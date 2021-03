Martín Redrado rompió el silencio sobre Luciana Salazar: “Soy el único hombre que hizo posible que fuera madre”

Martín Redrado decidió dar su versión sobre el conflicto que mantiene con su expareja, Luciana Salazar. El economista hizo declaraciones en Polémica en el bar, programa que conduce Mariano Iúdica, donde aseguró sentirse “dolido” con la modelo.

“Yo también sufro. Estoy dolido por todo lo que dice que no es cierto”, afirmó el expresidente del Banco Central en una serie de mensajes que hizo llegar a la producción. “Soy el único hombre que hizo posible que fuera madre. Yo no soy el padre de Matilda, pero lo hice posible porque era su deseo y que me trate así es muy injusto y doloroso”, señaló. “No me quiero enroscar con esto porque Luciana hace un Gran Hermano de temas que deberíamos solucionar en privado”, agregó Redrado sobre la tormenta mediática con Salazar.

El fuerte mensaje que Martín Redrado envió a Polémica en el bar - Fuente: América TV

Cabe destacar que, luego de los polémicos audios que Salazar sacó a la luz en Intrusos, Fernando Burlando, abogado de Redrado, confirmó que el economista llevará a la Justicia a la modelo. “Confirmado porque hubo expresiones que consideramos atacan la dignidad y honestidad de Martín Redrado”, expresó.

“En segundo término, todo lo que se ha hablado genera daños y perjuicios y también frente a esta operación sistemática mediática que hemos registrado en el pasado y el presente Redrado es víctima y vamos a hacer una denuncia en la justicia contravencional por hostigamiento mediático”, reveló el abogado.

