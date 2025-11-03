Noche de Brujas. Todas las fotos y los famosos de las fiestas más exclusivas que celebraron Halloween

Dos fabulosas noches, a pura música y mucho brindis, en las que nadie quiso quedarse afuera
- 2 minutos de lectura'
NOCHE DE BRUJAS EN LA COSTANERA
Frente al Río de la Plata, la magia se desplegó en una experiencia total: gastronomía de autor, música en vivo y una estética que fusionó misterio y lujo. El restaurante Costa7070 se convirtió en el epicentro del glamour porteño con una de las citas más esperadas del calendario social en la que se dieron cita Delfina Blaquier y Nacho Figueras junto a sus hijos Hilario y Aurora, Calu Rivero y Mía Flores Pirán, entre otros famosos.
Después de la recepción, hubo una comida a cargo del chef Pedro Bargero, que comenzó con pinchos de pesca y gírgolas asadas, ostras frescas y un crudo de pescado con salsa de coco y tapioca crocante. El plato principal, chernia a la parrilla con espárragos y bernesa de arroz. La opción vegetariana fue arroz meloso con hongos. El cierre, torta vasca de dulce de leche. A medianoche, las luces bajaron, la música subió y se dio paso, en el main floor del restaurante, al momento más explosivo de la velada con performers, bottle shows y sets electrónicos.
Yelloween, la interpretación audaz y sofisticada que Veuve Clicquot hace de la tradicional Noche de Brujas, fue mucho más que una fiesta: fue una celebración del encuentro y del arte de compartir con amigos.
HALLOWEEN EN PUERTO MADERO
En una noche llena de misterio, se celebró Halloween con una fiesta privada en The Library Lounge del Faena Hotel, un espacio que se transformó en el centro de la diversión para más de 250 invitados VIP. Gaby Álvarez fue el anfitrión de una velada que comenzó con el ritmo envolvente de Miuka, la DJ que marcó el pulso de la velada. El momento más esperado llegó con el show en vivo de Lucas Edi, quien recientemente fue telonero de Rod Stewart, y desató la euforia de los presentes. Florencia Macri, Miguel Larreta, José María Muscari y Laurencio Adot fueron algunos de los invitados que compartieron brindis y risas entre disfraces y una atmósfera de lujo.
