Maru Botana recordó un episodio del pasado que la enfrentó con Alejandro Stoessel: “Ojalá que Tini pueda solucionar todos los problemas que tiene por la parte familiar”

En medio de la disputa financiera que mantiene Tini contra su padre, Alejandro Stoessel, en lo referido al control de las ganancias generadas por la cantante, se suma un episodio colateral que tiene como protagonista a Maru Botana. Y es que en las últimas horas, la propia pastelera detalló qué le sucedió a ella en el pasado con el productor, y fue lapidaria en su mirada hacia el padre de la artista.

La historia original data del año 2019. En ese momento, la empresa Edenor compartió un posteo en redes sociales, en donde se informaba que habían detectado una conexión clandestina de luz en un local gastronómico de San Isidro. En la marquesina del citado inmueble, podía leerse con claridad el nombre de Maru Botana. Inmediatamente, las pastelera respondió que ese local no le pertenecía, sino que era de franquicia, y que quien lo llevaba era Alejandro Stoessel.

Le retiramos el medidor a un local gastronómico con una conexión clandestina en Juan Segundo Fernández 141, en la localidad de San Isidro. El robo de energía es un delito penado por la ley que afecta la calidad del servicio que vos pagas. #Edenor #ProgramaEnergíaTransparente pic.twitter.com/DqUeaurD5j — Edenor (@Edenor) January 10, 2019

“Trato de ocuparme de que esté bien toda la parte de la comida, lo gastronómico, y nunca me imaginé que mis abogados se iban a tener que ocupar de esto, fue una mala pasada para mí y horrible para mi marca que tiene mi nombre y mi cara, me pegó mucho”, manifestó en esa oportunidad Botana, visiblemente dolida.

El tiempo transcurrió, y ese episodio quedó en el olvido. Hasta que durante la tarde del lunes, desde el programa Primicias ya localizaron a Maru y le recordaron ese conflicto, en relación a la distancia que actualmente mantiene Tini con su padre, en lo referido a los manejos del dinero de la cantante.

Cuando el cronista le consultó a Maru si le sorprendía que a Stoessel le solicitaran una auditoría, ella respondió: “No tanto, porque bueno… tuve situaciones, no es momento de hablar, ojalá lo puedan solucionar”.

Luego el periodista de Primicias ya le preguntó sobre el episodio relacionado a la denuncia en redes por parte de Edenor, y Maru recordó: “La pasé muy mal, así que bueno, ojalá que Tini pueda solucionar todos los problemas que tiene por la parte familiar, que en ese momento de olvidás de la plata”.

Tini y Alejandro Stoessel

Por último, y frente a la consulta sobre cómo se resolvió dicho conflicto, la cocinera concluyó con una expresión de indignación: “Nada, quedó ahí. Ya fue”.

Tini rompió el silencio

Tini Stoessel (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

En medio del conflicto que atraviesa con su padre, Alejandro Stoessel, y mientras se prepara para sus próximos shows, Tini rompió el silencio y aunque evitó referirse de manera directa a su situación familiar y patrimonial, sus palabras tomaron otra dimensión por el particular momento que atraviesa.

El fragmento de la entrevista, que una cronista salvadoreña de Cosmopolitan realizó con la artista a través de una videollamada, fue compartido en redes sociales por la periodista Naiara Vecchio. En las imágenes se la ve a Tini en un momento de descanso mientras responde de manera tranquila y amable las preguntas de la periodista.

Exclusivo: Tini Stoessel habló tras la auditoría con su papá Alejandro. "Encontrarte con tu espacio y tener cosas claras viene de la mano con crecer. Un punto de inflexión fue Un mechón de pelo: en mi álbum pude abrirme desde un lado extremadamente personal", dijo #Tini (29 años) pic.twitter.com/juSyvhetJe — Naiara Vecchio ♔ (@NaiVecchio) August 30, 2026

Durante la charla, la cantante habló sobre cómo fue cambiando su relación con la música a medida que creció y ganó seguridad, tanto arriba del escenario como a la hora de expresar sus pensamientos. “Ya tengo casi 30 años. Entonces, eso de sentirse uno más seguro arriba del escenario, con sus canciones, a la hora también de declarar, de ser y de encontrarte en tu espacio, en la forma de pensar, y tener las cosas más claras, creo que viene de la mano con la edad y con crecer”, explicó.

Tini Stoessel con Fifi, su perrita, en París (Foto: Instagram @tinistoessel)

En ese sentido, Tini ubicó a Un mechón de pelo, su último álbum, como un momento bisagra. “Creo que un punto bastante de inflexión en mi carrera fue a través de mi último álbum, donde pude abrirme desde un lado extremadamente personal”, señaló.

La artista también reconoció que ese nivel de exposición no fue fácil de atravesar. “A mí me dio mucho miedo sacarlo porque siempre fui muy honesta en mis canciones, pero quizás no había sido tan honesta como lo fui con Un mechón de pelo y tenía miedo en ese sentido”, completó.