Martín Seefeld reveló que se separó tras 35 años de matrimonio y dos hijos en común

Durante su paso por la mesa de Juana Viale, Martín Seefeld sorprendió al revelar un dato de su vida privada que hasta el momento no se había hecho público: su separación de Valeria Giuliani, su mujer durante más de 35 años y madre de sus hijos, Pedro y Lola.

“Estoy separado hace un año”, fue la respuesta inesperada del actor cuando la conductora del ciclo de eltrece mencionó que él estaba “casado hace mil años”.

Sin dar mayores detalles de su ruptura, pero dejando en claro que mantienen un vínculo cordial, el protagonista de Los Simuladores señaló: “Es muy amiga, pero es la vida”. Y agregó: “Nos vemos muy poco, pero hablamos mucho”.

Luego, al referirse a los motivos que llevaron a la pareja a finalizar su matrimonio, el actor de la obra Desde el jardín comentó: “Tiene que ver con el crecimiento de cada uno, con la forma de ver la vida”. Con dos hijos en común y más de tres décadas juntos, reconoció: “Si no hubiese terminado bien, sería mucho más complejo”.

Martín Seefeld, Valeria Giuliani y sus hijos Lola y Pedro

Consultado por Patricia Echegoyen (otra de las invitadas al programa, que además es amiga de ambos) por la posibilidad de darse una segunda oportunidad con su exmujer, el actor aseguró: “En la vida todo puede suceder. La vida tiene procesos y momentos que uno tiene que respetarse y es normal que suceda”. En ese sentido, analizó: “Todas las cosas, independientemente de lo que suceda, hay que vivirlas como un éxito. Estuve en pareja 35 años y formé una familia con dos hijos hermosos”.

“Todo se tiene que hacer con amor, con respeto y entender que uno puede no estar en pareja, pero hay una familia”, concluyó Seefeld sobre su separación de Giuliani.

La expareja se conoció a principios de los 90

Una presentación poco común

La historia de amor de Martín Seefeld y Valeria Giuliani comenzó de forma peculiar. En febrero del año pasado, invitado a La noche perfecta, el programa que tenía Sebastián Wainraich en eltrece, el actor habló de cómo fue que se conocieron a través de una persona en común. “Es todavía más complicado”, sostuvo Seefeld cuando Wainraich le preguntó si era verdad que quien había oficiado de Cupido entre ambos era el exnovio de Giuliani.

“En realidad, yo estaba casado de joven y cuando me estaba separando, este muchacho estuvo en danza con mi exmujer. Una situación muy justita, pero siempre con él tuve mucha buena onda”, reveló. Y aunque no dio ningún nombre, su exmujer era Raquel Mancini, de quien se divorció en 1989 tras cinco años de matrimonio.

“Después, con él nos empezamos a hacer más amigos y me dijo que se quería matar, que de haber sabido la amistad que íbamos a tener no hubiese vivido lo que vivió”, contó Seefeld sobre el vínculo que forjó con el hombre en cuestión, quien, a modo de redención, quiso presentarle a una persona que consideraba “muy especial”, Valeria Giuliani, no sin antes aclararle que también había tenido algo con ella.

“Me dijo: ‘Tengo una mujer que me encantaría presentarte. Es muy especial; para tener un vínculo’. Yo estaba separado, solo y le dije ‘bueno, bárbaro’. Y al final me dijo: ‘Yo estuve ahí’. ‘¡Vos estuviste en todos lados!‘, le contesté, pero le dije que no me importaba, que la quería conocer. Y fue la única mujer que me presentaron en la vida”, concluyó Seefeld sobre la forma en que conoció a su ahora exmujer y madre de sus dos hijos.