Turquía. A partir de allí, nunca se pudo llegar a un acuerdo entre las partes y tanto Isabella como Francesca, la otra hija en común, quedaron en medio de diferentes cruces que requirieron la intervención de letrados.
Además de las artimañas de Wanda para provocar a Icardi a la distancia, la mamá de Isabella se encargó de armar un festejo a la altura de las circunstancias con un parque enorme, distintas atracciones para los invitados y algunas fotos junto a la menor, a quien decidió taparle el rostro con un corazón.
Una de las postales que más llamó la atención del cumpleaños fue la de Maximiliano López, expareja de Wanda y Martín Migueles, actual romance de la conductora, quienes posaron para la cámara junto a Claudio “Turco” Husain, participante de MasterChef.
En un festejo multitudinario, otras celebridades como Luciana Salazar y Evangelina Anderson fueron partícipe de cada uno de los momentos que se vivieron en esta fiesta dedicada a los más pequeños de cada familia.
Para culminar, la presentadora televisiva subió muchísimo material a sus redes sociales como, por ejemplo, un posteo especial para agradecer a cada una de las personas que fue parte de los preparativos. “La fiesta que soñaba mi amor más chiquito. Isi te amamos. Gracias a todos los amigos, familia por estar en un día tan especial”, destacó Wanda para coronar un día muy especial para ella y, sobre todo, para su hija, quien disfrutó de la compañía de amigos y familiares.
Otras noticias de Wanda Nara
Elecciones 2025. Wanda Nara fue designada presidenta de mesa: “Este domingo, a cumplir con el deber cívico”
¿No la olvida? El gesto de Icardi por el Día de la Madre con el que recordó a Wanda
Fallo de Cámara. El abogado de famosos y deportistas acusado de estafas debe depositar una caución de $300 millones
- 1
Fini Bocchino, la heredera de Andrea Frigerio: su pasión por la actuación, su pasado “hippie” y su máxima obsesión
- 2
Bruce Springsteen: la película que retrata uno de los peores momentos de su vida y la creación de uno de sus mejores discos
- 3
El difícil momento de Nicole Kidman tras su separación: “Quiere que sus hijas superen el dolor de ver a su familia rota”
- 4
Adiós a Alberto Hassan, alma del canto popular “a capella” de la Argentina