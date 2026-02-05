MasterChef Celebrity: amor, besos, desmayos y un invitado muy especial

Luego de un martes en el que algunos participantes se enfrentaron con los miembros del jurado, llegó a MasterChef Celebrity un miércoles de paz y, sobre todo, de amor. Es que esta segunda prueba semanal tuvo como leitmotiv a una de las tragedias más famosas, leídas e interpretadas de la historia: el clásico de William Shakespeare, Romeo y Julieta.

Al entrar al estudio, los concursantes se encontraron con algunos elementos escenográficos que referían a aquella historia de romance y muerte. Y entonces, la conductora, Wanda Nara, reveló el motivo de la intervención y le pidió a la portadora de la medalla dorada, La Reini, que formara parejas.

La influencer eligió como coequiper a Emilia Attias, colocó a Susana Roccasalvo con La Joaqui y a Maxi López con Miguel Ángel Rodríguez. Pero todavía faltaban varias sorpresas.

En ese momento, entró en escena Nicolás Vázquez, compañero de Attias en Casi Ángeles y amigo personal de la actriz. Esta vez, el invitado ofició como jurado de una improvisada puesta en escena.

Es que cada dupla recibió un guion con una escena de la obra homenajeada y debieron actuarla. Las primeras en pasar al frente fueron Attias y La Reini, y no solo se atrevieron a leer el parlamento, sino que terminaron la escena con dos efusivos besos en los labios.

Luego de verlas, Donato de Santis y Germán Martitegui las calificaron con un 9, Damián Betular con un 8, y Vázquez con un 10, por lo que lograron una puntuación de 36 puntos.

Inmediatamente después llegó el turno de Roccasalvo (Romeo) y La Joaqui (Julieta), que terminaron la escena tiradas en el piso, abrazadas. La actuación mereció la puntuación más alta por parte de Martitegui, Vázquez y De Santis y un 9 de Betular, superando así a sus antecesoras.

Para el final, quedaron Rodríguez (Romeo) y López (Julieta), y lograron hacer reír a todos los presentes. El exfutbolista, no conforme con la repercusión conseguida, terminó imitando a su exesposa, pero a pesar de los elogios de sus compañeros, no consiguieron superar a los otros dos equipos.

“Para esta noche pensamos dos cosas. Una ya la saben y es que van a cocinar en parejas. La otra consigna es que van a tener que preparar un plato de ‘inseparables’, donde el personaje principal sea un matrimonio de ingredientes”, revelo luego Martitegui. Acto seguido, la conductora dio a conocer cuál era el beneficio que habían ganado Roccasalvo y La Joaqui por su performance: ir acompañadas por uno de los miembros del jurado al mercado, y ellas eligieron a Martitegui.

Una vez que todas las duplas ya contaban con los ingredientes que precisaban, Donato les pidió a “todas las Julietas” que tomaran sus canastos y subieran al balcón. “Los Romeos les van a pedir a las Julietas los elementos necesarios para empezar a cocinar, y las Julietas los van a deslizar en esos canastos amorosamente hasta el suelo”, completó Martitegui. Maxi, La Reini y La Joaqui, además, fueron las encargadas de dar las indicaciones a sus compañeros desde arriba.

Cuando ya estaban comenzando a cocinar, los sorprendió una chicharra y debieron cambiar de puestos. Minutos después, volvió sonar la alarma anunciándoles que los “Romeos” podían bajar y sumarse a las Julietas. Pero mientras Attias bajaba y Rodríguez buscaba los platos para servir, chocaron y a la actriz se le cayeron varios ingredientes, entre ellos los huevos, que quedaron estallados en el piso.

Pero, por suerte, no perdieron el buen humor y minutos después la actriz, su compañera de equipo, Vázquez y Wanda improvisaron una escena que terminó con la conductora “desmayada”.

Y cuando todo parecía haber vuelto a la “normalidad” volvió sonar la chicharra con un nuevo desafío: si lavaban tres utensilios, contarían con cinco minutos más para terminar la preparación.

Entonces sí, una vez terminado el tiempo establecido, las primeras en pasar al frente para que el jurado degustase su ragú de cordero sobre un abanico de berenjenas salsa de yogur y aceite de menta, fueron Emilia y La Reini.

El maridaje elegido por las participantes fue el del cordero y la menta. “Este plato te hace viajar. Muy buena dupla la de ustedes, más allá de la actuación. Se potenciaron en la ejecución. La experiencia del plato es fantástica”, consideró De Santis, luego de probar.

“Están los complementos, pero el avión no aterriza. Da vueltas, da vueltas. Está bien la cocción del cordero y de la berenjena, la construcción y la idea del plato pero falta, falta, falta todas esas especias y todo. Están ahí. Ya se me fue de la boca”, se enredó el maestro pastelero.

Pero Martitegui siguió por la misma línea que el chef italiano: “Chicas, el plato está maravilloso. La berenjena está maravillosamente preparada, los jugos de la carne con las especias del cordero están muy bien. Quizás falta un poquito de picante en las especias y un poco de ajo en el yogur”.

Después, pasaron La Joaqui y Roccasalvo, con sus peras al vino blanco rellenas con ensalada de espinaca, queso azul y orejones de damasco. En su caso, eligieron la pera y el queso azul como ingredientes principales.

“A la pera le falta tiempo de cocción. Por ahí deberían haberla cocinado en un almíbar en vez de usar el horno, o hacerla en compota con un poco de azúcar. La foto me encanta, es una buena idea y el matrimonio me fascina, pero le falta cocción”, señaló Betular.

“Creo que a las peras habría que haberlas cocinado en vino, en una cacerola, con la canela y las especias que tenían”, intervino Martitegui. Y Donato consideró “interesante la combinación”, pero criticó la cocción tanto de la pera como de la espinaca.

Como suele ocurrir semana tras semana, para el final quedó López. En este caso, el exmarido de la conductora y Rodríguez eligieron como dupla inseparable el melón y el jamón y presentaron un gazpacho de melón, pepino, zucchini, menta, eneldo y prosciutto.

“Es una buena idea y una buena combinación. Han tratado de sofisticarlo, y la verdad es que está muy bien servido. El pepino y las hierbas suman mucho. Quizás el jamón requiere más tiempo para secarse, y si lo va a secar, no lo volvería a sumergir en la sopa”, señaló Martitegui.

“A mí me gustó, pero faltó técnica”, resumió Donato. Y entre risas, Betular agregó: “Miro el plato y me habla. Me dice: ‘Yo no me quiero llamar gazpacho, soy más un agua de melón, porque si no debería ser más denso’”.

Solo faltaba saber quiénes pasarían al balcón, para competir en la noche de beneficios, y quiénes se habían hecho acreedores del temido delantal gris.

Después de deliberar, los miembros del jurado llamaron en primer lugar a Emilia y a la Reini para anunciarles que el suyo había sido el mejor plato de la noche y que, por eso, pasaban al balcón.

Luego, llegó el momento de Rocasalvo y la Joaqui, que no corrieron con la misma suerte. Y por último, Rodríguez y López, que, a pesar de las críticas, sí lograron conformar al jurado.