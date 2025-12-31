LA NACION

De la tarde de relax de Ricardo Darín al desembarco de Diego Boneta en Punta del Este y el osado look de Luciana Salazar

Mientras el protagonista de El Eternauta descansó en familia, el actor mexicano revolucionó la costa uruguaya

Ricardo Darín
Ricardo Darín y un merecidísimo descanso familiar en las playas de Punta del Este
Antes de Navidad, Ricardo Darín viajó a Punta del Este junto a su mujer, Florencia Bas. Luego se sumó a las vacaciones familiares Clara, la menor del clan. Este año el Chino no será de la partida: pronto se convertirá en papá por primera vez junto a su novia, Úrsula Corberó. Los Darín, más tradicionales, aprovecharon las sombrillas y las reposeras para descansar luego de un refrescante chapuzón
Clara llegó a Punta del Este junto a Vicente, su perro, para pasar las fiestas con sus padres y con amigos. La joven de 32 años, quien lleva adelante un emprendimiento de cerámica, paseó junto a su fiel compañero por la orilla de las playas de José Ignacio
Tanto Ricardo Darín y Florencia Bas como Clara y Vicente -el perrito-, se instalaron en la casa familiar del barrio cerrado Pinar del Faro. Apenas pudieron, se escaparon a la playa, donde ninguno se resistió a un refrescante baño en el mar
Ricardo Darín llegó a Punta del este luego de un año tan movido como exitoso: no solo protagonizó El eternauta, la serie éxito de Netflix que se convirtió en lo más visto de la plataforma, sino que también se subió al escenario con Escenas de la vida conyugal
Después de compartir la Nochebuena con la familia Ortega, Sebastián Ortega y Valentina Zenere desembarcaron en Punta del Este para disfrutar de un merecido descanso. La pareja, que se conoció durante el rodaje de En el barro -es spin-off de El marginal que él produjo y ella protagonizó- y comenzó a salir tiempo después, eligió las tranquilas playas de Laguna Escondida para inaugurar la temporada. La actriz lució una micro bikini negra
A la pareja se unió la hermana de la actriz, Luciana Zenere, y su mascota. Además de la satisfacción por el éxito de la primera temporada de En el barro, Ortega y Zenere están expectantes por la llegada a Netflix de la segunda entrega, que ya fue grabada y que se espera para los primeros meses de 2026
Si bien son muy cuidadosos de su vida privada, no tienen problemas en mostrarse juntos y enamorados. Hace un tiempo, incluso, Zenere se animó a soñar con un futuro más formal con Sebastián Ortega. “No hablamos, pero ojalá, me encantaría. Estamos muy bien”, respondió cuando en Puro Show le preguntaron por la posibilidad de pasar por el altar. Por lo pronto, disfrutan del tiempo juntos en las costas de Uruguay
Nicole Neumann, una de las grandes figuras de la temporada esteña, decidió esta temporada compartir el protagonismo con sus hijas. Ayer, participó de un evento que se realizó en José Ignacio junto a Sienna y Allegra. En esta oportunidad, las tres optaron por combinar sus looks
Carolina Pampita Ardohain volvió a demostrar por qué es una de las modelos más exitosas de laArgentina: con un minivestido, convirtió una callecita de José Ignacio repleta de turistas en la pasarela perfecta
Pampita, en esta oportunidad, lució un vestido al cuerpo en el que se destacó un pronunciado escote. Se la vio radiante y muy feliz: cuando no está trabajando, comparte el tiempo con su novio, el polista y empresario Martín Pepa
Diego Boneta se sumó a las celebridades que eligieron Punta del Este para pasar unos días de relax pero también varias noches de fiestas y eventos sociales. El actor, quien ganó fama mundial luego de darle vida a “El sol de México” en Luis Miguel, la serie, llegó al balneario esteño junto con su novia, Renata Notni
¡Whisky! Boneta y su novia junto a Valeria Mazza y su marido posaron para los fotógrafos
Boneta llegó a Punta del Este ayer, y junto a su novia cenaron en un restaurante de José Ignacio. El actor mexicano se quedará en las costas orientales hasta después de año nuevo, donde aprovechará para celebrar el cumpleaños de Notni. Anoche, se adaptó de inmediato al clima festivo: en la foto se lo ve en medio de una charla animada con Nicole Neumann, Valeria Mazza y Pampita
Como no podía ser de otra manera, el carismático actor que le dio vida a Luis Miguel se robó todas las miradas. Lejos de inhibirse por la presencia de las mujeres más bellas de la Argentina, posó rodeado de ellas con su impronta de galán
Valeria Mazza, otra de las grandes habitues de Punta del Este, optó por un vestido en color arena en el que se destacaron las transparencias y el motivo animal print. Al evento, la exmodelo llegó con su fiel compañero, el empresario Alejandro Gravier
En Punta del Este, el glamour, la moda y el estilismo también ocupan un lugar central cada verano. La dupla argentina de diseñadores conformada por Gustavo Pucheta y Fabián Paz -quienes además están casados- acapararon la atención con sus outfits en colores arena. Junto a ellos, la mediática abogada Ana Rosenfeld con un conjunto de top y pantalón tejido
Luli Salazar fue una de las más osadas de la velada: la modelo llevó un vestido que dejó al descubierto gran parte de su cuerpo y que combinó con un bolso y sandalias a tono de Celine
Luli Salazar aprovechó la oportunidad para charlar un rato con Dante Ortega, otro de los invitados de la noche
