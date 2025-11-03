Noche de Brujas. Todas las fotos y los famosos de las fiestas más exclusivas que celebraron Halloween

NOCHE DE BRUJAS EN LA COSTANERA

Frente al Río de la Plata, la magia se desplegó en una experiencia total: gastronomía de autor, música en vivo y una estética que fusionó misterio y lujo. El restaurante Costa7070 se convirtió en el epicentro del glamour porteño con una de las citas más esperadas del calendario social en la que se dieron cita Delfina Blaquier y Nacho Figueras junto a sus hijos Hilario y Aurora, Calu Rivero y Mía Flores Pirán, entre otros famosos.

Delfina Blaquier y Nacho Figueras celebraron Halloween junto a sus hijos Hilario y Aurora Matías Salgado

Mía Flores Pirán se animó a las transparencias y al make up "creepy" Matías Salgado

Chloé Bello sumó una estola de piel a su look total black Matías Salgado

Calu Rivero estuvo acompañada de su pareja, Aito de la Rúa Matías Salgado

Nacho Figueras y Aito de la Rúa compartieron mesa Matías Salgado

Bellísima, Aurora Figueras llevó un minivestido de breteles finos con un nacked dress de red. Las sandalias al tono Matías Salgado

Calu Rivero y Delfina Blaquier se pusieron al día durante la comida Matías Salgado

Andre "Tucu" Martínez posa con su hija Francesca Caffarone Matías Salgado

Wally Diamante, Mía Flores Pirán y Facundo Garayalde Matías Salgado

La bartender Inés de los Santos Matías Salgado

Después de la recepción, hubo una comida a cargo del chef Pedro Bargero, que comenzó con pinchos de pesca y gírgolas asadas, ostras frescas y un crudo de pescado con salsa de coco y tapioca crocante. El plato principal, chernia a la parrilla con espárragos y bernesa de arroz. La opción vegetariana fue arroz meloso con hongos. El cierre, torta vasca de dulce de leche. A medianoche, las luces bajaron, la música subió y se dio paso, en el main floor del restaurante, al momento más explosivo de la velada con performers, bottle shows y sets electrónicos.

Delfina brilló con un vestido mini de escote irregular y una sola manga al que le sumó un cluth a tono Matías Salgado

Yelloween, la interpretación audaz y sofisticada que Veuve Clicquot hace de la tradicional Noche de Brujas, fue mucho más que una fiesta: fue una celebración del encuentro y del arte de compartir con amigos.

HALLOWEEN EN PUERTO MADERO

En una noche llena de misterio, se celebró Halloween con una fiesta privada en The Library Lounge del Faena Hotel, un espacio que se transformó en el centro de la diversión para más de 250 invitados VIP. Gaby Álvarez fue el anfitrión de una velada que comenzó con el ritmo envolvente de Miuka, la DJ que marcó el pulso de la velada. El momento más esperado llegó con el show en vivo de Lucas Edi, quien recientemente fue telonero de Rod Stewart, y desató la euforia de los presentes. Florencia Macri, Miguel Larreta, José María Muscari y Laurencio Adot fueron algunos de los invitados que compartieron brindis y risas entre disfraces y una atmósfera de lujo.

Pablo Reynal y su novia, la modelo misionera Selva Kalem

Miguel Larreta, Gaby Álvarez y Florencia Macri, como una "pink militar"

Luciana Salazar, impactante

Laurencio Adot junto a su pareja, el actor Damián Romero

El cantante Lucas Edi y la DJ Miuka, encargados de los shows de la noche